Dois dos traficantes considerados os mais perigosos da Grande Belo Horizonte, Patrick Lopes da Silva, o “TK”, e Daniel Henrique Silva Santos, o “Miquinho”, responsáveis por duas vilas de Contagem, Paz e Joanna D’Arc, e ligados ao TCP (Terceiro Comando Puro), do Rio de Janeiro, morreram na madrugada deste sábado (14/9), após um confronto com a Polícia Militar, na Alameda Papoulas, no Bairro Cidade Jardim, em Esmeraldas. A ação policial foi realizada por integrantes do GER 2º BPE, da Polícia Militar.

Os policiais chegaram ao esconderijo dos dois, uma casa em Esmeraldas, após uma denúncia anônima. Após cercarem a residência e entrarem, os policiais foram recebidos a tiros e revidaram a agressão. Os dois ficaram feridos e foram levados para a UPA Nova Contagem, onde morreram. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML).

“TK” e “Miquinho” estavam entre os criminosos considerados de alta periculosidade e foram responsáveis por iniciar a guerra que resultou numa série de mortes entre a Vila da Paz e a Vila Joanna D’Arc, que acabou sendo tomada pelo TCP.

Os dois eram ligados ao chefe do tráfico na região, Israel Efraim Gomes, o “Rael”, que hoje está cumprindo pena no Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná.

Foram apreendidas duas armas: uma pistola calibre .40 e outra 380, que estavam com os dois traficantes.

Passado de crimes

Tanto “TK” quanto “Miquinho” têm uma vasta ficha criminal. O primeiro tem 12 processos por tráfico de drogas e outros quatro por homicídio. No total, já foi preso 39 vezes.





Já “Miquinho” tem registro de 10 processos: três por homicídio, um por posse ilegal de arma de fogo, três por tráfico de drogas, um por ameaça de morte e dois por danos. No total, foi preso 31 vezes.

TK havia sido preso em março último, com armas e drogas, em Ribeirão das Neves. Na ocasião, ele tentou usar o nome de seu irmão para escapar da prisão, mas a farsa acabou sendo descoberta.

“Miquinho” foi preso em junho deste ano, no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Ele estaria envolvido no confronto entre traficantes e policiais militares, quando dois sargentos da Polícia Militar carioca foram mortos.

Música

A ligação de “TK” e “Miquinho” com o TCP era tão forte que eles eram cultuados no grupo. A maior prova disso foi o fato de um rapper do Complexo da Maré ter feito uma música: “Pique do Miquinho, pique do TK”.

Por conta das duas mortes, a Polícia Militar realiza uma operação de reforço de policiamento na Vila da Paz e na Vila Joanna D’Arc, pois existe o temor de que o tráfico realize represálias pela morte dos dois líderes.