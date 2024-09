Um boi invadiu a Escola Municipal Doutor Maninho, no Bairro Zacarias, em Caratinga, no Vale do Aço, em Minas Gerais, e causou pânico para alunos, professores e outros funcionários na tarde desta sexta-feira (13/9).

Segundo o Corpo de Bombeiros da cidade, o porteiro da escola disse que duas crianças ficaram feridas. A corporação confirmou que uma delas tem 7 anos, mas não conseguiu identificar a suposta segunda vítima. Ambas teriam sido socorridas por populares.

A Polícia Militar, no entanto, registrou que apenas uma criança e uma mulher teriam sofrido pequenas escoriações. O boi, conforme a PM, foi retirado do interior da escola com o auxílio de cordas.

A vigilância sanitária compareceu ao local e deu encaminhamento ao animal, que foi transportado com auxílio de um caminhão-guincho para um pasto, onde ficou sob responsabilidade da equipe de zoonoses da prefeitura da cidade.