A 3ª edição da campanha “Mês das Crianças”, realizada pelo Serviço Social Autônomo (Servas), pretende arrecadar 5 mil livros e brinquedos para instituições socioassistenciais de Minas Gerais até o dia 10 de outubro.

Os pontos de coleta são: a sede do Servas, o shopping DiamondMall e a Rodoviária de Belo Horizonte.

Assim como descreve Jucilene Oliveira, superintendente do DiamondMall, “a doação de livros e brinquedos ajuda a transformar o presente e construir o futuro de muitas crianças”. Neste local, as doações se estendem até o dia 31 de outubro e podem ser entregues em uma caixa localizada em frente ao Verdemar, no Piso L1.



Caixa de arrecadação no Piso L1, localizada em frente ao Verdemar Divulgação/DiamondMall





São aceitos tanto materiais novos quanto usados, desde que em boas condições, além de doações financeiras, de qualquer valor, por meio da chave pix: mesdascriancas@servas.org.br.





Segundo a iniciativa, no ano passado, foram recolhidos 5 mil livros e brinquedos, a meta instituída neste ano, mas, conforme o Servas, desejam dobrar o resultado.





Os itens recolhidos serão encaminhados para as entidades, com um perfil de crianças de até 12 anos, cadastradas em várias regiões do estado. De acordo com a instituição, as regiões Norte, Vales do Jequitinhonha e do Mucuri e a Metropolitana foram os principais destinos das doações das últimas campanhas.

Ainda em comemoração a data, o Serva levará 120 crianças das entidades em uma sessão de cinema, com direito a combo de pipoca, no Cine Humberto Mauro, dentro do Palácio das Artes, onde assistirão ao filme "Divertidamente" (2015).





Serviço

Campanha Mês das Crianças Servas – doação de livros e brinquedos





Pontos de coleta:

- Sede do SSA-Servas, entre segunda e sexta-feira, das 9h às 17h, na Av. Cristóvão Colombo, 683 – Funcionários, Belo Horizonte;

- Diamond Mall, na Av. Olegário Maciel, 1600, Santo Agostinho, BH;

- Rodoviária de Belo Horizonte, Praça Rio Branco, 100, Centro, BH

Chave Pix: mesdascriancas@servas.org.br