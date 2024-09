A Cachoeira do Bom Despacho, localizada em Santa Cruz de Minas, na Região Central do estado, secou devido ao período de estiagem que acomete a região. A queda d’água é ponto turístico da região e faz parte da rota da Estrada Real.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há 108 dias não chove em São João Del Rey, município a cerca de 4 km de Santa Cruz de Minas e que possui estação meteorológica.





Secretária adjunta de Cultura e Turismo do município onde fica a cachoeira, Jesulaine Lopes conta que o nível da queda d'água estava diminuindo aos poucos desde o início do ano. Nessa quarta-feira, imagens registraram a cachoeira praticamente seca.





“Este é o primeiro ano que a situação fica crítica. É triste ver os banhistas chegando e voltando devido à falta d'água. E o pouco de água que ficou está parada e suja”, conta Jesulaine.

Seca em Minas

O Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) declarou situação crítica de escassez hídrica em porções das bacias do Rio das Velhas e do Rio da Prata. Essa medida é consequência da seca que atinge o estado, incluindo a Região Metropolitana. Os reservatórios do Sistema Paraopeba, responsável pelo abastecimento da maior parte da Grande BH, também vêm sofrendo quedas diárias.





“Historicamente, o regime hidrológico neste período do ano já é bastante preocupante. Além disso, ainda enfrentamos dificuldades em relação à ausência de planejamento e ações de preservação ambiental, voltadas principalmente para nossos rios e mananciais”, avalia Poliana Valgas, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (CBH do Rio das Velhas).

Este ano, outras três portarias de escassez hídrica em Minas foram publicadas e seguem vigentes. São elas: regiões a montante da estação Velho do Taipa, localizada no Rio Pará; da estação Porto do Passarinho, localizada no Rio Abaeté; e da estação Barra do Xopotó, localizada no Rio Xopotó.

