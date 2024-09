A Empresa de Mineração Pau Branco (Empabra) vai encerrar atividades na Serra do Curral, a partir desta sexta-feira (13/9). A mineradora firmou compromisso, nesta quinta (12/9), durante audiência judicial na 11ª Vara Federal Cível, referente à ação em que a empresa tentava reverter a interdição da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), que proibiu a mineração no local.



De acordo com a PBH, a empresa deverá encaminhar um plano de fechamento da mina à Agência Nacional de Mineração (ANM) – que terá até 90 dias para analisar o documento. O plano deverá trazer ainda um projeto para recuperação da área em um período de até quatro anos.

Outro ponto acertado na audiência é que a mineradora deverá doar a área para a PBH, que ficará responsável pela anexação ao Parque das Mangabeiras. Participaram da audiência representantes da PBH, Ministério Público Estadual e Federal, Empabra e ANM.





Suspensão

Em 20 de agosto, a Justiça determinou a suspensão imediata de todas as atividades da Mina Corumi, próximo à Serra do Curral, até a apresentação e aprovação do Plano de Fechamento da Mina (Pafem).



Além da suspensão da lavra de minério, a juíza Moema Miranda Gonçalves, da 9ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, mandou interromper o transporte e o escoamento de materiais depositados ou extraídos do local, incluindo o tráfego de caminhões de carregamento de fino de minério. A decisão foi assinada no dia 14 de agosto.





O Pafem deverá ser elaborado em um prazo máximo de 30 dias, contendo um cronograma executivo e planejamento "para recuperação de todas as áreas degradadas e alteradas no empreendimento, assim como a definição do uso futuro da área recuperada, segundo as normas de regência, assim como a sua rigorosa execução”.





Além disso, a Empabra deverá contratar, também no prazo de 30 dias, uma autoridade técnica independente para acompanhar as medidas de recuperação das áreas. A empresa está sujeita ao pagamento de multa diária de R$ 50 mil caso descumpra as medidas impostas.