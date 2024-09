Inspiração de músicas, poemas e lendas, a lua, possui uma data especial para ser contemplada. Para celebrar o único satélite natural da Terra, a NASA promove a Noite Internacional de Observação da Lua. O evento global é realizado anualmente, sempre em setembro ou outubro, quando o astro está próximo do quarto crescente, melhor fase para visualização no início da noite.

Em 2024, a noite será neste sábado (14/9). Ao redor do mundo as pessoas se reunirão para observar, compreender e apreciar o astro. Na capital mineira não seria diferente. Para isso, o Espaço do Conhecimento UFMG vai promover atividades para todas as idades, que mesclam diversão e aprendizado sobre a lua, o cosmos e a exploração planetária.

A programação é gratuita e tem início com uma oficina sobre os fenômenos relacionados ao satélite, seguido de um karaokê temático e de uma observação celeste no Terraço Astronômico. Além disso, por R$14, o público pode participar de uma sessão comentada no planetário que tratará da relação da lua com as constelações do zodíaco. Vale lembrar que a observação lunar está sujeita às condições climáticas propícias para realização.

Confira a programação completa

Oficina Fases da Lua

Horário: 15h - Ingressos emitidos 2h antes da atividade

Descrição: a oficina ensinará os participantes a preverem a visibilidade da Lua em qualquer dia e horário, seja quando ela nasce e se põe, suas fases e por que ocorrem os eclipses. Serão utilizados, ainda, modelos construídos em papel e o próprio corpo dos participantes para a compreensão dos fenômenos lunares.

Público: todos os públicos, a partir de 7 anos

Duração aproximada: 1h

Número de vagas: até 15 participantes





Sessão de Planetário A Lua e o Zodíaco

Horário: 18h

Descrição: durante o mês, a Lua altera a fase e a posição em relação às constelações do zodíaco, nascendo aproximadamente 40 minutos mais tarde de um dia para o outro. Esses e outros fenômenos são explicados em uma sessão comentada, a fim de destacar o ciclo lunar e o reconhecimento das constelações por onde ela passa.

Público: todos os públicos, a partir de 12 anos

Duração aproximada: 40 min

Ingressos: adquiridos na recepção do museu, a partir de 10h - R$14 (inteira) e R$7 (meia). Gratuidade para alunos e professores da rede pública.





Karaokê Lunar

Horário: das 19h às 21h

Descrição: a Lua já serviu de inspiração para artistas dos mais diversos gêneros musicais. A atividade convida os visitantes a soltarem a voz em um divertido karaokê, com canções emblemáticas que mencionam o nosso belo satélite natural.

Público: todos os públicos

Duração aproximada: 2h





Observação Noturna

Horário: das 19h às 20h45

Descrição: o Terraço Astronômico possui um teto retrátil que permite a observação celeste por meio da utilização de telescópios. A cada 15 minutos, um grupo de 15 pessoas tem acesso à área para observar nos equipamentos e tirar suas dúvidas com os mediadores que acompanham a atividade.

Número de vagas: 105 senhas, distribuídas gratuitamente pela plataforma on-line Sympla a partir de 17h30, no dia da atividade.

Ingressos: https://www.ufmg.br/ espacodoconhecimento/descubra/ terraco-astronomico/

Público: todos os públicos, a partir de 6 anos

Serviço:

Noite Internacional de Observação da Lua no Espaço do Conhecimento UFMG

Data: 14 de setembro, sábado

Horário: das 15h às 20h45

Onde: 5° andar do Espaço do Conhecimento UFMG - Praça da Liberdade, 700 – Funcionários

