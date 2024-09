Um estudo pioneiro no Brasil sobre cyberbullying, realizado por pesquisadores da Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), feito com 159.245 estudantes de 13 a 17 anos, do ensino fundamental e médio de escolas públicas e privadas, revelou a prevalência de 13,2% de agressões virtuais.

A prática desse tipo de violência ocorre em redes sociais e aplicativos de mensagem. O fenômeno se dá por meio da divulgação de imagens, vídeos ou mensagens ofensivas sobre um indivíduo ou um grupo.

De acordo com a coordenadora do estudo, Deborah Carvalho Malta, do Departamento de Enfermagem Materno-infantil e Saúde Pública da UFMG, os estudantes foram previamente informados sobre os objetivos e as principais características da pesquisa e sobre a participação voluntária.

Os dados foram calculados a partir das respostas do questionário, feito pelo celular, sob a supervisão de pesquisadores do IBGE. "As perguntas contemplavam informações sobre situação socioeconômica, contexto familiar, experimentação e uso de cigarro, álcool e outras drogas, violência, segurança, acidentes e outras condições de vida”, explica ela.

Confira os casos de maior prevalência

- sexo feminino (16,2%)

- alunos de escola pública (13,5%)

- filhos de mães sem escolaridade (16,2%)

- jovens que relatam sofrer agressão dos pais (22,6%)

- não têm supervisão dos pais para o que fazem no tempo livre (18,1%)

- que não moram com os pais (15,4%)

- que faltam às aulas sem autorização dos pais (18,4%)

Além disso, adolescentes que usam bebidas alcoólicas (19,1%), cigarro (24,8%), tabaco (22,4%;) e drogas ilícitas (26,4%) e que afirmam já ter tido relação sexual (17,1%) também apresentaram maior prevalência de cyberbullying.

Ainda segundo a pesquisa, os estudantes entre 13 e 15 anos lideram as agressões virtuais. Segundo a professora, o resultado é discrepante em relação a estudos internacionais, que apontam predomínio entre os mais velhos.

Saúde mental

A prática foi também observada fortemente associada com indicadores de saúde mental: adolescentes que referiram não ter amigos (26,1%), sentir que ninguém se importava com eles (18,6%), sentirem-se tristes (17%) e sentir que a vida não vale a pena (22,3%), foram mais afetados pelo cyberbullying.



Cyberbullying contra crianças

Deborah Malta destaca o crescimento da exploração e abuso infantil online, bem como a produção e transmissão dessas e outras formas de vitimização.

"A OMS define estratégias para o enfrentamento como programas sobre prevenção focada nos jovens; programas de segurança online para crianças e adolescentes; medidas regulatórias e de segurança de internet contra cyberbullying”, enfatiza a professora.

De acordo com a professora, neste ano houve um avanço com a aprovação da Lei 14.811/2024, em janeiro deste ano. A norma prevê que os municípios estabeleçam protocolos de proteção às crianças e adolescentes contra todas as formas de violência no ambiente escolar, assim como viabilizar a capacitação dos docentes.

O que diz a Lei

Bullying (intimidação sistemática) é definido como:

Art. 146-A. Intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas, de modo intencional e repetitivo, sem motivação evidente, por meio de atos de intimidação, de humilhação ou de discriminação ou de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais. A pena é de multa, se a conduta não constituir crime mais grave.

Já o cyberbullying é classificado como intimidação sistemática por meio virtual:

Art. 146-A – Parágrafo único. Se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, de rede social, de aplicativos, de jogos on-line ou por qualquer outro meio ou ambiente digital, ou transmitida em tempo real. A pena será de reclusão de dois a quatro anos, e multa, se a conduta não constituir crime mais grave.

Monitoramento

Como conclusão, o estudo aponta a importância do monitoramento dessa violência, a fim de pensar em seu enfrentamento efetivo, uma vez que mensagens ofensivas podem se disseminar e se manter no espaço virtual de forma permanente.

“Com a dificuldade de identificar os agressores na internet, muitas vezes essa forma de violência é ainda mais desafiadora, com poucas punições e permanência oculta da identidade de seus perpetradores", conclui a professora Deborah Malta.