Um jovem de 18 anos teve metade do corpo queimado ao tentar evitar que sua casa fosse atingida por uma queimada na zona rural de Uberlândia, nessa quinta-feira (12/9).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

O fogo no local vem destruindo várias pequenas fazendas nas últimas três semanas, em diferentes focos de incêndio.

O pai do rapaz contou que o fogo se aproximou da propriedade e ele, junto de outros vizinhos, tentava debelar as chamas, quando caiu e foi coberto pelo fogo. A vítima conseguiu sair do meio das chamas, mas aspirou muita fumaça e ficou com boa parte do corpo comprometido.

Os vizinhos ajudaram no socorro e ele foi levado para uma Unidade de Atendimento Integrado do município. Como a situação era grave, precisou ser transferido para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, onde foi entubado na UTI.

Foi constatado que 52% do corpo da vítima foi queimado e ele precisou de cuidados especiais no setor de queimados do HC-UFU. Não há previsão de alta médica.

A região em chamas é uma antiga fazenda desapropriada e hoje dividida entre pequenos produtores rurais. Há cerca de 20 dias, um incêndio começou em uma área do local que se espalhou e, mesmo com ajuda de bombeiros e brigadistas, passou a ter vários pontos de queimada, que têm destruído parte do local desde então.