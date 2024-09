O Colégio dos Jesuítas, um dos mais renomados e caros colégios particulares de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, não ofertará novas bolsas para estudantes de baixa renda em 2025. Aqueles que já têm o benefício continuarão a ter o benefício.

Uma mãe que não quis se identificar resolveu trazer a situação à tona. Todos os anos, segundo ela, o colégio oferta vagas para novos bolsistas do 1° ano do Ensino Médio. Contudo, em 2025, isso não ocorrerá. Um quadro de vagas, fixado no Colégio, mostra que o Jesuítas vai apenas manter as bolsas já existentes, sem admitir novos alunos.

"Estamos renovando os documentos da bolsa de estudos e fomos surpreendidos com a informação de que no próximo ano não haverá mais bolsas para o 1º ano do Ensino Médio de alunos de baixa renda que queiram entrar no colégio", disse a mãe.

A medida acontece quase dois meses após estudantes discriminarem os bolsistas durante as Olimpíadas da escola. Alguns alunos escreveram nas camisas frases como: "não atendo SUS" e "papai paga minha faculdade".

O caso tomou grande repercussão em Juiz de Fora. Para essa mãe, o corte nas bolsas reflete um posicionamento da escola diante do preconceito sofrido pelos bolsistas.

"Ou seja, no final desse absurdo, que foi divulgado pela mídia, os punidos são os alunos de classe média baixa", completou a mãe.

Em nota, o Colégio dos Jesuítas negou que a decisão de não ofertar novas bolsas seja uma ação discriminatória, mas confirmou que a escola vem reavaliando os processos e pensando sobre o que ocorreu nas Olimpíadas.

"Neste momento, o Colégio reflete sobre todo o ocorrido e se compromete a revisar processos, o que impossibilita a oferta de novas bolsas para a 1ª série do Ensino Médio em 2025. Todas as bolsas hoje oferecidas pelo Colégio estão em fase de renovação para o próximo ano", informou a Instituição.

Ainda na nota, a instituição reforçou o compromisso com a educação de qualidade. "O Colégio dos Jesuítas reafirma seu compromisso com a educação de excelência e segue firme no propósito de educar, entendendo que é sempre tempo de reiterar o amor ao próximo, a harmonia, a justiça e a esperança", finalizou.

Relembre o caso

Em julho deste ano, durante a realização das Olimpíadas do Colégio dos Jesuítas, algumas fotos de alunos cometendo discriminação vazaram na internet e rapidamente viralizaram em Juiz de Fora.

Em uma delas, dois alunos aparecem com as camisas escritas "não atendo SUS" e "papai paga minha faculdade", em referência aos alunos que são bolsistas na instituição.

Pais de estudantes divulgaram uma nota conjunta, criticando o que ocorreu na escola. "É inadmissível que, em um ambiente educacional, estudantes se comportem de maneira tão desrespeitosa e insensível, utilizando desses argumentos como motivo de escárnio e humilhação. Tais atitudes não apenas ferem a dignidade individual, mas também vão contra os princípios de igualdade e respeito que devem reger qualquer comunidade acadêmica".

O Colégio dos Jesuítas lamentou o fato e reconheceu o erro de não fiscalizar os dizeres nas camisas dos alunos. "O Colégio dos Jesuítas se solidariza com todos os estudantes e seus familiares diante dos casos de ofensa ocorridos durante suas Olimpíadas. A instituição reconhece seu erro ao não supervisionar a produção de camisetas e assegura que está atendendo todas famílias e alunos, mediando as relações para restabelecer a convivência harmoniosa e respeitosa que sempre caracterizaram a escola", informou.