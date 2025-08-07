Criança cai de moto e morre atropelada por ônibus
Queda da garupa ocorreu durante uma ultrapassagem; transporte de crianças abaixo de 10 anos de idade é proibido por lei
Uma criança de 6 anos morreu atropelada por um ônibus na tarde dessa quarta-feira (6/8), ao cair da garupa de uma motocicleta em Belford Roxo, na Baixada Fluminense (RJ). O acidente ocorreu na Estrada Aníbal da Mota, no bairro Vila Santa Teresa.
Segundo testemunhas, a moto era conduzida por João Cruz, de 24 anos, e a criança estava sendo transportada na garupa quando, durante uma ultrapassagem, se desequilibrou e caiu na pista. Um ônibus que vinha logo atrás não conseguiu frear a tempo e atropelou a criança, que morreu na hora.
Motociclista se feriu e foi levado ao hospital
Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local do acidente, a criança já estava sem vida. A área foi isolada para perícia técnica e o trânsito na via ficou parcialmente interrompido.
O motociclista sofreu ferimentos e foi levado ao Hospital Municipal de Belford Roxo. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.
A Polícia Militar, por meio do 39º BPM (Belford Roxo), foi acionada para a ocorrência. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) ficou responsável pela perícia e investigação.
Até o momento, não há informações sobre o local do velório e enterro da vítima.
Crianças podem ser transportadas em motocicletas?
De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), é proibido transportar crianças menores de 10 anos em motocicletas. A infração é considerada gravíssima, com multa de R$ 293,47 e suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
A norma foi atualizada em abril de 2021, substituindo a antiga regra que permitia o transporte a partir dos 7 anos. Além da idade mínima, a criança deve conseguir se apoiar na pedaleira e se segurar corretamente.
Especialistas em segurança reforçam que o uso de equipamentos de proteção, como capacete infantil com viseira abaixada, luvas, calçados apropriados e até cintos de segurança específicos para motos, é essencial para evitar tragédias como essa.