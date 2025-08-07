Assine
overlay
Início Nacional
ACIDENTE DE TRÂNSITO

Criança cai de moto e morre atropelada por ônibus

Queda da garupa ocorreu durante uma ultrapassagem; transporte de crianças abaixo de 10 anos de idade é proibido por lei

Publicidade
Carregando...
ES
Eduarda Soares - Rádio Tupi
ES
Eduarda Soares - Rádio Tupi
Repórter
07/08/2025 09:19

compartilhe

Siga no
x
Corpo da criança morta por atropelamento de ônibus ficou coberto por lençol, ao lado da moto em que ia na garupa
Corpo da criança morta por atropelamento de ônibus ficou coberto por lençol, ao lado da moto em que ia na garupa crédito: reprodução/TV Globo

Uma criança de 6 anos morreu atropelada por um ônibus na tarde dessa quarta-feira (6/8), ao cair da garupa de uma motocicleta em Belford Roxo, na Baixada Fluminense (RJ). O acidente ocorreu na Estrada Aníbal da Mota, no bairro Vila Santa Teresa.

Segundo testemunhas, a moto era conduzida por João Cruz, de 24 anos, e a criança estava sendo transportada na garupa quando, durante uma ultrapassagem, se desequilibrou e caiu na pista. Um ônibus que vinha logo atrás não conseguiu frear a tempo e atropelou a criança, que morreu na hora.

Motociclista se feriu e foi levado ao hospital

Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local do acidente, a criança já estava sem vida. A área foi isolada para perícia técnica e o trânsito na via ficou parcialmente interrompido.

Leia Mais

O motociclista sofreu ferimentos e foi levado ao Hospital Municipal de Belford Roxo. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.

A Polícia Militar, por meio do 39º BPM (Belford Roxo), foi acionada para a ocorrência. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) ficou responsável pela perícia e investigação.

Até o momento, não há informações sobre o local do velório e enterro da vítima.

Crianças podem ser transportadas em motocicletas?

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), é proibido transportar crianças menores de 10 anos em motocicletas. A infração é considerada gravíssima, com multa de R$ 293,47 e suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A norma foi atualizada em abril de 2021, substituindo a antiga regra que permitia o transporte a partir dos 7 anos. Além da idade mínima, a criança deve conseguir se apoiar na pedaleira e se segurar corretamente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Especialistas em segurança reforçam que o uso de equipamentos de proteção, como capacete infantil com viseira abaixada, luvas, calçados apropriados e até cintos de segurança específicos para motos, é essencial para evitar tragédias como essa.

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito atropelamento infancia rio-de-janeiro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay