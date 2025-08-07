Acidente entre caminhão e carreta interdita BR-381 no Sul de Minas
Acidente provoca três quilômetros de fila no Sul de Minas na manhã desta quinta-feira (7/8)
Um acidente envolvendo um caminhão e uma carreta complica o trânsito da BR-381 em Campanha (MG), no Sul do estado, na manhã desta quinta-feira (7/8).
Conforme a Arteris Fernão Dias, concessionária responsável pelo trecho, o acidente aconteceu às 3h11, na altura do quilômetro 778,4, no sentido Belo Horizonte. As duas faixas foram bloqueadas por duas horas e a faixa da esquerda foi liberada às 5h45.
Segundo os registros, todas as faixas estão bloqueadas no trecho, onde atuam equipes da Arteris e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Às 5h40, é registrado três quilômetros de fila.
Nenhum condutor ou ocupante dos veículos ficou ferido.
A dinâmica do acidente ainda não foi definida.
Matéria em atualização