Motorista de caminhão-tanque morre em acidente na BR-040, em Congonhas

Um homem, ainda não identificado, morreu em um acidente envolvendo um caminhão-tanque carregado de conbustíveis na BR-040, altura do quilômetro 603, em Congonhas (MG), na Região Central do estado, na manhã desta terça-feira (5/8). O motorista foi encontrado carbonizado.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a carreta bitrem tombou e pegou fogo. Um dos tanques, que continha diesel, foi consumido pelas chamas. O incêndio foi controlado, mas ainda há risco de explosão, uma vez que o outro tanque, contendo etanol, está com vazamento.

Os bombeiros começaram a limpeza da pista para, em seguida, fazer o transbordo da carga e a remoção do tanque que ainda corre risco de iniciar um novo incêndio. “Até o momento, realizamos o combate das chamas, neutralizamos o risco de vazamento do combustível, estamos realizando a contenção do mesmo para que não se espalhe ainda mais pelo local”, disse Capitão Guimarães, comandante da Companhia de Bombeiros Militar em Conselheiro Lafaiete.

Segundo a EPR Via Mineira, concessionária responsável pela via, o tráfego foi interditado até às 11h40, quando a pista norte, no sentido Belo Horizonte, foi liberada em operação de mão dupla. Equipes da concessionária sinalizam o trecho. No local, há 8 quilômetros de congestionamento no sentido Belo Horizonte (MG) e 10 quilômetros no sentido Juiz de Fora (MG). As equipes seguem atuando para garantir a segurança e restabelecer o tráfego.

O combate ao fogo pelos Bombeiros começou às 7h37, segundo o boletim de ocorrência, com risco elevado de explosão pelo tip de carga. No mesmo horário, a EPR Via Mineira enviou uma viatura de inspeção, guincho pesado e ambulância.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram as chamas se alastrando na vegetação às margens da rodovia e atingindo o veículo, além de fumaça visível a grande distância.