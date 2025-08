Idosa é atropelada e morta na porta de casa na Grande BH

Uma idosa de 88 anos morreu atropelada por um carro em alta velocidade nessa segunda-feira (4/8), na porta de casa, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O veículo subiu na calçada da Avenida Imbiru Sul, no bairro Petrolândia, e atingiu a vítima, que morreu na hora. O motorista fugiu sem prestar socorro.

Imagens de câmeras de segurança de um estabelecimento da região registraram o momento em que um Chevrolet Celta invade a calçada e atropela a idosa, que caminhava sozinha. Ela foi encontrada caída próxima à guia, sobre uma grande poça de sangue e já sem sinais vitais. A equipe do SAMU confirmou a morte no local.

A vítima foi identificada como Efigênia de Souza Oliveira. Segundo familiares, ela tinha o hábito de sair todos os dias para recolher materiais recicláveis - não por necessidade financeira, mas por prazer na atividade. Efigênia comemorou aniversário há 12 dias.

A Polícia Militar foi acionada às 18h53. Testemunhas informaram que o carro envolvido havia sido abandonado poucos quarteirões à frente, na Rua São Gonçalo. O Celta estava com a porta aberta, com danos na lataria provocados pelo impacto e sinais de depredação.

Dentro do veículo, os policiais encontraram um comprovante de saque do FGTS em nome de um possível suspeito. Populares relataram que o condutor é um jovem conhecido na região como “Jogador”, morador da própria Avenida Imbiru Sul. Segundo os relatos, ele deixou a casa acompanhado de uma mulher momentos antes da chegada da polícia. No imóvel, ninguém foi encontrado.

O nome do possível motorista, filho do proprietário do carro, foi incluído no registro policial como suspeito. O corpo de Efigênia foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Belo Horizonte. O carro foi periciado e recolhido ao pátio credenciado.

Até a publicação desta reportagem, o motorista ainda não havia sido localizado.