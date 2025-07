Mulher morre atropelada após desembarcar de ônibus em BH

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Uma mulher desembarcou de um ônibus e acabou sendo atropelada pelo veículo no Bairro Mineirão, Região do Barreiro, em Belo Horizonte, na tarde desta terça-feira (29/7). A identidade e a idade da mulher ainda não foram confirmadas. A Polícia Militar, no entanto, diz que ela aparenta ter em torno de 60 anos.

Imagens obtidas pela reportagem, registradas por uma câmera de segurança, mostram quando o ônibus, às 13h48, freia de forma brusca na Rua Gabriela Leite Araújo. Ao descer, a passageira perde o equilíbrio e cai na via. O ônibus arranca, e a roda dianteira passa por cima da perna esquerda da mulher.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte ainda no local, após a vítima sofrer uma hemorragia decorrente do esmagamento da perna.

A placa e a linha do coletivo não foram identificadas devido à baixa qualidade das imagens. O rabecão da Polícia Civil e a perícia também estiveram no local.

