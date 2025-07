MG: casa pega fogo, e homem de 40 anos é achado morto

Um homem de 40 anos foi encontrado morto dentro de casa em Pouso Alegre, no Sul de Minas, na tarde desta terça-feira (29/7). Os militares identificaram que, no imóvel, no Bairro São João, havia um único cômodo. Uma cama, um armário de madeira e roupas já estavam quase que completamente consumidos pelas chamas.

O incêndio foi debelado após cerca de 20 minutos. O morador foi localizado morto e debruçado sobre um móvel de madeira e não chegou a ser atingido pelas chamas.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e vai apurar as causas do incêndio e as circunstâncias da morte.

