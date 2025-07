Duas crianças abandonadas por 24 horas são resgatadas no interior de Minas

Duas crianças, de 7 e 9 anos, foram resgatadas pelo Conselho Tutelar em Patrocínio, no Alto Paranaíba, após denúncia de abandono feita por vizinhos nessa segunda-feira (28/7). Elas estavam há cerca de 24 horas sozinhas no Bairro Serra Negra.

Conselheiras tutelares pediram apoio da Polícia Militar para verificarem o fato. No período em que estiveram sem acompanhamento, elas teriam até saído de casa e ficado sem alimentação adequada.

Os meninos confirmaram que a mãe havia saído de casa com amigos no dia anterior, por volta das 17h. Os filhos passaram a noite sem supervisão e foram vistos por testemunhas pela Rua Portugal, na cidade do Alto Paranaíba.

Além disso, foi constatado que a residência da família não tinha condições adequadas de higiene e organização, além de alimentos armazenados de forma incorreta. O caso foi tomado como negligência.

Foi providenciado o acolhimento das crianças, passando os cuidados temporários ao pai, que não reside com a mãe dos meninos. Inclusive a mulher segue foragida.

O caso será acompanhado pelo Conselho Tutelar, Ministério Público de Minas Gerais e Polícia Civil.