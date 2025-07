BH: mulher condenada por tentar matar chefe com inseticida no café é presa

Depois de oitos anos foragida, Joyce Talita Nunes Duarte, de 32 anos, condenada por tentar matar o chefe envenenado, foi presa no Bairro Ouro Minas, Região Noroeste de Belo Horizonte, na noite da última segunda-feira (28/7).

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher foi abordada após sair de casa, na calçada da Rua Santa Leopoldina, durante uma operação da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) com a Central de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública. As autoridades verificaram que Joyce possui um mandado de prisão válido para cumprimento de pena de nove anos e quatro meses em regime fechado.

Em 2017, a mulher foi condenada por tentar matar o próprio chefe, no Bairro São Gabriel, também na Região Noroeste da capital mineira. Segundo denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Joyce trabalhava na Fundação Metodista de Ação Social e Cultural, uma entidade religiosa, e junto com outro funcionário, desviava verbas da Fundação. No dia seguinte ao crime, a vítima teria sido encarregada de investigar as contas e, com a chance de descobrir os desvios, a mulher decidiu matá-lo.

No dia 5 de maio, ainda de acordo com o MPMG, Joyce colocou um inseticida em uma xícara de café e serviu para o chefe. Depois da ingestão do líquido, a vítima começou a se sentir mal, com tontura, confusão mental e dificuldade para falar, mas conseguiu atendimento médico que evitou a morte.

A mulher foi julgada pelo Tribunal do Júri e condenada a nove anos e quatro meses de prisão em setembro de 2021. Ela foi condenada por tentativa de homicídio com duas qualificadoras - motivo torpe e emprego de meio cruel.

Respondendo o processo em liberdade, a defesa de Joyce recorreu da decisão, que foi negada em dezembro de 2022. No ano seguinte, em agosto de 2023, a Justiça expediu um mandado de prisão, que foi cumprido na última segunda-feira (28/7).

