BH e outras 543 cidades de Minas estão sob alerta para queda de temperatura

Com a chegada de uma nova frente fria, 544 municípios de Minas Gerais, entre eles a capital Belo Horizonte, estão sob alerta para declínio de temperatura. O aviso, publicado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), tem previsão de término às 10h de quarta-feira (30), com grau de severidade classificado como "perigo potencial".

Segundo o órgão nacional, há leve risco à saúde, com previsão de queda entre 3°C e 5°C nas temperaturas. A orientação é que a população entre em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199, em caso de necessidade.

De acordo com a meteorologista do Inmet, Anete Fernandes, a massa de ar frio que avança na retaguarda da frente fria deve provocar queda acentuada nas temperaturas já a partir desta terça-feira no Sul de Minas e no Triângulo Mineiro.

Em Belo Horizonte, a previsão é de redução da temperatura máxima na quarta-feira (30) devido ao aumento da nebulosidade, com temperaturas mais amenas. Entre quarta e sexta, a capital deve registrar mínimas de 12°C e máximas de 24°C.

A mudança no clima é provocada pela formação de um ciclone extratropical na costa do Rio Grande do Sul e pela passagem de uma frente fria, que afetam toda a Região Sudeste. Segundo o Instituto Climatempo, pancadas de chuva isoladas devem atingir Minas Gerais e o Espírito Santo. Já em São Paulo e no Rio de Janeiro, os destaques são as temperaturas mais baixas. O tempo deve seguir instável nos próximos dias.

Recomendações da Defesa Civil:

Hidrate-se;

Evite banhos com água muito quente para não potencializar o ressecamento da pele. Se necessário, use hidratante;

Realize atividades físicas utilizando agasalho;

Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso ajuda a evitar a propagação de doenças típicas do inverno;

Procure um especialista em caso de problemas respiratórios.

Cidades sob alerta