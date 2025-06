Veja onde tomar chocolate quente em BH e se aquecer neste frio

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Nada melhor que se aquecer com uma bebida quentinha no inverno. Diferentemente do último ano, em 2025 o frio chegou com mais força na capital mineira, fazendo com que a busca por comidas e bebidas que “abraçam” aumentasse ainda mais nessa época do ano.

Muito se fala sobre caldos e fondues, mas se tem um item que também deve ser destacado é o chocolate quente. Quentinho e cremoso, ele é a pedida certa para aquecer a alma e o coração nesses dias frios que a cidade vive. Por isso, separamos indicações de onde encontrar bons chocolates quentes em BH. Confira:

Mi Garba Gelateria

Nessa temporada de frio, uma das sorveterias mais reconhecidas da cidade decidiu apostar no chocolate quente. Na Mi Garba, ele é acompanhado de um pedaço de brownie de chocolate e uma degustação de um gelato (sorvete italiano que é servido na casa) à escolha do cliente.

A sorveteria tem seis unidades espalhadas pela cidade: no BH Shopping, nos Bairros Belvedere, Mangabeiras, Vila da Serra, Lourdes e na Região da Savassi.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MI GARBA! (@migarbagelateria)

Serviço



(Unidade Mangabeiras)

Avenida dos Bandeirantes, 1733, Mangabeiras

De segunda a sexta, das 11h às 20h

Sábado e domingo, das 10h às 20h

Fany

Quando o assunto é chocolate, a Fany Bombons é referência na cidade. Dona da torta mais desejada de BH, a casa também serve um delicioso chocolate quente (R$ 42) para os clientes se aquecerem e degustarem.

A casa tem três unidades em BH, no Bairro Sion, no Shopping Pátio Savassi e no Ponteio Lar Shopping.

Serviço



(Unidade Sion)

Rua Pium-Í, 1636, Sion

De segunda a sábado, das 10h às 19h

Domingo, das 10h às 18h

(31) 3227-2445



Café Magrí

Localizado no parque do Palácio, no Bairro Mangabeiras, o Café Magrí serve brunches (mistura de café da manhã com almoço), cafés diversos e outras delícias. Entre elas, um chocolate quente (R$ 24) cremoso e intenso como deve ser, feito com chocolate meio amargo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Aldeia Curadoria (@aldeiacuradoria)

Serviço

Rua Professor Djalma Guimarães, 161, Mangabeiras

De quarta a sexta, das 10h às 18h

Sábado e domingo, das 9h às 18h

(31) 98423-8971