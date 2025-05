Belo Horizonte amanheceu gelada nesta quinta-feira (15), com sensação térmica negativa em algumas regiões da cidade. De acordo com a Defesa Civil, a estação Cercadinho, na Região Oeste, registrou 12,9°C às 5h da manhã, com sensação térmica de -1,9°C — a terceira menor temperatura do ano.

Com o frio persistente e previsão de temperaturas baixas até o fim de semana, a recomendação é apostar em bebidas quentes e nutritivas para aquecer o corpo e fortalecer a imunidade. E, entre as receitas preferidas dos mineiros, o chocolate-quente é presença certa nos lares durante os dias mais frios.

Como fazer chocolate-quente: receitas para todos os gostos

Veja a opção tradicional e a sem lactose e vegana para aproveitar uma bebida deliciosa e quentinha neste frio.

Chocolate-quente cremoso (tradicional)

Ingredientes:

500 ml de leite integral;

2 colheres (sopa) de chocolate em pó;

1 colher (sopa) de amido de milho;

1/2 lata de leite condensado;

100 g de chocolate meio amargo picado;

canela em pau (opcional).





Modo de preparo:

em uma panela, misture todos os ingredientes (exceto o chocolate picado); mexa em fogo baixo até engrossar levemente; acrescente o chocolate e continue mexendo até derreter por completo; sirva quente, com canela ou chantilly se desejar.





Chocolate-quente vegano com leite vegetal

Ingredientes:





2 xícaras de leite de aveia ou amêndoas;

2 colheres (sopa) de cacau em pó;

1 colher (chá) de amido de milho (opcional, para engrossar);

1 colher (sopa) de açúcar mascavo ou melado;

raspas de chocolate amargo vegano (opcional).





Modo de preparo:

misture todos os ingredientes em fogo médio, mexendo até ferver e ficar cremoso; finalize com raspas de chocolate e sirva.





E se a temperatura cair mais, que venham mais receitas — e mais xícaras. E confira aqui estas receitas de caldos deliciosos para este clima!