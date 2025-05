O uso de suplementos pré-treino se popularizou entre frequentadores de academias por prometer mais energia e desempenho. No entanto, casos de jovens que relatam o aumento das batidas do coração após consumir o produto, reacendem o alerta sobre os riscos do consumo indiscriminado.

Especialistas alertam que o uso de substâncias estimulantes deve ser sempre supervisionado, principalmente por pessoas com doenças pré-existentes. Em vez de apostar em compostos industrializados, uma alimentação equilibrada pode oferecer segurança, desempenho e saúde.

A seguir, confira opções naturais e receitas práticas de pré e pós-treino para o seu dia a dia.

Alternativas naturais de pré-treino

Alimentos ricos em carboidratos complexos, fontes de energia de liberação gradual, combinados com ingredientes termogênicos leves, são ideais para substituir suplementos artificiais. Veja duas receitas práticas:

Smoothie energético natural

1 banana madura

1 colher (sopa) de aveia

1 colher (chá) de cacau puro

1 colher (chá) de mel

200 ml de água de coco

bata tudo no liquidificador e consuma de 30 a 60 minutos antes do treino.





Pão integral com pasta de amendoim e frutas vermelhas

Fonte de energia, fibras e antioxidantes:

1 fatia de pão integral

1 colher (sopa) de pasta de amendoim natural

frutas vermelhas frescas (morango ou mirtilo)

.

Veja também

Opções pós-treino para recuperação muscular

Após o exercício, o corpo precisa de proteínas para regenerar os músculos e repor o estoque de energia. Confira:

Iogurte natural com chia e mel

1 pote de iogurte natural

1 colher (sopa) de chia

1 colher (chá) de mel

Misture bem e consuma até 30 minutos após o treino.





Omelete proteica com legumes

2 ovos

espinafre, cenoura ralada e tomate picado

sal e pimenta a gosto

refogue os legumes, adicione os ovos batidos e cozinhe em fogo médio.





Shake de proteína natural

1 xícara de leite vegetal

1 colher (sopa) de proteína vegetal ou leite em pó

½ banana congelada

canela a gosto

bata tudo e sirva gelado.

Investir em uma alimentação natural, equilibrada e segura antes e depois dos treinos é o melhor caminho para quem busca performance e saúde.