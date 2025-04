A culinária africana é reflexo da rica diversidade cultural do continente e de sua longa trajetória histórica. A África foi ponto de passagem de rotas comerciais entre o Ocidente e o Oriente, o que contribuiu para a chegada de especiarias como cravo, gengibre, canela e açafrão. Ao mesmo tempo, é considerada por muitos estudiosos o berço da humanidade, onde se originaram alimentos como sorgo, teff, painço e cevada — grãos ainda hoje presentes na alimentação de várias regiões africanas.

Ao longo dos séculos, povos africanos domesticaram plantas, criaram modos próprios de preparo de alimentos e desenvolveram uma culinária marcada por sabores intensos, o uso de grãos, leguminosas, óleos naturais, raízes, molhos e pratos de cocção lenta, como guisados. Ingredientes como o azeite de dendê, o quiabo, o coco-da-baía e o feijão-fradinho são apenas alguns dos muitos que foram incorporados à gastronomia brasileira por influência da culinária africana.

5 receitas da culinária africana para fazer em casa

Conheça cinco receitas típicas de diferentes regiões da África e experimente novos sabores que contam histórias milenares.

1. Arroz Jollof (versão nigeriana)

Prato típico da África Ocidental, especialmente Nigéria, Gana e Senegal.

Ingredientes:

2 xícaras de arroz parboilizado;

1 cebola média picada;

3 tomates maduros picados;

2 colheres (sopa) de extrato de tomate;

1 pimentão vermelho picado;

2 dentes de alho picados;

1 colher (chá) de pimenta-do-reino;

1 colher (chá) de curry;

1 colher (chá) de tomilho seco;

sal a gosto;

2 colheres (sopa) de óleo vegetal;

3 xícaras de caldo de frango ou legumes.

Modo de preparo:

refogue a cebola, o alho e o pimentão no óleo até dourar; adicione o tomate picado e o extrato de tomate, cozinhando até formar um molho espesso; acrescente os temperos e o arroz, misture bem; adicione o caldo, tampe e cozinhe em fogo baixo até o arroz ficar macio.

Acompanhamento e harmonização:

Sirva com legumes assados ou frango grelhado. Harmoniza bem com cervejas leves ou vinhos brancos frutados, como um Sauvignon Blanc.

2. Funje com Calulu de Peixe

Receita tradicional de Angola, com forte presença também na culinária afro-brasileira.

Para o funje:

2 xícaras de farinha de mandioca fina (ou polvilho);

4 xícaras de água.

Modo de preparo:

leve a água ao fogo e, quando estiver quase fervendo, adicione a farinha aos poucos, mexendo sempre; cozinhe até formar um creme espesso.

Para o calulu de peixe:

500g de peixe (como tilápia ou robalo);

1 cebola fatiada;

1 berinjela em cubos;

1 xícara de quiabo em rodelas;

2 tomates picados;

2 colheres (sopa) de azeite de dendê;

sal e pimenta a gosto.

Modo de preparo:

refogue a cebola no azeite de dendê, adicione os tomates e cozinhe até formar um molho; acrescente os legumes e o peixe, tampe e cozinhe em fogo baixo.

Acompanhamento e harmonização:

O funje é servido como base, substituindo o arroz. O prato combina com sucos cítricos, como maracujá ou laranja, e também com cervejas do tipo witbier.

Calulu de peixe com funje, receita típica de Angola: o prato leva quiabo, berinjela, azeite de dendê e é servido com massa cremosa de mandioca. Wikimedia Commons

3. Wot com Injera (Etiópia e Eritreia)

Guisado de lentilhas ou favas servido com um pão fermentado típico da região do Chifre da África.

Para o wot:

1 xícara de lentilhas vermelhas;

1 cebola picada;

2 tomates picados;

2 dentes de alho picados;

1 colher (sopa) de páprica;

1/2 colher (chá) de gengibre em pó;

1/2 colher (chá) de pimenta caiena (opcional);

sal a gosto;

2 colheres (sopa) de óleo vegetal.

Modo de preparo:

refogue cebola e alho no óleo. adicione os tomates e temperos. junte as lentilhas e água suficiente para cobri-las. cozinhe até ficar espesso.

Para a injera simplificada:

1 xícara de farinha de trigo integral;

1/2 xícara de farinha de trigo branca;

1 e 1/2 xícara de água;

sal a gosto.

Modo de preparo:

misture os ingredientes e deixe fermentar por 24h. cozinhe em frigideira antiaderente como uma panqueca grossa, sem virar.

Acompanhamento e harmonização: sirva com vegetais assados ou chutneys (molhos agridoces). Harmoniza com chá preto ou kombucha.

4. Cuscuz Marroquino

Receita do norte da África, símbolo da culinária dos países do Magrebe.

Ingredientes:

1 xícara de sêmola de trigo (ou cuscuz marroquino pré-cozido);

1 xícara de água quente;

1 colher (sopa) de azeite;

sal a gosto;

Modo de preparo:

aqueça a água com o sal e o azeite. despeje sobre a sêmola, tampe e deixe hidratar por 5 minutos. solte com um garfo e sirva.

Acompanhamento e harmonização: sirva com legumes salteados, grão-de-bico ou carne de cordeiro. Vai bem com vinhos tintos leves ou chá de menta.

5. Mucapata (Moçambique)

Receita típica da região da Zambézia, com arroz, feijão e leite de coco.

Ingredientes:

1 xícara de arroz;

1 xícara de feijão-fradinho (ou feijão verde) cozido;

1 xícara de leite de coco;

2 colheres (sopa) de coco ralado (opcional);

sal a gosto.

Modo de preparo:

cozinhe o arroz até ficar macio; misture o feijão cozido e o leite de coco; sozinhe por mais alguns minutos até engrossar; finalize com coco ralado, se desejar.

Acompanhamento e harmonização: combina bem com peixe grelhado ou frango ao forno. Harmoniza com vinho branco seco ou água de coco gelada.

Com a chegada forçada de milhões de africanos ao Brasil durante o período escravocrata, muitos pratos, técnicas e ingredientes atravessaram o Atlântico, ainda que adaptados à nova realidade. Experimente os pratos da culinária africana que deixaram marcas profundas na gastronomia brasileira.