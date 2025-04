Whey Protein é um suplemento proteico rico em aminoácidos essenciais, classificado como uma proteína de alto valor biológico. Seu consumo auxilia na síntese proteica muscular e pode beneficiar tanto atletas quanto pessoas que buscam aumento de massa muscular ou redução de gordura corporal.

Além disso, é uma opção eficaz para quem necessita de suplementação proteica devido a condições clínicas. Confira as receitas com Whey Protein que combinam seus benefícios e sabor.

Confira 7 receitas de sobremesas com Whey Protein

1. Pudim proteico

Ingredientes:

1 scoop de Whey Protein (sabor de sua preferência);

200 ml de leite ou leite vegetal;

1 pacote de gelatina sem sabor;

adoçante a gosto.

Modo de preparo:

dissolva a gelatina sem sabor em um pouco de água quente; em seguida, misture todos os ingredientes até obter uma massa homogênea; despeje em potes individuais e leve à geladeira até firmar.

2. Barras de proteína caseiras

Ingredientes:

1 scoop de Whey Protein;

½ xícara de aveia em flocos;

2 colheres de sopa de pasta de amendoim;

1 colher de sopa de mel;

frutas secas ou nozes picadas.

Modo de preparo:

misture bem todos os ingredientes até formar uma massa consistente; espalhe a mistura em uma forma forrada com papel-manteiga e leve à geladeira por algumas horas; corte em barras antes de servir.

Doces equilibrados e ricos em proteína, perfeitos para matar a vontade de açúcar sem sair da dieta Pexels

3. Panqueca de Whey

Ingredientes:

½ xícara de Whey Protein sabor baunilha;

½ xícara de iogurte grego light;

½ xícara de aveia em flocos;

1 banana amassada;

3 claras de ovo.

Modo de preparo:

misture todos os ingredientes até formar uma massa homogênea; aqueça uma frigideira antiaderente e despeje pequenas porções da mistura, dourando dos dois lados. Sirva com frutas ou mel.

4. Mousse proteico de chocolate

Ingredientes:

2 scoops de Whey Protein sabor chocolate;

250 ml de leite de coco;

1 colher de sopa de cacau em pó.

Modo de preparo:

aqueça o leite de coco em fogo baixo. Antes de levantar fervura, desligue o fogo e adicione a gelatina sem sabor e o Whey Protein; Misture bem e leve ao congelador por, pelo menos, 1 hora antes de servir.

5. Brigadeiro proteico

Ingredientes:

60g de Whey Protein sabor chocolate;

1 e xícara de água;

½ xícara de leite em pó desnatado;

1 colher de sopa de margarina light sem sal;

2 colheres de cacau em pó sem açúcar;

adoçante a gosto.

Modo de preparo:

bata no liquidificador a água, o leite em pó e o Whey Protein; em seguida, despeje em uma panela com a margarina e leve ao fogo baixo; acrescente o cacau em pó e o adoçante, mexendo até engrossar; espere esfriar, modele os brigadeiros e passe no cacau ou em castanhas trituradas.

6. Crepioca proteica

Ingredientes:

2 ovos;

2 colheres de sopa de tapioca;

1 scoop de Whey Protein sabor baunilha.

Modo de preparo:

misture bem os ingredientes e despeje em uma frigideira aquecida; cozinhe em fogo baixo até dourar dos dois lados; sirva com recheios saudáveis, como pasta de amendoim ou cottage.

7. Trufas proteicas

Ingredientes:

10 figos secos;

5 tâmaras sem caroço;

2 colheres de sopa de cacau em pó sem açúcar;

2 colheres de sopa de Whey Protein sabor baunilha.

Modo de preparo:

bata todos os ingredientes no liquidificador até formar uma massa compacta; modele em bolinhas e passe no cacau ou no Whey Protein; conserve na geladeira por até uma semana.

Com essas receitas fáceis e rápidas, você pode incorporar o Whey Protein de forma saborosa no seu dia a dia. Mas lembre-se: antes de incluir qualquer suplemento na sua alimentação, consulte um nutricionista para adequar as quantidades às suas necessidades individuais.