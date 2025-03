A torta de frango é um clássico da culinária caseira, presente em almoços de família, lanches rápidos e até mesmo em festas. Sua versatilidade permite diferentes variações, desde versões mais leves até opções cremosas e recheadas de sabor.

Hoje, vamos ensinar dois dos tipos mais populares dessa delícia: a torta de frango de liquidificador, conhecida pela praticidade, e a torta de frango supercremosa, perfeita para quem ama um recheio rico e suculento.

Aprenda a fazer as duas versões

Com praticidade ou cremosidade, as duas receitas carregam o sabor do frango e a massa fofinha. Veja como fazer!

Receita de torta de frango de liquidificador

Ingredientes (15 porções)

Massa:

500 ml de leite;

250 ml de óleo de soja;

3 xícaras de farinha de trigo;

1 colher (café) de sal;

4 ovos;

2 colheres (café) de fermento químico;

25 g de queijo parmesão ralado;

1 pitada de orégano seco.

Recheio:

1 peito de frango grande cozido e desfiado;

1 lata de palmito picado;

1 lata de ervilha com milho;

100 ml de molho de tomate;

1 tomate picado;

1 cebola picada;

azeitonas picadas a gosto;

orégano seco a gosto.

Modo de preparo

em uma tigela, misture todos os ingredientes do recheio e reserve; no liquidificador, bata todos os ingredientes da massa (exceto o queijo); acrescente o fermento e misture delicadamente; em uma forma untada, despeje metade da massa, coloque o recheio por cima e cubra com o restante da massa; polvilhe o queijo ralado e leve ao forno preaquecido a 220°C por 40 minutos.

Dica: Para uma torta ainda mais cremosa, adicione 1 caixinha de creme de leite ao recheio.

Receita de torta de frango supercremosa

Ingredientes (8 porções)

Recheio:

1 peito de frango cozido, desfiado e temperado;

1 lata de milho;

1 cebola picada;

cheiro-verde a gosto;

10 colheres (sopa) de polpa ou molho de tomate;

½ xícara (chá) de azeitonas sem caroço e picadas;

sal e pimenta-do-reino a gosto;

200 g de requeijão cremoso;

1 caixinha de creme de leite;

noz-moscada e páprica a gosto;

azeite ou óleo para refogar.

Massa:

2 xícaras (chá) de leite;

de xícara (chá) de óleo;

3 ovos grandes;

¼ de cebola média;

1 caixinha de creme de leite;

150 g de queijo parmesão ralado;

2 xícaras (chá) de farinha de trigo;

1 colher (sopa) de fermento químico em pó.

Modo de preparo

em uma panela, refogue a cebola no azeite até dourar; adicione o molho de tomate, sal e pimenta e cozinhe por 3 minutos; acrescente o milho, a ervilha, o frango e a páprica. Misture bem e finalize com as azeitonas e o cheiro-verde. Reserve; em um recipiente, misture o requeijão com o creme de leite e tempere com noz-moscada, sal e pimenta; para a massa, bata no liquidificador o leite, o óleo, os ovos, a cebola, o creme de leite, 100 g do queijo ralado e a farinha até obter uma mistura homogênea. adicione o fermento e misture delicadamente; em uma forma untada, despeje metade da massa, adicione o recheio de frango, espalhe o creme por cima e cubra com o restante da massa; salpique o queijo ralado e leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos.

Dica: Para um toque extra de cremosidade, adicione uma camada de queijo antes de colocar o recheio cremoso.

Com essas duas opções, a receita de torta de frango se adapta a qualquer ocasião, garantindo sabor e praticidade. Escolha a sua preferida e aproveite!