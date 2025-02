Nada combina melhor com um café da tarde do que um delicioso bolo de fubá. Com seu sabor levemente adocicado e textura macia, essa iguaria é um verdadeiro clássico da culinária brasileira.

Seja na versão mais simples ou com ingredientes especiais, como queijo, goiabada ou coco, o bolo de fubá carrega consigo um gostinho de memórias afetivas, remetendo às cozinhas das avós e às tardes tranquilas em família.

Fácil de preparar e com ingredientes acessíveis, o bolo de fubá é a escolha perfeita para um lanche reconfortante. Ele pode ser servido quentinho, acompanhado de um café passado na hora ou de um chá aromático, tornando qualquer momento mais especial. Para quem deseja inovar, existem diversas versões que agregam novos sabores e texturas sem perder a essência do tradicional bolo de fubá.

Para se aventurar e tornar o seu café da tarde ainda mais saboroso, veja as instruções para fazer um delicioso bolo de fubá. Lembre-se de untar e enfarinhar sua forma para facilitar no momento de desenformar.

1. Bolo de fubá simples

Ingredientes:

1 copo (americano) de leite;

1 copo (americano) de fubá;

1 copo (americano) de açúcar cristal;

1 copo (americano, não muito cheio) de óleo;

3 ovos;

3 colheres (sopa) de farinha de trigo;

1 copo (americano) de queijo-de-minas picado;

1 colher (sopa) de fermento em pó.

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador, exceto o fermento e o queijo. Misture os dois últimos ingredientes delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada e enfarinhada. Asse em forno preaquecido a 180ºC até dourar.

2. Bolo de fubá cremoso

Ingredientes:

3 xícaras (chá) de leite;

2 xícaras (chá) de açúcar;

1 xícara (chá) de farinha de trigo;

1/2 xícara (chá) de óleo;

1/2 xícara (chá) de queijo parmesão ralado;

4 ovos;

1/2 xícara (chá) de coco ralado;

1 xícara (chá) de requeijão cremoso;

2 e 1/2 xícaras (chá) de fubá;

1 colher (sopa) de fermento em pó.

Modo de preparo:

Bata os ovos, leite, açúcar, farinha, óleo, parmesão, coco e requeijão no liquidificador. Misture o fubá e o fermento manualmente. Asse em forma untada e enfarinhada a 180ºC por 35 minutos.

3. Bolo de fubá Romeu e Julieta

Ingredientes:

3 ovos

1 xícara (chá) de leite;

1/2 xícara (chá) de óleo;

2 xícaras (chá) de açúcar;

1 e 1/2 xícara (chá) de fubá;

1 xícara (chá) de farinha de trigo;

1 colher (sopa) de fermento em pó;

1 xícara (chá) de queijo de minas meia cura em cubos;

2 xícaras (chá) de goiabada em cubos.

Modo de preparo:

Bata os ingredientes (exceto queijo e goiabada) no liquidificador. Misture a goiabada e o queijo na massa e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 35 minutos.

Com diferentes caldas, a iguaria tradicional ganha sabores autênticos

4. Bolo de fubá com calda de laranja

Ingredientes:

3 ovos;

1 xícara (chá) de óleo;

1 e 1/2 xícara (chá) de leite morno;

1 e 1/2 xícara (chá) de açúcar;

2 xícaras (chá) de fubá;

1 xícara (chá) de farinha de trigo;

1 colher (sopa) de fermento em pó.

Calda:

1 e 1/2 xícara (chá) de suco de laranja;

1/2 xícara (chá) de açúcar;

1 colher (sopa) de raspas de laranja.

Modo de preparo:

Bata os ingredientes do bolo no liquidificador, asse por 30 minutos e finalize com a calda feita no fogo baixo.

5. Bolo de fubá com erva-doce e calda de canela

Ingredientes:

1 xícara (chá) de leite;

1 xícara (chá) de óleo;

2 xícaras (chá) de açúcar;

3 ovos;

2 xícaras (chá) de fubá;

1 xícara (chá) de farinha de trigo;

1 colher (sopa) de erva-doce;

1 colher (sopa) de fermento em pó.

Calda:

1/2 xícara (chá) de açúcar;

1/2 xícara (chá) de água;

1 colher (café) de canela em pó.

Modo de preparo:

Bata os ingredientes do bolo no liquidificador e asse o bolo a 180ºC por 30 minutos e finalize com a calda. Esta cobertura deve ser feita em uma panela ao fogo médio, sem mexer.

6. Bolo formigueiro de fubá com calda de chocolate

Ingredientes:

3 ovos;

2 xícaras (chá) de açúcar;

1/2 xícara (chá) de óleo;

1 xícara (chá) de leite;

2 xícaras (chá) de fubá;

6 colheres (sopa) de farinha de trigo;

1/2 xícara (chá) de chocolate granulado;

1 colher (sopa) de fermento em pó.

Cobertura de chocolate:

1 xícara (chá) de açúcar;

1/2 xícara (chá) de chocolate em pó;

2 colheres (sopa) de manteiga;

1/3 de xícara (chá) de leite.

Modo de preparo:

Misture todos os ingredientes do bolo e asse por 35 minutos. Para a cobertura, leve uma panela com os ingredientes ao fogo médio até dissolver e levantar fervura e deixe cozinhar por 4 minutos. Com o bolo assado e desenformado finalize com a calda de chocolate.

Agora é só escolher sua receita preferida e aproveitar!