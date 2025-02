O bolo de brigadeiro, um dos doces mais amados do Brasil, foi eleito pela última edição do guia gastronômico TasteAtlas, o oitavo melhor bolo de chocolate do mundo. Feito com massa macia de chocolate e recheado com brigadeiro cremoso, o doce se destacou pela simplicidade do preparo e pelo sabor irresistível.

A lista é baseada nas avaliações de usuários da plataforma, que classificam pratos típicos de diversas regiões. No topo do ranking ficou o Kladdkaka, um bolo de chocolate sueco com textura densa e cremosa, semelhante a um brownie. Em segundo lugar, aparece a Torta Caprese, receita italiana sem farinha, coberta com açúcar de confeiteiro. Fechando o pódio, a Torta Tenerina, também da Itália, é uma sobremesa macia e intensa criada no início do século XX.

Veja a lista completa dos melhores bolos de chocolate do mundo, segundo o TasteAtlas

Kladdkaka - Suécia Torta Caprese - Itália Torta Tenerina - Itália Mississippi Mud Pie - EUA Torta Garash - Bulgária Molten Chocolate Cake - EUA Sacher-Torte - Áustria Bolo de brigadeiro - Brasil Texas Sheet Cake - EUA Chocotorta - Argentina

O bolo brasileiro contempla maciez e doçura Freepik

Aprenda a receita do bolo de brigadeiro

A simplicidade do preparo e a qualidade do sabor, foram um dos pontos que elegeu o bolo de brigadeiro brasileiro como um dos melhores do mundo. Veja a seguir como preparar a receita e surpreenda seus convidados.

Ingredientes (20 porções)

Massa:

3 ovos;

1 xícara de óleo;

1 xícara de leite;

2 xícaras de farinha de trigo;

1 xícara de açúcar;

1 xícara de achocolatado;

1 colher (sopa) de fermento.

Recheio e cobertura:

3 colheres (sopa) de manteiga sem sal;

1 lata de leite condensado;

5 colheres (sopa) de achocolatado;

1 lata de creme de leite.

Calda:

1 copo de leite;

2 colheres (sopa) de chocolate em pó;

essência de rum (opcional).

Decoração:

Granulado ou raspas de chocolate

Modo de preparo:

no liquidificador, bata os ovos, o óleo o leite e reserve; peneire a farinha, o açúcar, o achocolatado e o fermento duas vezes para aerar os ingredientes; em uma vasilha, misture os ingredientes do liquidificador com os secos, mexendo suavemente; despeje em uma forma untada e enfarinhada e asse em forno preaquecido a 180°C por cerca de 40 minutos; para o recheio, leve ao fogo a manteiga, o leite condensado e o achocolatado, mexendo até desgrudar do fundo da panela; retire do fogo, acrescente o creme de leite e misture bem; para a calda, misture o leite com o chocolate em pó; corte o bolo ao meio, umedeça com a calda e espalhe o recheio; cubra com a outra metade do bolo, umedeça novamente e finalize com a cobertura; decore com granulado ou raspas de chocolate.

Com essa conquista no ranking internacional, o bolo de brigadeiro reforça seu status como um dos grandes ícones da confeitaria brasileira. Seja em festas ou em um simples café da tarde, a receita conquista paladares em todo o mundo.