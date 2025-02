O bolo de cenoura é um verdadeiro clássico da confeitaria e conquista paladares há gerações. Seu sabor inconfundível e sua textura macia combinam perfeitamente com coberturas cremosas, tornando essa receita um sucesso absoluto em qualquer ocasião.

No Brasil, a versão mais tradicional leva uma generosa camada de brigadeiro, mas esse doce versátil pode ser preparado de diversas maneiras, atendendo a diferentes preferências e restrições alimentares.

Para quem gosta de inovar na cozinha, há opções que vão além da receita clássica. O bolo de cenoura americano, conhecido como carrot cake, leva especiarias e cobertura de cream cheese, enquanto versões fit e sem glúten utilizam ingredientes alternativos para manter o sabor sem comprometer a alimentação equilibrada. Há ainda combinações surpreendentes, como bolo de cenoura com coco, com laranja e até mesmo coberto com creme de leite em pó.

Confira 10 maneiras de preparar bolo de cenoura

1. Bolo de cenoura receita tradicional brasileira

A versão clássica brasileira é conhecida por sua massa macia e cobertura de chocolate.

Ingredientes:

3 cenouras médias descascadas e picadas;

4 ovos;

1 xícara de óleo;

2 xícaras de açúcar;

2 e ½ xícaras de farinha de trigo;

1 colher (sopa) de fermento em pó.

Cobertura:

1 lata de leite condensado;

1 colher (sopa) de manteiga;

7 colheres (sopa) de achocolatado.

Modo de preparo:

no liquidificador, bata as cenouras, os ovos, o óleo e o açúcar até obter uma mistura homogênea; em uma tigela, peneire a farinha de trigo e adicione a mistura do liquidificador, mexendo bem; acrescente o fermento e incorpore delicadamente; despeje a massa em uma forma untada e enfarinhada; asse em forno pré-aquecido a 180°C por aproximadamente 40 minutos; para a cobertura, misture os ingredientes em uma panela e leve ao fogo médio, mexendo até engrossar; despeje a cobertura sobre o bolo ainda quente.

2. Bolo de cenoura americano (Carrot Cake)

O "Carrot Cake" americano é caracterizado por uma massa úmida com especiarias e cobertura de cream cheese.

Ingredientes:

1 xícara de açúcar branco;

1 xícara de açúcar mascavo;

1 xícara de óleo;

3 ovos;

1 colher (chá) de essência de baunilha;

¾ xícara de leite;

2 cenouras grandes raladas;

1 xícara de coco ralado;

2 xícaras de farinha de trigo;

2 colheres (chá) de fermento em pó;

especiarias a gosto (canela, pimenta-do-reino, noz-moscada).

Cobertura:

1 pote de cream cheese;

2 colheres de manteiga;

1 xícara de açúcar.

Modo de preparo:

em uma tigela, misture os açúcares, o óleo, os ovos, a baunilha e o leite; adicione a cenoura ralada e o coco ralado; incorpore a farinha, o fermento e as especiarias; despeje a massa em uma forma untada e enfarinhada; asse em forno pré-aquecido a 180°C por aproximadamente 50 minutos; para a cobertura, bata o cream cheese, a manteiga e o açúcar até obter um creme homogêneo; espalhe a cobertura sobre o bolo frio.

Suas variações agradam a todos os paladares Pexels

3. Bolo de cenoura fit

Para uma versão mais saudável, utilize farinha integral e adoçantes naturais.

Ingredientes:

2 cenouras médias;

3 ovos;

½ xícara de óleo de coco;

1 xícara de farinha de trigo integral;

1 xícara de aveia em flocos;

½ xícara de mel ou xilitol;

1 colher (sopa) de fermento em pó.

Modo de preparo:

bata no liquidificador as cenouras, os ovos, o óleo e o mel até ficar homogêneo; em uma tigela, misture a farinha, a aveia e o fermento; adicione a mistura do liquidificador e mexa bem; despeje a massa em uma forma untada e enfarinhada; asse em forno pré-aquecido a 180°C por cerca de 35 minutos.

4. Bolo de cenoura sem glúten

Essa versão mantém a leveza e o sabor característico do bolo de cenoura, mas sem o uso de farinha de trigo, sendo ideal para celíacos ou quem deseja reduzir o consumo de glúten.

Ingredientes:

3 cenouras médias;

3 ovos;

½ xícara de óleo de coco ou outro óleo vegetal;

1 xícara de açúcar demerara ou mascavo;

1 xícara de farinha de amêndoas;

½ xícara de farinha de arroz ou fécula de batata;

1 colher (sopa) de fermento em pó.

Modo de preparo:

no liquidificador, bata as cenouras, os ovos, o óleo e o açúcar até obter uma mistura homogênea; em uma tigela, misture as farinhas e o fermento; incorpore a mistura do liquidificador aos ingredientes secos e mexa bem; despeje em uma forma untada e asse em forno pré-aquecido a 180°C por cerca de 40 minutos.

5. Bolo de cenoura vegano

Uma versão sem ingredientes de origem animal, utilizando substitutos naturais para ovos e leite.

Ingredientes:

2 cenouras médias;

½ xícara de óleo de coco;

¾ xícara de açúcar mascavo;

1 e ½ xícara de farinha de trigo ou farinha integral;

1 colher (sopa) de fermento em pó;

1 colher (sopa) de linhaça triturada misturada com 3 colheres (sopa) de água (substituto do ovo);

1 xícara de leite vegetal.

Modo de preparo:

misture a linhaça com a água e deixe descansar por 10 minutos; bata no liquidificador a cenoura, o óleo, o leite vegetal e o açúcar até obter uma mistura homogênea; em uma tigela, misture a farinha e o fermento, depois adicione a mistura do liquidificador e mexa bem; despeje em uma forma untada e leve ao forno pré-aquecido a 180°C por aproximadamente 40 minutos.

6. Bolo de cenoura com laranja

Essa versão combina o sabor da cenoura com o toque cítrico da laranja, deixando o bolo ainda mais aromático.

Ingredientes:

2 cenouras médias;

½ xícara de óleo;

3 ovos;

1 xícara de suco de laranja natural;

raspas da casca de 1 laranja;

2 xícaras de açúcar;

2 e ½ xícaras de farinha de trigo;

1 colher (sopa) de fermento em pó.

Modo de preparo:

no liquidificador, bata as cenouras, os ovos, o óleo, o suco de laranja e o açúcar; em uma tigela, misture a farinha e o fermento, depois adicione a mistura do liquidificador; acrescente as raspas de laranja e mexa bem; asse em forno pré-aquecido a 180°C por cerca de 40 minutos.

A receita tem adaptações que a torna mais saudável e inovadora Freepik

7. Bolo de cenoura com coco

O coco ralado traz uma textura diferenciada e um sabor levemente adocicado à massa do bolo.

Ingredientes:

3 cenouras médias;

3 ovos;

1 xícara de óleo;

2 xícaras de açúcar;

2 xícaras de farinha de trigo;

1 xícara de coco ralado;

1 colher (sopa) de fermento em pó.

Modo de preparo:

bata no liquidificador as cenouras, os ovos, o óleo e o açúcar; misture a farinha, o fermento e o coco ralado em uma tigela; adicione a mistura do liquidificador e mexa bem; despeje a massa em uma forma untada e leve ao forno a 180°C por cerca de 40 minutos.

8. Bolo de cenoura de liquidificador

Uma opção rápida e prática, ideal para quem não quer perder tempo na cozinha.

Ingredientes:

3 cenouras médias;

3 ovos;

1 xícara de óleo;

2 xícaras de açúcar;

2 e ½ xícaras de farinha de trigo;

1 colher (sopa) de fermento em pó.

Modo de preparo:

no liquidificador, bata as cenouras, os ovos, o óleo e o açúcar até ficar homogêneo; acrescente a farinha e o fermento e bata rapidamente apenas para misturar; despeje em uma forma untada e asse em forno pré-aquecido a 180°C por cerca de 40 minutos.

9. Bolo de cenoura de caneca

Perfeito para quem deseja um bolo de cenoura individual, pronto em poucos minutos no micro-ondas.

Ingredientes:

1 cenoura pequena ralada;

1 ovo;

3 colheres (sopa) de óleo;

3 colheres (sopa) de açúcar;

4 colheres (sopa) de farinha de trigo;

½ colher (chá) de fermento em pó.

Modo de preparo:

em uma caneca grande, misture todos os ingredientes até obter uma massa homogênea; leve ao micro-ondas por aproximadamente 2 minutos e 30 segundos, em potência alta; aguarde alguns minutos antes de consumir.

10. Bolo de cenoura com cobertura de leite Ninho

Uma variação que troca o chocolate por um creme suave e aveludado de leite em pó.

Ingredientes para o bolo:

3 cenouras médias;

3 ovos;

1 xícara de óleo;

2 xícaras de açúcar;

2 e ½ xícaras de farinha de trigo;

1 colher (sopa) de fermento em pó.

Ingredientes para a cobertura:

1 lata de leite condensado;

4 colheres (sopa) de leite em pó;

1 colher (sopa) de manteiga;

½ caixa de creme de leite.

Modo de preparo:

prepare a massa como na receita tradicional e asse o bolo em forno a 180°C por 40 minutos; para a cobertura, leve ao fogo médio o leite condensado, o leite em pó e a manteiga, mexendo até engrossar; acrescente o creme de leite e misture bem; despeje a cobertura sobre o bolo ainda morno.

Com tantas variações, o bolo de cenoura pode agradar a todos os gostos, desde os que preferem a versão tradicional até aqueles que buscam uma receita mais saudável ou diferente. Independente da escolha, todas garantem um bolo fofinho e saboroso para acompanhar o café da tarde.