Conheça os sabores de ‘Ainda estou aqui’

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter.

É impossível assistir a “Ainda estou aqui” e não sentir vontade de provar o suflê, que era especialidade de Eunice Paiva, interpretada no filme de Walter Salles por Fernanda Torres. Mas o prato não foi uma criação cinematográfica: ele realmente fazia parte das comemorações da família Paiva.

“Esse suflê é uma delícia, levinho, todo mundo adorava”, lembrou Ana Lúcia, uma das filhas do casal, em entrevista ao jornal O Globo. A receita estava guardada no caderno de receitas de Eunice, que se perdeu. Mas não sem as filhas guardarem o modo de preparo, com todas as dicas da mãe.

O famoso suflê leva queijo ralado, manteiga, leite, farinha de trigo, ovos, sal e pimenta. Para manter a consistência aerada, o segredo são as claras em neve em ponto de picos firmes. E outra dica é na hora de servir: o prato deve ser consumido ainda quente, para não murchar.

Suflê de queijo de "Ainda estou aqui"

Ingredientes:

2 colheres de manteiga

1 copo de leite

2 colheres de sopa de farinha de trigo

3 ovos

100g de queijo ralado

sal e pimenta

Suflê de queijo de Eunice Paiva deve ser servido morno FreePik

Modo de preparo:

Bata o leite, as gemas e a farinha no liquidificador. Derreta a manteiga em uma panela, acrescente a mistura batida no liquidificador e vá mexendo até engrossar. acrescente o sal, a pimenta e o queijo. Deixe esfriar. Quando estiver morno, acrescente as claras em neve. unte uma forma refratária ou pirex fundo. Vai ao forno quente por uns 20 minutos, mais ou menos. Se quiser, acrescente uns 150g de presunto bem picadinho ou champignons. Servir assim que estiver pronto, senão murcha.

Passas ao rum

Em uma das cenas mais marcantes do filme, Rubens e Eunice levam os filhos a uma sorveteria. Enquanto as crianças degustam milk-shakes, o casal pede o sorvete favorito da matriarca: passas ao rum (o filme não mostra, mas o favorito de Rubens era o de manga).

Sorvete de passas ao rum era o favorito de Eunice Paiva FreePIk

O sabor foi um grande sucesso no Brasil nas décadas de 1970 e 1980. A base do sorvete é de creme, com passas hidratadas no rum. A combinação da bebida caribenha com a doçura das passas forma um paladar complexo e que vale a pena experimentar.

Se por um tempo o sabor esteve fora das sorveterias, por conta do filme, ele voltou a ficar em alta. E tem até restaurantes colocando a sobremesa no cardápio por causa de “Ainda estou aqui”. É o caso do Cozinha Santo Antônio, em BH, que divulgou um menu especial em homenagem ao filme.

Para quem prefere não provar o doce e está pelas bandas do Rio de Janeiro, uma opção é visitar o restaurante onde as cenas da sorveteria foram gravadas. Trata-se da Confeitaria Manon, que existe desde 1942, no Centro do Rio.

O local é conhecido pelo Madrileño, um pão macio e açucarado, com recheio de creme de confeiteiro e um ponto de goiabada. A confeitaria também é destaque com suas altas torradas Petrópolis, além de opções de almoço e sobremesas.

Mousse de aipo e outros pratos de Dona Eunice

Apesar de não aparecer no filme, o mousse de aipo preparado por Dona Eunice era outra iguaria que fazia sucesso na família Paiva. Tanto que ele é citado no livro que inspirou o longa.

A mousse mistura gelatina de limão, aipo, ricota, maionese e picles. O sabor refrescante e a cor verde renderam um apelido ao prato: Kolynos, como o creme dental. “Sem Kolynos, não tinha Natal. Mesmo depois de velho, quando ela trazia a mousse, a gente delirava, batia palma: ‘Kolynos! Kolynos!’”, contou a filha Eliana a’O Globo.

Mousse de aipo (Kolynos)

Ingredientes:

1 aipo inteiro picado em quadradinhos

1 queijo ricota (250 gramas)

1 vidro de maionese (500 gramas)

1 colher de sopa de picles

2 caixas de gelatina de limão dissolvidas em 2 xícaras de água quente

Modo de preparo:

Ponha tudo no liquidificador e, por fim, junte a gelatina dissolvida. Despeje numa forma de bolo e deixe 24 horas na geladeira antes de servir. Pôr em volta do mousse: salada de batata e presunto.

Dona Eunice tinha o hábito de cozinhar – especialmente pratos salgados. Em datas festivas, como o Natal, sempre fazia estrogonofe, lombo ao leite com frutas, frango com laranja, escalope de vitela, nhoque de ricota e torta de palmito. De sobremesa, a favorita era bolo de sorvete, que leva frutas cristalizadas, biscoito champanhe, chocolate, creme de leite, ovos, trigo, leite e leite condensado.

Bolo de Sorvete

Ingredientes:

6 xícaras de leite de vaca

2 latas de leite condensado (cada lata teria 400 gramas)

2 colheres de sopa de farinha de trigo (Maisena)

6 gemas e 6 claras

2 latas de creme de leite ou creme de leite fresco (cada lata teria 300 gramas)

250 gramas de frutas cristalizadas

250 gramas de biscoitos champanhe

300 gramas de chocolate meio amargo

4 ovos

Modo de preparo:

O leite de vaca vai ao fogo com o leite condensado, as gemas e a farinha até engrossar. Depois de frio, junta-se as claras batidas em neve e o creme de leite. Forra-se uma forma de torta bem grande com papel celofane ou alumínio e vai-se alternando as seguintes camadas: creme, frutas cristalizadas, biscoito champanhe e creme chocolate. Vai ao congelador por 24 horas.

A mesa posta tinha sempre toalhas de linho, talheres de prata e copos de cristal. Para receber os amigos, Eunice sempre preparava, como entrada, melão com presunto – combinação clássica dos anos 1980 – couve-de-bruxelas e batata sautée. O prato principal era carne ou estrogonofe.

Ao contrário do que mostra o filme, o casal Paiva não costumava beber. Nos encontros, serviam vinho aos convidados e, às vezes, tomavam Campari aos fins de semana.