Fernanda Torres revisita Vani, d‘Os normais’, e Fátima de ‘Tapas e beijos’

Indicada ao Oscar 2025, Fernanda Torres disse ter orgulho de suas personagens que marcaram a história da comédia brasileira: Fátima, de “Tapas e beijos”, e Vani, de “Os normais”. A atriz brincou que os looks da Djalma Noivas, loja fictícia em que Fátima e Sueli (Andréa Beltrão) trabalham, mereciam um desfile na Semana de Moda de Paris.

Torres esteve na plateia da apresentação da coleção de alta costura da Chanel, nessa terça-feira (28/1). "Acho os figurinos da Fátima e da Sueli incríveis! Mereciam uma passarela dessa", brincou Fernanda em entrevista à revista Vogue.

Exibido entre 2011 e 2015, o seriado protagonizado por Fátima e Sueli arranca risadas ao contar as peripécias amorosas das duas amigas. Independentes e solteiras, as duas dividem um apartamento no Méier, no Rio de Janeiro, e trabalham na Djalma Noivas, uma loja de vestidos de casamento. Entre novos interesses amorosos, Fátima mantém um relacionamento com Armane (Vladimir Brichta), um típico cafajeste que promete se separar da esposa para assumir a amante, mas nunca cumpre a promessa.

"Não há o que dizer para a Fátima. Tadinha, ela não tem jeito, nasceu para ser o que é. Não há conselho a dar para a Fátima, ela vai passar a vida com o Armane, daquele jeito dela e assim irá [risos]", brincou Fernanda.

Já “Os normais” foi ao ar entre 2001 e 2003. Co-protagonizada por Fernanda Torres (Vani) e Luiz Fernando Guimarães (Rui), o seriado aborda o relacionamento amoroso um tanto quanto caótico entre os dois – mostrando que de perto ninguém é normal. “É raro na vida, mas de vez em quando você consegue fazer um Peter Pan, um personagem que vira algo além dele. A Fátima e a Sueli representam a amizade entre mulheres, o Rui e a Vani são aqueles punk, loucos, que é amor e é amizade. [Esses personagens] me fizeram sobreviver para os mais jovens. Os novinhos todos me descobriram assim [risos]. Tenho muito orgulho! Acho duas séries extraordinárias que tive a sorte de fazer", elogiou.

Na entrevista, Fernanda ainda falou sobre como sua relação com a moda mudou durante a maratona de divulgação de "Ainda estou aqui", indicado ao Oscar de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional. "Virei uma profissional de tapete vermelho, então a moda nos últimos meses praticamente virou o centro da minha profissão. Um amigo falou hoje para mim, há pouco: 'Você vira um pouco embaixatriz'. É uma forma de se apresentar no mundo, apresentar o seu país, a sua personalidade, a personalidade do filme que você está fazendo. Com isso tudo, você começa a pensar em moda furiosamente. Um erro ou um acerto em um tapete vermelho desses, hoje em dia com a internet, ecoam muito alto. Então, eu praticamente, nos últimos seis meses, com meu parceiro Antonio Frajado [stylist] temos enfrentado muitas passarelas", pontuou.