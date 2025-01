Fernanda Torres brilha em desfile da Chanel durante Semana de Moda em Paris

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Ela é vencedora do Globo de Ouro, indicada ao Oscar, e agora destaque no front row de um dos eventos mais esperados do mundo da moda: Fernanda Torres brilhou na plateia da maison, a coleção de alta costura da Chanel, nesta terça-feira (28/1). O evento aconteceu no Grand Palais, durante a semana de moda de Paris.

Para o evento, Fernanda Torres usou um vestido longo preto, que fez parte da coleção Métiers d'Art 2025 da marca. O modelo elegante e minimalista foi apresentado no desfile de West Lake, em Hangzhou, na China, em dezembro de 2024.

Look completo de Fernanda Torres no desfile da Chanel Getty Images

Assim como outros looks da representante brasileira na disputa pelo Oscar de Melhor Atriz, a produção de hoje é assinada pelo stylist Antonio Frajado. “O trabalho junto com a Fernanda, de fato é muito simples, ela é muito precisa. É uma pessoa que não quer ver muitas opções, eu preparo normalmente um PDF com fotos de looks disponíveis, e ela escolhe normalmente uma ou duas coisas para provar. Ela não é aquela pessoa que gosta da arara cheia de roupas para se encher de dúvidas”, contou à Vogue.

Segundo ele, a chave para os looks da atriz é respeitar sua essência."Fernanda é uma pessoa discreta, minimal. Então, buscamos looks que traduzam essa essência quase que espiritual dela, que tenham essa coerência com a pessoa que ela é”, destacou.

Durante o evento, Torres revelou como está a corrida para o Oscar. “Maratona final. Já estou na maratona desde setembro. Agora é o sprint final”, disse, em entrevista ao jornalista Bruno Astuto.

Um momento de transição para a Chanel

A coleção apresentada no Grand Palais foi uma das últimas desenvolvidas pelo por Virginie Viard, antes da estreia de Matthieu Blazy como diretor criativo da Chanel, marcada para outubro de 2025.

Além de Fernanda, nomes como Pamela Anderson, Kylie Jenner, Jennie, Dua Lipa e Lily-Rose Depp também marcaram presença no desfile.