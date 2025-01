Fernanda Torres fez história na 82ª edição do Globo de Ouro, realizada nesse domingo (5/1), no The Beverly Hilton Hotel, em Beverly Hills, na Califórnia. A brasileira venceu a categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama, superando nomes de peso como Nicole Kidman ("Babygril"), Angelina Jolie ("Maria Callas"), Kate Winslet ("Lee"), Pamela Anderson ("The last showgirl") e Tilda Swinton ("O quarto ao lado").

Há 26 anos, o Brasil não ganhava o Globo de Ouro. A última vez foi em 1999, quando “Central do Brasil”, também de Walter Salles, levou o prêmio na categoria então chamada de Melhor Filme Internacional. À época, Fernanda Montenegro, mãe de Torres, também foi indicada como melhor atriz em filme de drama, mas acabou perdendo para Cate Blanchett.

"Quero dedicar esse premio à minha mãe. Vocês não têm ideia. Ela estava aqui há 25 (26) anos, e é uma prova que a arte pode sobreviver na vida até em momentos difíceis, pelos quais sobreviveu a Eunice Paiva (personagem vivida por Torres)", declarou.





Torres já havia dito que sua chance de ganhar o Globo de Ouro era “quase nula”. Ao longo dos últimos anos, ela e toda a equipe de “Ainda estou aqui” fizeram um périplo por Estados Unidos e Europa para divulgar o filme.





“Estou fazendo zigue-zague no Atlântico, um negócio de maluco mesmo”, disse a atriz ao Estado de Minas, no início de novembro. “É como uma campanha política. Você tem que fazer o filme ser visto nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, se possível na Ásia... Uma loucura! Estou vivenciando na pele a glória e seu cortejo de horrores”, comparou a atriz na mesma entrevista.

A premiação da atriz foi a única para o Brasil. "Ainda estou aqui" perdeu para o francês "Emilia Pérez", de Jacques Audiard, em Melhor Filme em Língua Estrangeira.

'Fritada'

A cerimônia do Globo de Ouro começou com o stand-up de abertura de Nikki Glaser. Ela disse que, embora seja conhecida pelas “fritadas” que costuma fazer com as celebridades em seus shows, não aproveitaria o evento para zombar de ninguém. Contudo, Glaser ironizou a posição neutra de diversos astros de Hollywood em relação à última eleição norte-americana, que deu vitória a Donald Trump, em novembro passado.

“Vocês são poderosos, podem fazer qualquer coisa, menos dizer em quem votar", ironizou a comediante. "Talvez da próxima vez vocês façam isso. Se tiver uma próxima vez", acrescentou.

Glaser também fez piada com a sequência de “Coringa”. Ao comentar sobre o musical "Wicked", a comediante disse que o principal problema foram os fãs que cantavam as músicas no cinema. “Já em ‘Coringa', o problema foram as músicas e as imagens que passavam na tela”, brincou.

Zoe Saldaña foi a primeira vencedora anunciada na noite. Ela ganhou na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante por "Emilia Pérez". Na sequência, foram anunciados Jean Smart (Melhor Atriz em Série de Comédia ou Musical por "Hacks"), Kieran Culkin (Melhor Ator Coadjuvante pelo filme "A real pain"); e Hiroyuki Sanada (Melhor Ator em Série de Drama por "Xógum: A Gloriosa saga do Japão).

Jessica Gunning, da série "Bebê Rena", ganhou Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia, Musical ou Drama; e o japonês Tadanobu Asano, de "Xógum: A Gloriosa saga do Japão", ganhou na categoria de Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia, Musical ou Drama.

A série que é sensação da Disney+, aliás, se consagrou nesta 82ª edição do Globo de Ouro, vencendo em mais duas categorias (Melhor Série de Drama e Melhor Atriz em Série de Drama, para Anna Sawai). Já "Hacks" venceu Melhor Série de Comédia ou Musical.

Demi Moore, que em quase 30 anos nunca tinha sido indicada ao Globo de Ouro, levou o prêmio na categoria de Melhor Atriz em Filme de Comédia ou Musical pelo longa "A substância". Em seu discurso de agradecimento, a atriz lembrou da dificuldade que teve ao longo da vida em acreditar em si mesma e enfatizou que a perfeição que muitas estrelas procuram não existe.

"Wicked" foi o campeão de bilheteria. Brady Corbet, diretor de "O brutalista", levou o prêmio de direção. o roteirista de "Conclave", Peter Straughan levou Melhor Roteiro e Melhor Filme de Drama ficou com "O Brutalista".

Veja abaixo os vencedores:

Cinema

Melhor Filme de Drama

"O Brutalista"

"Um Completo Desconhecido"

"Conclave"

"Duna: Parte Dois"

"Nickel Boys"

"Setembro 5"

Melhor Atriz em Filme de Drama

Pamela Anderson - "The Last Showgirl"

Angelina Jolie - "Maria"

Nicole Kidman -"Babygirl"

Tilda Swinton - "O Quarto ao Lado"

Fernanda Torres - "Ainda Estou Aqui"

Kate Winslet - "Lee"





Melhor Ator em Filme de Drama

Adrien Brody - "O Brutalista"

Timothée Chalamet - "Um Completo Desconhecido"

Daniel Craig - "Queer"

Colman Domingo - "Sing Sing"

Ralph Fiennes - "Conclave"

Sebastian Stan - "O aprendiz"

Melhor Filme de Comédia ou Musical

"Anora"

"Rivais"

"Emilia Pérez"

"A Real Pain"

"A Substância"

"Wicked"

Melhor Atriz em Filme de Comédia ou Musical

Amy Adams - "Nightbitch"

Cynthia Erivo - "Wicked"

Karla Sofía Gascón - "Emilia Pérez"

Mikey Madison - "Anora"

Demi Moore - "A Substância"

Zendaya - "Rivais"

Melhor Ator em Filme de Comédia ou Musical

Jesse Eisenberg - "A Real Pain"

Hugh Grant - "Herege"

Gabriel LaBelle - "Saturday Night"

Jesse Plemons - "Tipos de Gentileza"

Glen Powell - "Assassino por Acaso"

Sebastian Stan - "A Different Man"

Melhor Atriz Coadjuvante

Selena Gomez - "Emilia Pérez"

Ariana Grande - "Wicked"

Felicity Jones - "O Brutalista"

Margaret Qualley - "A Substância"

Isabella Rossellini - "Conclave"

Zoe Saldaña - "Emilia Pérez"

Melhor Ator Coadjuvante

Yura Borisov - "Anora"

Kieran Culkin - "A Real Pain"

Edward Norton - "Um Completo Desconhecido"

Guy Pearce - "O Brutalista"

Jeremy Strong - "O Aprendiz"

Denzel Washington - "Gladiador II"

Melhor Direção

Jacques Audiard - "Emilia Pérez"

Sean Baker - "Anora"

Edward Berger - "Conclave"

Brady Corbet - "O Brutalista"

Coralie Fargeat - "A Substância"

Payal Kapadia - "All We Imagine as Light"

Melhor Roteiro

"Emilia Pérez" - Jacques Audiard

"Anora" - Sean Baker

"O Brutalista" - Brady Corbet e Mona Fastvold

"A Real Pain" - Jesse Eisenberg

"A Substância" - Coralie Fargeat

"Conclave" - Peter Straughan

Conquista Cinematográfica e de Bilheteria

"Alien: Romulus"

"Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice"

"Deadpool & Wolverine"

"Gladiador II"

"Divertida Mente 2"

"Twisters"

"Wicked"

"Robô Selvagem"

Melhor Filme de Animação

"Flow"

"Divertida Mente 2"

"Memoir of a Snail"

“Moana 2”

"Wallace & Gromit: Avengança"

"Robô Selvagem"

Melhor Trilha Sonora Original em Filme

Volker Bertelmann - "Conclave"

Daniel Blumberg - "O Brutalista"

Kris Bowers - "Robô Selvagem"

Clément Ducol e Camille - "Emilia Pérez"

Trent Reznor & Atticus Ross - "Rivais"

Hans Zimmer - "Duna: Parte Dois"

Melhor Canção Original em Filme

"The Last Showgirl" – "Beautiful That Way"

"Rivais" – "Compress/Repress"

"Emilia Pérez" – "El Mal"

"Better Man: A História de Robbie Williams" – "Forbidden Road"

"Robô Selvagem" — "Kiss the Sky"

"Emilia Pérez" – "Mi Camino"

Melhor Filme em Língua Estrangeira

"All We Imagine as Light"

"Emilia Pérez"

"The Girl with the Needle"

"Ainda Estou aqui"

"The Seed of the Sacred Fig"

"Vermiglio"

Televisão



Melhor Série de Drama

"A Diplomata"

"Sr. e Sra. Smith"

"Xógum: A Gloriosa Saga do Japão"

"Round 6"

"Slow Horses"

"O Dia Do Chacal"

Melhor Atriz em Série de Drama

Kathy Bates - "Matlock"

Emma D’Arcy - "A Casa do Dragão"

Maya Erskine - "Sr. e Sra. Smith"

Keira Knightley - "Black Doves"

Anna Sawai - "Xógum: A Gloriosa Saga do Japão"

Keri Russell - "A Diplomata"

Melhor Ator em Série de Drama

Donald Glover - "Sr. e Sra. Smith"

Jake Gyllenhaal - "Acima de Qualquer Suspeita"

Gary Oldman - "Slow Horses"

Eddie Redmayne - "O Dia Do Chacal"

Hiroyuki Sanada - "Xógum: A Gloriosa Saga do Japão"

Billy Bob Thornton - "Landman"

Melhor Série de Comédia ou Musical

"Abbott Elementary"

"O Urso"

"Magnatas do Crime"

"Hacks"

"Ninguém Quer"

"Only Murders in the Building"

Melhor Atriz em Série de Comédia ou Musical

Kristen Bell - "Ninguém Quer"

Quinta Brunson - "Abbott Elementary"

Ayo Edebiri - "O Urso"

Selena Gomez - "Only Murders in the Building"

Kathryn Hahn - "Agatha Desde Sempre"

Jean Smart - "Hacks"

Melhor Ator em Série de Comédia ou Musical

Adam Brody - "Ninguém Quer"

Ted Danson - "A Man on the Inside"

Steve Martin - "Only Murders in the Building"

Jason Segel - "Falando a Real"

Martin Short - "Only Murders in the Building"

Jeremy Allen White - "O Urso"

Melhor Série Limitada, Série Antológica ou Telefilme

"Bebê Rena"

"Disclaimer"

"MONSTROS: A História de Lyle e Erik Menendez"

"Pinguim"

"RIPLEY"

"True Detective Terra Noturna"

Melhor Atriz em Série Limitada, Série Antológica ou Telefilme

Cate Blanchett - "Disclaimer"

Jodie Foster - "True Detective: Terra Noturna"

Cristin Milioti - "Pinguim"

Sofía Vergara - "Griselda"

Naomi Watts - "Feud: Capote vs. The Swans"

Kate Winslet - "O Regime"

Melhor Ator em Série Limitada, Série Antológica ou Telefilme

Colin Farrell - "Pinguim"

Richard Gadd - "Bebê Rena"

Kevin Kline - "Disclaimer"

Cooper Koch - "MONSTROS: A História de Lyle e Erik Menendez"

Ewan McGregor - "Um Cavalheiro Em Moscou"

Andrew Scott - "RIPLEY"

Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia, Musical ou Drama

Liza Colón-Zayas - "O Urso"

Hannah Einbinder - "Hacks"

Dakota Fanning - "RIPLEY"

Jessica Gunning - "Bebê Rena"

Allison Janney - "A Diplomata"

Kali Reis - "True Detective: Terra Noturna"

Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia, Musical ou Drama

Tadanobu Asano - "Xógum: A Gloriosa Saga do Japão"

Javier Bardem - "MONSTROS: A História de Lyle e Erik Menendez"

Harrison Ford - "Falando a Real"

Jack Lowden - "Slow Horses"

Diego Luna - "A Máquina"

Ebon Moss-Bachrach - "O Urso"

Melhor Performance de Comédia Stand-Up

Jamie Foxx - "What Had Happened Was"

Nikki Glaser - "Algum Dia Você Vai Morrer"

Seth Meyers - "Dad Man Walking"

Adam Sandler - "Love You"

Ali Wong - "Single Lady"

Ramy Youssef - "Mais Sentimentos"