A indicação de "Ainda Estou Aqui" e da atriz Fernanda Torres ao Globo de Ouro aumentou as expectativas do filme de Walter Salles ser indicado também ao Oscar. Além destes, o longa foi indicado a outras premiações do cinema.

Mas as chances do Brasil levar os troféus para casa vai além do público gostar do filme ou não, e esbarra em sistemas de votação complexos que reúnem milhares de votantes de vários cantos do mundo. Conheça o sistema de votação de algumas das principais premiações da área.





BAFTA





No principal prêmio britânico, os vencedores são escolhidos por membros da Academia Britânica de Cinema e Televisão, que reúne cerca de 10 mil pessoas de diferentes países. Para votar no Bafta, os membros precisam passar por alguns critérios, como ter pelo menos cinco anos de experiência na área, além de pagar uma taxa anual. Os votantes são divididos por áreas, como atuação e direção, e cada categoria tem sua lista inicial definida por diferentes votantes. Para eleger os vencedores, todos votam no seu favorito.





CÉSAR





As indicações ao prêmio francês, uma iniciativa da Academia das Artes e Técnicas do Cinema, são selecionadas por membros de 12 categorias de profissionais do setor de cinema. A primeira etapa de votação define cerca de cinco indicados, e a etapa seguinte já define o vencedor. São cerca de 4.000 votantes, entre diretores, atores, roteiristas, produtores e outros profissionais.





CRITICS CHOICE AWARDS





Entregue pela maior associação de críticos da América do Norte, o prêmio é dividido em uma votação escrita para selecionar os nomeados, seguida pela votação para escolher o vencedor de cada categoria. São 575 membros votantes, que inclui críticos de cinema e televisão e jornalistas de entretenimento.





EMMY





Os vencedores são definidos por um sistema que reúne votos dos membros da Academia de Artes & Ciências Televisivas. São cerca de 25.000 pessoas, divididas em 31 grupos de acordo com a área de especialização de cada um.





GLOBO DE OURO





A escolha das produções indicadas acontece por etapas: o júri escolhe seis títulos para cada uma das 27 categorias e, com os nomeados definidos, os votantes elegem seu vencedor para cada troféu. São 344 votantes, composto por jornalistas especializados em entretenimento de 85 países, que devem assistir a todos os filmes indicados. Hoje, há 25 brasileiros no júri, o que equivale a 7,5% do total.





GOYA





O principal prêmio espanhol concede os troféus após uma votação secreta feita por cerca de 800 membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas da Espanha, que devem estar ligados de alguma forma à indústria do cinema. A direção da academia seleciona a lista inicial.





OSCAR





Votam no prêmio mais de 10 mil membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, que reúne pessoas da indústria cinematográfica, o que pode incluir diretores, atores, executivos e profissionais de marketing de diferentes países. Entre eles, há dezenas de brasileiros.





Eles são divididos em 17 seções, cada uma representando uma função. Assim, atores só podem votar em atores, e roteiristas votam em roteiristas. Todos têm direito a votar na categoria principal, de melhor filme.





Para selecionar os indicados, os integrantes recebem cédulas digitais com candidatos e selecionam suas produções e atores favoritos, em ordem decrescente. Os votos são contabilizados e, para conquistar uma vaga na lista final, o candidato precisa ter aparecido no topo da lista pelo menos uma vez. Então, o cálculo é feito dividindo o número de votantes pela quantidade de possíveis indicados, acrescido de um.





Por fim, todos os membros que quiserem votar, independente de ter votado durante a pré-seleção, podem fazê-lo em todas as categorias. Cada pessoa vota em apenas um dos indicados em cada categoria. Quem recebe mais votos sai vencedor.





PRÊMIOS DOS CRÍTICOS





Organizações que reúnem críticos de cinema, sobretudo dos Estados Unidos, também criaram suas próprias premiações. Entre elas, estão a Associação de Críticos de Cinema de Los Angeles, a National Board of Review, de Nova York, a Sociedade Nacional de Críticos de Cinema e a New York Film Critics' Circle. As votações são feitas pelos seus membros.





PRÊMIOS DOS SINDICATOS





Sindicatos de diferentes áreas do cinema também têm seus prêmios próprios, com vencedores eleitos com base em votos de seus membros. É o caso do prêmio do Sindicato dos Diretores (Directors Guild of America), considerado o termômetro do Oscar, que reúne uma votação online dividida em duas etapas. Funcionam em esquema semelhante os prêmios do Sindicato dos Roteiristas (Writers Guild of America), da Associação de Produtores (Producers Guild of America) e dos atores (Screen Actors Guild).