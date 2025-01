Integrantes e convidados da organização do Globo de Ouro desenrolam o tapete vermelho pelo qual irão desfilar os indicados, no Beverly Hilton, na Califórnia

É neste domingo (5/1) a 82ª edição do Globo de Ouro. A partir das 22h, serão anunciados os vencedores do evento que abre o calendário de premiações do cinema e da TV nos Estados Unidos.



O longa brasileiro “Ainda estou aqui”, de Walter Salles, disputa os prêmios de Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Atriz em Filme de Drama – Fernanda Torres, pelo papel da protagonista Eunice Paiva. A revista especializada Variety aposta na brasileira como vencedora dessa categoria.



Fernanda Torres concorre com Nicole Kidman ("Babygril"), Angelina Jolie ("Maria Callas"), Kate Winslet ("Lee"), Pamela Anderson ("The last showgirl") e Tilda Swinton ("O quarto ao lado").



Após conquistar o prêmio de Melhor Roteiro no Festival de Cinema de Veneza, onde estreou, em setembro passado, “Ainda estou aqui” faz carreira de sucesso nos cinemas brasileiros, tendo alcançado o posto de quinto filme mais assistido em 2024. Ficou atrás de “Divertida Mente 2”, “Deadpool & Wolverine”, “Meu malvado favorito 4” e “Moana 2”.



O Globo de Ouro, assim como o Oscar, tem uma tradição de priorizar produções norte-americanas nas categorias principais. Mas isso vem mudando. Neste ano, o líder em indicações – 10 no total – é o francês “Emilia Pérez”, de Jacques Audiard, que conta com as estrelas hollywoodianas Zoë Saldaña e Selena Gomez no elenco.



Além de disputar a categoria de Filme em Língua Não Inglesa com “Ainda estou aqui”, “Emilia Pérez” também está indicado a Melhor Filme de Comédia ou Musical, Melhor Atriz em Filme de Comédia ou Musical (Karla Sofía Gascón), Melhor Atriz Coadjuvante (Selena Gomez e Zoe Saldaña), Melhor Direção (Jacques Audiard), Melhor Roteiro (Jacques Audiard), Melhor Trilha Sonora Original em Filme (Clément Ducol e Camille) e Melhor Canção Original em Filme ("El Mal" e "Mi Camino").



São adversários de “Emilia Pérez” em Melhor Filme de Comédia ou Musical os longas “Anora", "Rivais", "A real pain", "A substância" e "Wicked".



Já na categoria Melhor Filme de Drama concorrem “O brutalista”, de Brady Corbet, estrelado por Adrien Brody e Felicity Jones; “Conclave”, de Edward Berger, protagonizado por Ralph Fiennes; "Um completo desconhecido", "Duna: Parte dois", "Nickel boys" e "Setembro 5".



Indicações expressivas

Entre as produções televisivas, “O urso” lidera, com cinco indicações, incluindo Melhor Série de Comédia ou Musical. Na disputa estão também “Abbott elementary”, “Magnatas do crime”, “Hacks”, “Only murders in the building” e a surpreendente “Ninguém quer”, da Netflix.



Como Melhor Série de Drama disputam “A diplomata”, “Sr. e Sra. Smith”, “Xógum: A gloriosa saga do Japão”, “Slow horses”, “O dia do Chacal” e “Round 6”, cuja segunda temporada foi indicada antes mesmo de sua estreia.



Uma curiosidade deste ano é que o Globo de Ouro é marcado por duplas e triplas indicações. Kate Winslet concorre em Melhor Atriz em Filme de Drama – por “Lee” – e Melhor Atriz em Série Limitada, Série Antológica ou Telefilme – por “The Regime”, da HBO.



Sebastian Stan está indicado nas categorias Melhor Ator em Filme de Drama – por “O aprendiz” – e Melhor Ator em Filme de Comédia ou Musical – por “A different man”.



Selena Gomez concorre em Melhor Atriz Coadjuvante ("Emilia Pérez”) e Melhor Atriz em Série de Comédia ou Musical ("Only murders in the building), e o diretor Jacques Audiard, de “Emilia Pérez”, disputa Direção, Roteiro e Melhor Canção Original em Filme por sua contribuição na composição de “El Mal”.



Transformações

Depois de uma série de polêmicas, o Globo de Ouro tem passado por transformações. A antiga organização, a Associação de Correspondentes Estrangeiros em Hollywood, foi dissolvida em 2022 por causa das críticas de falta de diversidade, suspeitas de suborno e indicações controversas. Desde o ano passado, o evento passou a ser administrado pela Dick Clark Productions e a Eldridge Industries.



Já sob a nova gestão, a cerimônia de 2024 pareceu ter marcado o início de uma nova fase. “Aos jornalistas do Globo de Ouro, obrigado por mudarem seu jogo”, declarou Robert Downey Jr. ao receber o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante, por “Oppenheimer”.



Neste ano, o Globo de Ouro será apresentado pela primeira vez por uma mulher, a comediante Nikki Glaser. A atriz e produtora Viola Davis será homenageada com o Prêmio Cecil B. DeMille e Karla Sofía Gascón é a primeira mulher transgênero indicada na categoria de Melhor Atriz em Filme Musical ou Comédia.



Onde ver

A cerimônia da 82ª edição do Globo de Ouro será realizada no The Beverly Hilton Hotel, em Beverly Hills, na Califórnia, e transmitida pelo canal de TV por assinatura TNT e no streaming Max, a partir das 22h no Brasil.

Considerada a festa mais descontraída de Hollywood, em que um jantar é servido aos convidados, o Globo de Ouro contará mais uma vez com menu elaborado pelo chef Nobu Matsuhisa. Estão no cardápio tacos de algas, salada de sashimi, bacalhau preto e sushi de atum, peixe branco e salmão. Nobu Matsuhisa comanda o grupo Nobu Restaurants, queridinho das celebridades.