A detetive Kat Donovan investiga um caso macabro de pessoas desaparecidas, enquanto tenta desvendar o mistério por trás do assassinato do pai

“Que falta você me faz”, minissérie em cinco episódios inspirada em livro homônimo do escritor norte-americano de romances policiais Harlan Coben, estreou na Netflix no último dia 1º. Trata-se dadécima produção resultante de um acordo entre o autor e a plataforma, que prevê a adaptação para o formato de série de 14 livros de Coben.



Em “Que falta você me faz”, a detetive Kat Donovan (Rosalind Eleazar), chefe da unidade de pessoas desaparecidas, tenta dar mais uma chance ao amor, depois de 11 anos desde que ela foi abandonada pelo noivo Josh (Ashley Walters). Ao instalar o aplicativo de relacionamentos Melody Cupid, que conecta pessoas com base na compatibilidade musical, Kat encontra o perfil de Josh, que afirma estar pronto para um novo relacionamento, após ficar viúvo.



Paralelamente ao entrecho amoroso, a detetive recebe a notícia de que Monte Leburne (Paul Kaye), o homem acusado de matar seu pai há pouco mais de uma década, está com câncer terminal. Apesar de ter confessado o assassinato do policial Clint Donavan (Lenny Henry), Leburne nunca revelou sua motivação.



Determinada a entender o motivo pelo qual o criminoso matou seu pai, Kat vai até a enfermaria da prisão e descobre que Leburne não cometeu o crime, mas encobriu o verdadeiro responsável.



Desaparecimento

A partir daí, a detetive passa a investigar por conta própria o assassinato do pai, enquanto, no trabalho, se empenha em encontrar Dana Fells (Lisa Faulkner), uma mulher que desapareceu após aceitar viajar com Josh, depois de conhecê-lo no Melody Cupid.



Ao longo dos episódios, Kat percebe que várias pessoas próximas a ela, como a mãe, o chefe Ellis Stagger (Richard Armitage) e até as melhores amigas Aqua (Mary Malone) e Stacey (Jessica Plummer) guardam segredos que compõem um quebra-cabeças complexo – mas coeso –, resolvido apenas nos minutos finais do último episódio.



Embora o drama familiar de Kat prenda a atenção, é o caso envolvendo Dana Fells que causa maior tensão. A ambientação de uma propriedade rural, aparentemente pacífica e habitada por um criador de cães, serve de fachada para crimes macabros que remetem às obras de Stephen King.



A atriz inglesa Rosalind Eleazar, que já participou de produções como a série “Slow horses” e do filme “A vida extraordinária de David Copperfield”, se mostra confiante no papel da protagonista, revelando com sutileza as vulnerabilidades e dúvidas de uma mulher cujo trabalho exige segurança e assertividade extremas.



A atuação envolvente de Rosalind Eleazar, contudo, não é suficiente para esconder as escolhas questionáveis do roteiro. Frequentemente, a trama ignora que Kat é caracterizada como uma detetive experiente e chefe do departamento de desaparecidos, mas só é capaz de responder às perguntas envolvendo o assassinato do pai com a ajuda da amiga Stacey.



Stacey, cujo trabalho é revelar traições conjugais, sempre tem contatos misteriosos que acabam fornecendo a Kat informações cruciais para a investigação, sem que a detetive conecte as pistas por conta própria. Ainda assim, a série consegue manter o espectador interessado no fim da história.



"QUE FALTA VOCÊ ME FAZ"

• Série em cinco episódios, disponível na Netflix.