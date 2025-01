Elisabeth Moss volta a encarnar June Osborne em "The handmaid’s tale", que se encerra com a sexta temporada, cuja estreia será neste semestre



Em 2024, o universo das séries foi movimentado por lançamentos marcantes, como “Xógum: A gloriosa saga do Japão”, “Bebê Rena” e “Fallout”.



No entanto, muitas produções tiveram suas estreias atrasadas, devido à greve de atores e roteiristas que paralisou Hollywood em 2023.



Com isso, 2025 verá o retorno de algumas das maiores produções televisivas atuais, além de ser o ano de despedidas significativas. Confira a seguir 10 lançamentos de séries aguardados para este ano.

A segunda temporada de "Ruptura", que será lançada neste mês, retoma a premissa da separação total entre vida pessoal e profissional dos empregados da Lumon Apple TV +/divulgação



“Ruptura”

A segunda temporada da série, uma das produções de maior sucesso do Apple TV +, estreia no próximo dia 17. Dirigida por Ben Stiller, a trama, iniciada em 2022, narra a história de funcionários da corporação Lumon, que passam por um procedimento capaz de separar completamente suas vidas pessoais das profissionais



Na temporada inicial, o protagonista Mark Scout (Adam Scott) e seus colegas descobrem segredos da empresa. Agora, Mark está de volta ao trabalho e precisará lidar com os mistérios ainda não resolvidos.



“Cobra Kai”

Em 13 de fevereiro, a Netflix lança a terceira e última parte da sexta temporada de “Cobra Kai” – spin-off da franquia “Karatê Kid”, iniciada em 1984. A série traz uma nova perspectiva da história, com William Zabka retornando ao papel do antagonista Johnny Lawrence. Sem rumo, ele reabre o dojo Cobra Kai e começa a ensinar karatê ao jovem Miguel (Xolo Maridueña).



Com uma trama adolescente, com Jacob Bertrand, Peyton List e Mary Mouser no elenco, a produção também traz participações nostálgicas, como Ralph Macchio no papel de Daniel Larusso, e Martin Kove como Kreese. Nos últimos cinco episódios, a trama promete encerrar rivalidades que se estendem há mais de 40 anos.



“The White Lotus”

Lançada em 2021, a série acompanha hóspedes e funcionários da rede de hotéis The White Lotus, mudando de elenco e cenário a cada temporada. Após passar pelo Havaí e pela Sicília, o terceiro ano da produção, que estreia em 16 de fevereiro, se desenrola na Tailândia.



O elenco inclui Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Patrick Schwarzenegger, Aimee Lou Wood e a cantora Lisa, do Blackpink. Além disso, Natasha Rothwell retorna em seu papel de Belinda.



“The last of us”

Baseada na franquia homônima de jogos publicada em 2013, a série da Max segue Joel (Pedro Pascal) e a jovem Ellie (Bella Ramsey) em um mundo pós-apocalíptico dominado por uma infecção fúngica.



Prevista para o primeiro semestre, a segunda temporada irá adaptar a parte dois do jogo, embora deva precisar de outros capítulos para ser completamente retratada. No elenco, Kaitlyn Denver foi escalada para viver a antagonista Abby.



“The handmaid’s tale”

A série de drama lançada em 2017 é uma adaptação do romance “O conto da Aia” (1985), de Margaret Atwood. Ambientada em um futuro em que as taxas de fertilidade mundial caíram bruscamente, os EUA se tornam uma região controlada por uma seita que subjuga as mulheres e força as “aias” a engravidarem de seus líderes.



A sexta e última temporada estreia no Disney +, entre março e junho, trazendo de volta Elisabeth Moss como a protagonista June Osborne.



“Stranger things”

Criada em 2016 pelos irmãos Duffer, a série se tornou o maior sucesso da Netflix e ajudou na consolidação do streaming. A narrativa, ambientada nos anos 1980, acompanha um grupo de crianças da cidade fictícia Hawkins, que começa a lidar com as criaturas sobrenaturais do Mundo Invertido.



A última temporada da produção, lançada em 2022, conquistou a crítica, ao revelar a origem do universo sobrenatural e sua relação com a protagonista Onze (Millie Bobby Brown), em um final desesperançoso para os personagens. Sem data de estreia, o desfecho da série gera expectativas elevadas e apreensivas entre os fãs.



“Wandinha”

Lançada em 2022, a série fez enorme sucesso na Netflix por retratar a filha mais velha da querida – e esquisita – Família Addams. Dirigida por Tim Burton, a produção acompanha as aventuras de Wandinha (Jenna Ortega) na escola Nunca Mais, enquanto ela investiga casos sobrenaturais.



Sem data confirmada para estreia, a segunda temporada promete novos enigmas, além de uma presença maior dos familiares Morticia (Catherine Zeta-Jones), Gomez (Luis Guzmán) e Pugsley (Isaac Ordonez) na narrativa. Christopher Lloyd, ator do Tio Chico nos filmes de Barry Sonnenfeld, e a cantora Lady Gaga farão participações especiais.



“Percy Jackson”

Em 2024, o Disney + lançou a aguardada adaptação da saga literária “Percy Jackson”. Após o fracasso dos filmes de 2010 e 2013, protagonizados por Logan Lerman, a série, comandada pelo autor Rick Riordan, conquistou o público com sua fidelidade à história.



A trama segue Percy (Walter Scobell), um garoto que descobre ser filho de Poseidon e é enviado para um acampamento de semideuses, onde treina para enfrentar desafios mitológicos e deuses gananciosos. Na segunda temporada, que adaptará o livro “O mar de monstros”, Tamara Smart interpretará Thalia Grace, filha de Zeus, e Daniel Diemer será Tyson, o ciclope e meio-irmão de Percy.



“Os outros”

A produção brasileira criada por Lucas Paraizo explora conflitos em condomínios, enquanto discute os efeitos da intolerância e do preconceito. Com Letícia Colin, Eduardo Sterblitch, Adriana Esteves e Milhem Cortaz, a primeira temporada foi lançada em 2023.



Para o terceiro ano da série, o cenário muda do Rio de Janeiro para o interior, e deve ter os episódios lançados no Globoplay apenas no segundo semestre.



“Round 6”

O drama sul-coreano da Netflix retrata um jogo sádico no qual pessoas pobres são convidadas a participar de brincadeiras infantis com consequências mortais, em troca de uma recompensa de mais de 40 bilhões de wones (a moeda coreana).



Na primeira temporada, o protagonista Gi-hun (Lee Jung-jae) vence o prêmio, mas retorna à competição no segundo ano da série, lançado em dezembro passado, com o objetivo de capturar seus organizadores. Dado o caráter inacabado desses eventos, a terceira e última temporada, sem data de estreia definida, será responsável por determinar se Gi-hun será, ou não, capaz de acabar com os jogos.



*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes