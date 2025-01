Em 2024, o Brasil foi palco de grandes shows que movimentaram o cenário musical, com apresentações de Madonna, Bruno Mars, Paul McCartney, Linkin Park, Post Malone, Iron Maiden, The Weeknd e Travis Scott.



Foi também o ano que revelou Liniker ao grande público e marcou o reencontro histórico de Caetano Veloso e Maria Bethânia nos palcos, após 46 anos. Também foi um ano de despedidas, com o fim das bandas Sepultura e Natiruts, e os últimos shows de Forfun e Restart.



Para 2025, vários festivais já confirmaram atrações internacionais e nacionais que prometem agradar aos mais diversos públicos. Entre os destaques, Olivia Rodrigo, que fará sua estreia no Brasil no Lollapalooza; a britânica Jorja Smith, uma das estrelas do Rock the Mountain; e Pretenders, atração imperdível do C6 Fest.



Confira a seguir lista de grandes festivais com line-up divulgado.

Justin Timberlake se apresenta em noite de gala em homenagem a compositores, em Nova York Angela Weiss 13/6/2019/ AFP



LOLLAPALOOZA

O Lollapalooza Brasil 2025 ocorre entre os dias 28 e 30 de março, no Autódromo de Interlagos, com mais de 70 atrações divididas em quatro palcos. Destaques como Justin Timberlake, Olivia Rodrigo, Shawn Mendes, Alanis Morissette, Rüfüs du Sol e Tool lideram o line-up, que também conta com artistas nacionais, como Jão, Marina Lima e Jovem Dionísio.



• Quando: 28, 29 e 30 de março

• Onde: Autódromo de Interlagos, São Paulo

• Quanto: Passaporte para os três dias R$ 2.490 (inteira) e R$ 1.245 (meia) e diária R$ 1 mil (inteira) e R$ 500 (meia) à venda na Ticketmaster



SARARÁ

O Festival Sarará retorna ao Parque das Mangabeiras, em Belo Horizonte, no próximo dia 24 de maio. Liniker, com sua turnê “Caju”, é a primeira atração confirmada. O evento celebra a multiplicidade da música brasileira. Mais atrações devem ser anunciadas neste mês.



• Quando: 24 de maio



• Onde: Parque das Mangabeiras - Belo Horizonte



• Quanto: R$ 240 (inteira) e R$ 160 (meia), à venda no ShotGun



C6

O C6 Fest ocorrerá de 22 a 25 de maio, no Parque Ibirapuera, em São Paulo. A principal novidade para esta edição é a inclusão de uma quarta noite dedicada ao jazz e suas vertentes, no Auditório Ibirapuera. Nos dias 24 e 25, o festival apresentará um panorama da música contemporânea nos palcos externos, com nomes do rock, jazz, soul, pop, eletrônico e MPB. Pretenders, Wilco, Nile Rodgers & Chic e Seu Jorge são algumas das atrações confirmadas



• Quando: 22 a 25 de maio



• Onde: Parque Ibirapuera - São Paulo



• Quanto: Passaporte Auditório (quinta e sexta) R$ 1 mil (inteira) e R$ 500 (meia) e Diária Auditório R$ 560 (inteira) e R$ 280 (meia). Passaporte C6 Fest (sábado e domingo) R$ 1,2 mil (inteira) e R$ 600 (meia); Diárias R$ 680 (inteira) e R$ 340 (meia). À venda no site do festival.



SENSACIONAL

Em terras mineiras, o Sensacional comemora 15 anos com uma programação especial em 2025. As celebrações começam no dia 27 de junho com uma noite de abertura estrelada por Caetano Veloso. No dia 28 de junho, a festa principal contará com atrações como Zeca Pagodinho e Iza, além de outras surpresas a serem anunciadas.



• Quando: 27 e 28 de junho



• Onde: Parque Ecológico da Pampulha - Belo Horizonte



• Quanto: noite de abertura R$ 520 e festival R$ 280 (inteira). À venda no ShotGun



COALA FESTIVAL

O Coala Festival será realizado de 5 a 7 de setembro, no Memorial da América Latina, em São Paulo, com Caetano Veloso e Liniker já confirmados. Celebrando 11 anos, o festival se destaca por reunir artistas consagrados e novos talentos. Após realizar sua primeira edição internacional em Cascais, Portugal, em 2024, o evento continua sua expansão e promete novidades nos próximos meses.



• Quando: 5 a 7 de setembro



• Onde: Memorial da América Latina - São Paulo



• Quanto: Ingresso para um dia (sexta-feira, 5/9): R$ 170 (meia-entrada); R$ 210 (solidário); R$ 340 (inteira); Passe Coalático (para os três dias): R$ 420. Ingressos à venda em Total Acesso

Mike Dirnt, Billie Joe Armstrong e Tre Cool, integrantes do Green Day, chegam para evento pré-Grammy, no Beverly Hilton Hotel, em fevereiro passado Robyn BECK / AFP



THE TOWN

O The Town promete chegar ainda maior à sua segunda edição. Realizado na Cidade da Música, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, o festival está previsto para os dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro. Dos mesmos criadores do Rock in Rio, a primeira edição do festival, em 2023, chamou a atenção do público.



Para 2025, o evento planeja novidades, como reposicionamento de palcos, além de ativações que incluem roda gigante, montanha-russa e tirolesa. Green Day, Sex Pistols, Katy Perry, Iggy Pop e Bruce Dickinson são alguns dos nomes já confirmados. Os ingressos estarão à venda a partir de 20 de fevereiro, exclusivamente pelo site.



• Quando: 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro



• Onde: Cidade da Música – Autódromo de Interlagos, São Paulo



• Quanto: valores ainda não divulgados



ROCK THE MOUNTAIN

O Rock the Mountain, realizado em Itaipava, no Rio de Janeiro, tem a proposta de unir música e sustentabilidade na serra fluminense. A edição de 2025 será dividida em dois fins de semana: 31 de outubro a 2 de novembro e 7 a 9 de novembro. Entre as atrações confirmadas estão Jorja Smith, Liniker, Ney Matogrosso, João Gomes e BaianaSystem. Um dos diferenciais do festival é a praça de alimentação 100% vegetariana.



• Quando: Primeiro fim de semana: 31/10, 1/11 e 2/11; segundo fim de semana: 7, 8 e 9 de novembro



• Local: Itaipava, Petrópolis – Rio de Janeiro



• Quanto: Passaporte válido para os três dias R$ 772 (inteira) e R$ 388 (meia) à venda no Sympla