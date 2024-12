O funeral do músico acontece nesta segunda (30/12), das 13h às 16h, no Cemitério da Saudade, em Belo Horizonte.

A banda mineira Jota Quest precisou fazer um esclarecimento em suas redes sociais nesta segunda-feira (30/12) após confusões em jornais e portais brasileiros sobre a morte do roadie Renato Tommaso.

Renato trabalhava com a banda há 18 anos, apoiando a produção das turnês e shows. A causa de sua morte não foi divulgada e o músico deixa a esposa, Dani, e uma filha de 26 anos. Seu funeral foi nesta segunda, no Cemitério da Saudade, em Belo Horizonte.





A confusão em relação ao caso começou quando, ao divulgar a morte de Tommaso, inúmeros portais nacionais se referiram a ele como baixista da banda, posição que é ocupada, na verdade, pelo músico PJ há mais de 30 anos.

"Ao contrário do que vem sendo anunciado erroneamente pela mídia, a banda Jota Quest vem esclarecer que não perdemos nosso baixista (PJ), mas sim, nosso grande amigo Renato Tommaso, roadie e produtor técnico do PJ", disse a banda em nota publicada no Instagram.

O músico PJ, inclusive, também veio a público mais cedo em suas redes sociais para esclarecer a situação. Chateado com os erros e as desinformações propagadas, o baixista expressou o descontentamento recente com a imprensa nacional.

"Todos que me seguem sabem que quem faleceu foi o meu grande amigo Renato, que era o meu base tech. E uma reportagem dessas, de um site importante, sequer sabe que eu sou o baixista do Jota Quest somente há 30 anos [...]. Acho isso, primeiro, uma falta de respeito com o Rentao, porque não foram a fundo na apuração da notícia. E, segundo, porque propagam uma informação completamente falsa", escreveu ele em um trecho do relato.