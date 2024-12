Com quase 10 anos de carreira, FBC tem se apresentado em importantes festivais do Brasil. No último dia 17, ele fez show solo no Theatro Municipal de São Paulo

“A Virada da Liberdade é uma ocasião para as pessoas conhecerem o trabalho de vários artistas”. O convite para a festa de ano-novo, com entrada franca, vem do rapper FBC, que se apresentará nesta terça-feira (31/12), na Praça da Liberdade, pouco antes de 2025 chegar.



“É uma oportunidade para que as pessoas da cidade, além dos nossos amigos e parentes, curtam o nosso show. Geralmente, nos apresentamos em São Paulo e em lugares longe de BH. Agora, nossas famílias também podem nos assistir”, afirma ele, que subirá ao Palco Minas às 22h40.





O belo-horizontino Fabrício Soares Teixeira, de 35 anos, tem se destacado na cena do pop e do rap com seu trabalho autoral. Convidado para festivais importantes, fez show solo este mês em um palco especial: o Theatro Municipal de São Paulo, na capital paulista.



Além de canções autorais, FBC avisa que amanhã não faltarão clássicos de Jorge Ben Jor. “Vai ter aquele momento ‘Moro num país tropical’, sabe?”, brinca.



O repertório reúne músicas dos álbuns “Feito à mão”, lançado este ano; dos dançantes “Baile” (2021, sucesso de FBC em parceria com o produtor Vhoor) e “O amor, o perdão e a tecnologia irão nos levar para outro planeta” (2023); além de “Padrim” (2019) e “S.C.A” (2018).

Criado em Santa Luzia, na Região Metropolitana de BH e morador da Cabana do Pai Tomás, na Zona Oeste da capital, FBC conta que seu interesse pela música veio com o gosto pela escrita. Aos 8 anos, compôs a primeira canção, um rap, para apresentação da escola.



“Sempre me guiei pela língua. Para quem nasceu na periferia, a música pode apresentar caminhos alternativos e possibilidades diferentes daquelas que temos na quebrada. Percebi logo cedo que a melhor forma de me comunicar com os jovens e o pessoal do meu bairro seria através do rap”, afirma.



De baterista de banda de rock que fazia covers de Nirvana e Barão Vermelho a destaque no Duelo de MCs de BH, FBC completa 10 anos de carreira profissional em 2025, embora tenha lançado a primeira música em 2006. Ele e Djonga (com quem se apresentou vários anos) chamam a atenção do país para a cena do hip-hop da capital mineira.



Em 2015, FBC integrou o grupo DV Tribo ao lado de Djonga, Hot Apocalypse, Oreia, Clara Lima e Coyote. Em 2018, lançou o primeiro álbum, “S.C.A”.



“Se tá solteira”, canção do álbum “Baile” que bateu 10 milhões de reproduções no Spotify em 2021, faz parte da trilha de “O dia que te conheci”, filme de André Novais Oliveira, da produtora Filme de Plástico, que estreou este ano. Nele, FBC estreia como ator.



Dono de letras contundentes, sobretudo em seus primeiros trabalhos, FBC diz levar o que acredita para o palco. Em novembro de 2022, durante show no Rio de Janeiro, defendeu a “luta contra o fascismo” e chegou a ser vaiado por parte do público.



“Antes de fazer rap e entender a arte como algo que transformaria minha vida, vem a luta”, afirma. “Por isso, não consigo me desvencilhar de temas políticos. É pela música que posso trabalhar minha militância e meu ativismo. A luta vem antes de compor, de pagar para produzir e de me profissionalizar.”



A diversidade de temas vai da denúncia do racismo e violência policial a romances interrompidos, passando pelo questionamento das redes sociais e por reflexões sobre o machismo. Em sua discografia, FBC explora diferentes sonoridades: miami bass, house, R&B, jazz e rap.



“Não é estratégia para me manter no mercado ou conquistar novos públicos”, afirma. “Eu faço aquilo que gosto de ouvir”, garante.

Videomapping e drones

A programação da virada começa às 18h, na Praça da Liberdade, com shows gratuitos, drones e contagem regressiva a cargo dos atores Ilvio Amaral, Maurício Canguçu e Kayete. Rogério Flausino, vocalista da banda Jota Quest, será o narrador da festa.

Cerca de 400 drones, distribuídos em 15 formações, iluminarão o céu com imagens relativas à cultura mineira. Também haverá espetáculo de videomapping, criado pelo artista digital Homem Gaiola (Rafael Cançado). Projeções iluminam criativamente edifícios, árvores e outros elementos da paisagem urbana.



Quinze atrações musicais se dividirão entre os palcos Gerais (Praça José Mendes Júnior) e Minas (Avenida João Pinheiro), além das alamedas e do Lounge Iepha. Blocos de carnaval ocuparão as alamedas. O evento é promovido pelo Governo de Minas Gerais.

VIRADA DA LIBERDADE 2025

Terça-feira (31/12), a partir das 18h, na Praça da Liberdade, Funcionários. Entrada franca.

PROGRAMAÇÃO



PALCO MINAS

19h: Congadar

19h50: DJ Black Josie

20h10: Samba Clube

21h: DJ Black Josie

21h20: Chama o Síndico

22h20: DJ Black Josie

22h40: FBC



>> Avenida João Pinheiro





PALCO GERAIS

19h: Mary Pops

19h50: DJ Ed @bsurda

20h10: Iza Sabino

20h40: DJ Ed @bsurda

21h: Orquestra Gafieira Etc & Tal convida Fran Januário

22h: DJ Ed @bsurda

22h15: Percussão Circular



>> Praça José Mendes Jr.

ALAMEDAS



18h: Bloquim DuBem

20h: Bloco Afro Magia Negra e Yiaminas

21h: Afoxé Ilê Odara

23h: Estagiários Brass Band



>> Praça da Liberdade

LOUNGE IEPHA



19h às 23h30: DJ Krioka



>> Praça da Liberdade





