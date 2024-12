Sucesso do samba em BH, o grupo Akatu vai se apresentar no réveillon do La Vista, no Belvedere

Belo Horizonte oferece eventos variados para quem deseja comemorar a chegada de 2025 na cidade. Akatu, Rodriguinho, Hott, banda Rocknights, Nega Kelly e banda Equatorial estão entre as atrações musicais desta terça-feira (31/12). Veja a seguir opções para a noite da virada, com direito a festa e experiências gastronômicas.

• CASA SAPUCAÍ

Localizada no famoso point boêmio de BH, a Casa Sapucaí (Rua Sapucaí, 303, Floresta) promete noite de ano-novo nostálgica com hits dos anos 2000, mas não faltarão sucessos do pop e do funk atuais. O evento contará com três andares de pistas simultâneas e mesa de café da manhã. Comidas e bebidas serão vendidas à la carte. Ingressos custam R$ 60, à venda na plataforma Sympla.



• CLUBE CHALEZINHO

O ponto tradicional da balada em Belo Horizonte promove a sua 21ª festa de réveillon, com open bar e open food. Haverá shows ao vivo de Felipe Hott, Castelli & Thiago e DJs convidados. A casa abre às 20h. Ingressos custam R$ 400 (feminino) e R$ 460 (masculino), à venda na plataforma Sympla. O Clube Chalezinho fica na Avenida Mário Werneck, 530, Buritis.

Banda do Marcão é atração do Réveillon Pampulha, no Clube Labareda Luiza Ferraz/divulgação

• CLUBE LABAREDA

O Clube Labareda (Av. Portugal, 4.020, Itapoã) será palco do Réveillon Pampulha. Open bar e open food, o evento oferece um diferencial: espaço kids supervisionado. Entre as atrações, shows da Banda do Marcão, Grupo Marra Pura e Ronanzera, que prometem animar a noite com música brasileira, axé e funk. A festa começa às 21h. Ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla por R$ 400.

• IATE TÊNIS CLUBE

Rodriguinho, Deu Samba, João Lucas & Diogo, Denise Antunes e DJ DH vão animar a chegada do ano-novo no Iate Tênis Clube (Av. Otacílio Negrão de Lima, 1.350, São Luiz), uma das festas de réveillon mais tradicionais de Belo Horizonte. Além do shows, haverá queima de fogos na orla da Lagoa da Pampulha. Ingressos estão disponíveis na plataforma Nenety, com várias opções: Premium (R$ 190), Frontstage (R$ 270) e mesas para até seis pessoas (de R$ 2,4 mil a R$ 3,6 mil).

Ex-vocalista do grupo de pagode Os Travessos, Rodriguinho vai cantar no Iate Tênis Clube Instagram/reprodução

• LA VISTA

Localizada no BH Outlet (BR 356, 7.515, Belvedere), a casa programou virada com pagode, em réveillon 100% open bar. As atrações serão grupo Akatu, Serginho Peixe e Marlon Matos, além da participação especial do cantor Hott. A festa começa às 21h, com ingressos custando R$ 265 para os homens e

R$ 245 para as mulheres. Entradas podem ser adquiridas na Central dos Eventos.



• MONTÊ

Nêga Kelly, Mais Amor, DJ Andreia Around e DJ Vinicius Amaral serão as atrações musicais da festa de réveillon do Montê (Praça Rui Barbosa, 104, Centro). O evento contará com menu à la carte e o cliente paga o que consumir. Organizadores prometem ambiente descontraído. Ingressos à venda na plataforma Sympla por R$ 180.

A cantora Nêga Kelly está entre as atrações musicais do Montê, na Praça da Estação Instagram/reprodução

• MUSEU CLUBE DA ESQUINA

Localizado no bairro da Zona Leste da cidade onde surgiu o famoso movimento musical, o Bar Museu Clube da Esquina (Rua Paraisópolis, 738, Santa Tereza) vai recepcionar 2025 em evento com atrações musicais e gastronômicas. A festa open bar e open food terá shows das bandas MP Bar e Equatorial, que tocarão clássicos da MPB e do Clube da Esquina. Das 21h às 3h, com ingressos à venda na plataforma Sympla por R$ 320.

• NIÊ

No terraço do Edifício Niemeyer (Rua Rio de Janeiro, 471, Centro), o Niê realiza seu primeiro réveillon. Organizadores prometem noite intimista e divertida. A música ao vivo ficará por conta do Jazz Live Trio, DJ Elam Moura e do DJ Valber. Haverá mesa de antepastos, onde as pessoas poderão se servir à vontade, e o menu especial da virada, com bebidas e pratos pagos separadamente. Ingressos custam R$ 250 e podem ser adquiridos na plataforma Sympla.

Nome de destaque da noite de BH, o DJ Valber vai animar a chegada de 2025 no primeiro réveillon do Niê, no Centro de BH Marcos Vieira/EM/D.A Press

• NUÚU RESTAURANTE

Para quem prefere uma experiência gastronômica no réveillon, o Nuúu Restaurante, localizado no lobby do Novotel BH Savassi (Avenida do Contorno, 6.583, Savassi), oferece ceia com cardápio elaborado especialmente para a ocasião. O jantar custa R$ 199 por pessoa. O restaurante também vai abrir para o almoço especial de ano-novo (R$ 129 por pessoa).

• PORCÃO

Banda Rocknights, dupla Vitor & Fabiano e a DJ Bela Simões animam o réveillon no Porcão (Avenida Raja Gabaglia, 2.671, São Bento). O evento open bar e open food tem ingressos a R$ 700, disponíveis no Clube Porcão.

• PRAIA BURITIS

Nesta festa de ano-novo, organizadores prometem vista panorâmica de Belo Horizonte, que permite assistir à queima de fogos em diferentes pontos da cidade. A casa fica no Bairro Buritis (Rua Moisés Kalil, 209). Evento open bar e open food. As atrações musicais incluem Felipe Hott, Dadim, Lipe Colacio e DJ Bruno Diaz. Ingressos individuais variam de R$ 300 a R$ 550, disponíveis na plataforma Sympla.

DJ Vinícius Amaral vai animar a festa de ano-novo do Montê, na Praça da Estação Instagram/reprodução

• RAULZITO

O bar temático de rock Raulzito, situado no térreo da Galeria São Vicente (Rua Santa Catarina, 214, Centro), oferece proposta diferenciada para o réveillon. Com entrada franca, haverá chope gelado, comida temática e música, que, de acordo com os organizadores, terá volume agradável para quem deseja relaxar e socializar.

• WA

O WA preparou réveillon especial para fãs de comida japonesa. Haverá rodízio de pratos frios e quentes, incluindo sashimis e nigiris, além de open bar com drinques e espumantes para o brinde à meia-noite. A programação inclui DJ e saxofonista tocando ao vivo. As mesas custam R$ 1.225 (duas pessoas) e R$ 2.375 (quatro pessoas), à venda na plataforma Sympla. n