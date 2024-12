Camarões carabineiros com risoto de abóbora serão servidos no Gero

Réveillon é sempre um momento especial. Tempo de comemorar as conquistas do ano que passou e mentalizar os desejos para o ano que vai chegar. Nas lembranças, sempre ficam marcados o lugar, as companhias e as comidas daquela noite. Três restaurantes, um em Belo Horizonte e dois em Nova Lima, trabalham para que a virada seja memorável.



A ceia de réveillon deve refletir tradições que trazem prosperidade e felicidade, mas também surpreender com criatividade e sabor. É o que diz o chef Marcelo Pace, do Gero BH, que se prepara para celebrar a virada do ano com um menu criado especialmente para a data.



“A gastronomia tem o poder de transmitir mensagens e sentimentos, e no Ano-novo ela se torna um elemento essencial da celebração. Trouxemos inspirações de diferentes culturas e combinamos com ingredientes de alta qualidade que evocam elementos significativos para a data. Quando preparados com técnicas específicas, eles se tornam ainda mais marcantes”, comenta o chef, que também preza pela apresentação impecável dos pratos.

Para iniciar o jantar, uma das sugestões é o carpaccio de atum ao pesto de pistache com alcaparras fritas. A combinação entrega o frescor do peixe, a surpresa do molho e a crocância dos pequenos acompanhamentos, que se abrem no processo de fritura e surgem como mini flores no prato.

Ancho de wagyu com aspargos, batatas grelhadas e espinafre baby do Gero Victor Schwaner/Divulgação

Outra opção será o culatello com crostini de stracciatella. Por cima de pequenos pedaços de pão artesanal torrados, uma camada do queijo cremoso de búfala, recheio da famosa burrata, e o presunto italiano macio e de sabor suave da região da Emília-Romagna.



Na sequência, os clientes poderão escolher entre três pratos principais. Se fosse para considerar apenas a beleza, certamente ganharia o que tem uma iguaria das águas profundas da costa de Santa Catarina: os camarões carabineiros. Sem muito esforço, eles exibem toda a sua imponência através da casca avermelhada e tamanho avantajado. Na boca, sobressai um sabor mais adocicado. Para acompanhar, risoto de abóbora.



O ancho de wagyu não fica para trás e também promete arrancar suspiros tanto pela apresentação quanto pelo sabor. Ao lado dele, aspargos, batatas grelhadas e espinafre baby.

“Trabalhamos no forno a carvão os camarões carabineiros, que ganham um leve toque defumado, realçando sua essência, e o ancho de wagyu, que adquire uma crosta perfeita, preservando sua maciez e sucos. O carvão contribui para dar ainda mais profundidade de sabor a esses pratos”, destaca Marcelo.

Champanhe no molho



Por fim, o ravióli nero de cavaquinha com molho champanhe combina técnica e criatividade, resultando em um prato delicado e surpreendente.

Entremet de coco e manga do Gero Victor Schwaner/Divulgação



Quando chegar o momento de adoçar o paladar, haverá dois caminhos possíveis. A rabanada de panetone com creme zabaione é uma releitura de um clássico natalino com sotaque italiano, enquanto o entremet de coco e manga exalta a leveza e a refrescância das frutas brasileiras. Seja para qual direção você for, o chef garante que a refeição será encerrada com elegância, como é a gastronomia do Gero.



A ceia começa a partir das 21h e custa R$ 690 por pessoa. Estão incluídos uma taça de champanhe de boas-vindas, o menu em três tempos – entrada, prato principal e sobremesa – e bebidas não alcoólicas. A cantora Pêtra Moreira animará a noite interpretando sucessos de vários estilos musicais. Para complementar as comemorações, o Hotel Fasano, onde fica o restaurante, oferece programas especiais de hospedagem com café da manhã.

Noite inédita



Pela primeira vez, o Hacienda 1979 terá ceia de réveillon. O restaurante, há dois anos instalado no centro hípico Chevals, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, oferecerá menu fechado com mesa de antepastos, entradas volantes, prato principal e sobremesa. “Esperamos servir uma comida temperada com bastante sabor e amor para começarmos o ano com pé direito”, avisa o chef Kaique Soares.

Croquete de costela bovina desfiada e aioli de páprica do Hacienda 1979 Victor Schwaner/Divulgação



Com decoração que reproduz um ambiente de fazenda, a casa fica de frente para a pista de hipismo. Na noite da virada, a festa será envolvida por luz de velas, lareiras acesas e banda de jazz. Não haverá fogos de artifício em respeito aos cavalos, já que as baias ficam logo ao lado. Sobre o cardápio, o chef seguirá a proposta do restaurante de unir o melhor das cozinhas argentina e italiana. Pratos já consagrados vão se misturar a receitas criadas exclusivamente para a data.



Os clientes serão recebidos com duas mesas bem fartas de antepastos, uma logo na entrada e outra na varanda, que remetem à fartura das refeições das “nonnas” italianas. As boas-vindas terão sabor de pães, geleias, queijos, charcutaria, castanhas e frutas frescas da estação.



O serviço começará pelas entradas volantes, divididas entre quentes e frias. Todas elas já são consideradas clássicos do restaurante: empanadas de carne e de cebola caramelizada com queijo (ambas acompanhadas por molho chimichurri), croqueta de costela bovina com aioli de páprica, nhoque frito com sardela e molho pesto e crudo de pescada com limão siciliano, ovas temperadas e torradas de focaccia.



A parrilla entrará em cena no preparo de dois pratos inéditos, fazendo jus ao título que o restaurante recebeu, duas vezes consecutivas, de melhor casa de carnes e parrilla pelo Prêmio Cumbucca de Gastronomia. Em um deles, o denver steak chegará à mesa com purê de batata trufada e milho. No outro, o peixe branco grelhado será servido com vegetais e folhas de ora-pro-nóbis, todos transformados pelo calor do fogo.

Tempero italiano



O cardápio se aproximará do lado italiano com o risoto de cogumelos e o ravióli de camarão. “Demos uma repaginada no ravióli que já temos no cardápio: ele terá massa 'nero', um recheio mais cremoso de camarão e molho cítrico de limão siciliano”, descreve Kaique.

Cheesecake com calda de frutas vermelhas do Hacienda 1979 Victor Schwaner/Divulgação



Entre os doces, destaque para a releitura de tiramisu com bolo de chocolate no lugar do biscoito champanhe. Outra novidade será a mousse de chocolate com pistache. Pudim e cheesecake com calda de frutas vermelhas, que sempre estão na vitrine de sobremesas e fazem muito sucesso, aparecem também no réveillon. A noite – ou melhor, a manhã – se encerrará em uma mesa com petit fours, licor e café.



A festa começa às 21h e vai até as 3h do dia seguinte. O valor de R$ 690 por pessoa dá direito a mesa reservada, show e todas as comidas e bebidas à vontade (vinhos, cervejas, drinques autorais, água, refrigerantes e sucos naturais).



Réveillon nas alturas



No alto dos seus 104 metros de altura, o que equivale a um prédio de 24 andares, o Topo do Mundo promete uma noite inesquecível para receber 2025. Lá, a gastronomia se soma a uma vista de quase 360 graus de Belo Horizonte e Nova Lima, que se iluminará com múltiplos focos de luz à meia-noite, quando os fogos de artifício anunciarem a chegada do novo ano.

As mesas coladas nas paredes de vidro são as que se esgotam rapidamente Marcos Vieira /EM/D.A Press



Desde a pandemia, o formato do réveillon do restaurante mudou: deixou de ser festa para oferecer um jantar completo com mesas marcadas. “Mudamos na época em que não dava para receber todo mundo em pé e com uma mesa de antepastos. Depois, vimos que existia uma demanda grande de pessoas que querem comer bem e com conforto, que fogem da agitação de festa em pé”, aponta a sócia Ludmila Tamietti.



Deu muito certo, já que, inacreditavelmente, o público começa a procurar ingressos em março. Mas eles só abrem as vendas em outubro. As mesas coladas nas paredes de vidro se esgotam rapidamente, o que não significa que não seja interessante se sentar mais para o centro. Ludmila garante: “Em qualquer lugar da casa você tem uma vista privilegiada.”



O menu passa por entradas, petit gourmets, pratos principais e sobremesas. “Sempre busco valorizar ingredientes brasileiros nas cozinhas onde trabalho”, diz Uamiri Menezes, que assina o cardápio com Rafael Figueiredo.



Logo no início, os garçons circularão pelo salão com seis entradas, pensadas para entregar muito sabor em uma bocada. São elas: barquete com creme de alho-poró; canapé de batata frita com carpaccio e aioli de alho confitado; crostini de baguete de fermentação natural com salmão defumado, creme azedo e dill; tartar de carne serenada na tapioca frita; salada de risoni e canapé de tartar de atum com emulsão de avocado e pérolas de coentro.



A noite vai ficando mais recheada com os mini pratos chamados de petit gourmets. Os chefs servirão brandade de bacalhau com espuma de queijo e escondidinho de mandioca com carne de sol e queijo coalho maçaricado.

De filé a risoto



O jantar seguirá com três sugestões de prato principal. Uma delas é o filé com cogumelos levados ao forno, batata rústica dourada e molho dijon. O salmão grelhado com creme de espinafre, limão capeta, legumes frescos e farofa de cebola e aliche promete uma combinação surpreendente. Já o risoto de tomate ganhará crocância com a couve cortada bem fininha e frita.

Risoto de tomate com crispy de couve do Topo do Mundo Topo do Mundo/Divulgação



A surpresa maior fica por conta das sobremesas, que fogem completamente do esperado. Os clientes poderão se deliciar com o morango caramelado na redução de vinho e aceto balsâmico, merengue maçaricado e manjericão. “O manjericão não é só decoração, não. O frescor dele combina bem com o doce do merengue e o ácido do morango”, avisa Uamiri, que também criou a taça de compota de frutas amarelas (laranja, pêssego e manga) com espuma de arroz-doce e pipoca caramelada.



O réveillon do Topo do Mundo é vendido por mesas de dois e quatro lugares, que custam a partir de R$ 1920. Fazem parte do pacote todas as comidas e bebidas, incluindo drinques, vinhos e cervejas. Ludmila avisa que só não terá uísque, mas quem quiser pode levar. Di Ribeiro e banda embalam a comemoração, que vai das 22h às 3h. Nos intervalos, terá DJ para animar a pista.



Empanada de queijo com cebola caramelizada (Kaique Soares – Hacienda 1979)

Empanada de queijo com cebola caramelizada do Hacienda 1979 Victor Schwaner/Divulgação



Ingredientes



1kg de cebola branca;

100ml de azeite;

10g de sal refinado;

1kg de farinha de trigo;

200g de banha de porco;

400ml de água;

20g de sal refinado;

1 gema de ovo



Modo de fazer

Em uma panela, coloque o azeite, a cebola e o sal.

Leve ao fogo baixo e deixe cozinhar até que toda a água evapore e a cebola caramelize. Reserve até esfriar.

Em outra panela, aqueça a água com a banha de porco.

Depois que aquecer, desligue o fogo e misture a farinha de trigo e o sal. Não sove.

Deixe a massa descansar por cerca de duas horas.

Abra fazendo discos com aproximadamente 40g de massa. A espessura precisa ser fina para a empanada não ficar massuda.

Recheie cada disco com 20g de cebola caramelizada, 15g de queijo muçarela e 10g de queijo Canastra.

Misture a gema de ovo com uma pitada de sal e passe por cima das empanadas.

Leve ao forno preaquecido a 180 graus por aproximadamente 10 minutos, ou até que elas fiquem douradas.

Serviço



Gero (@fasano)

Rua São Paulo, 2320, Lourdes – BH

(31) 3500-8970

Hacienda 1979 (@hacienda1979)

Rua Atlas, 464, Vale do Sol – Nova Lima

(31) 99286-0042

Topo do Mundo (@restaurantetopodomundo)

Rua Senador Milton Campos, 145, Vila da Serra – Nova Lima

(31) 99242-0233