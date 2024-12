“Nova York, carnes enobrecidas, jazz e vinho”. Essas são as quatro peças-chave que definem a identidade do Vasto, do Grupo Coco Bambu, que, no mês de novembro, completou um ano de operação em Belo Horizonte. Situado no Bairro Anchieta, Região Centro-Sul, o estabelecimento é inspirado em restaurantes norte-americanos e promete oferecer experiências gastronômicas internacionais, que vão desde o ambiente até os pratos.

O menu e a arquitetura da casa transmitem o ar cosmopolita de grandes centros urbanos, especialmente Nova York. “Os sócios-fundadores, Afrânio e Daniela Barreira, viajaram muito para o exterior, principalmente para os Estados Unidos. Após o sucesso do Coco Bambu, eles resolveram investir em um novo lugar, com insumos diferentes, qualidade e tecnologia”, relembra o também sócio do grupo, Elias Bachá.



Com capacidade para 150 pessoas, o Vasto BH pensou cada detalhe de modo que a gastronomia e a sofisticação conversassem. A luz baixa, escolhida para iluminar a casa, deixa o ambiente aconchegante e mais intimista, enquanto um bar central no estilo americano e uma imponente adega com mais de 200 rótulos dos cinco continentes dão um toque de descontração.

Luz baixa deixa o ambiente aconchegante e mais intimista



“O projeto de iluminação faz com que cada mesa pareça uma ilha, mais isolada, justamente para ser um lugar íntimo”, ressalta o sócio. Para somar à atmosfera, o lugar sempre oferece música ao vivo ao som de jazz, blues e soul.



O cardápio, assinado pela chef Daniela Barreira, tem a proposta de oferecer pratos de estética contemporânea, com insumos nobres e modernas tecnologias de preparo. O foco do menu são carnes nobres, como cortes de raças britânicas e wagyu, frutos do mar e a culinária japonesa.

A carta de iguarias também está presente em outras sete localidades pelo Brasil. “A própria chef optou por fazer um restaurante que abrangesse um cardápio completo, mais ‘vasto’, como o nome diz”, justifica Bachá.

Risoto de pato servido no Vasto



Entre os destaques, estão opções como cortes de wagyu, NY Strip Steak, vieiras sobre arancini, lagostas tipo exportação e o novo socarrat de frutos do mar com camarão, lula, pescada amarela e polvo.

Também não podem ficar de fora os sanduíches especiais Roll de Camarão e Roll de Lagosta, pratos orientais contemporâneos como o Uramaki Ebiten (camarões empanados envolvidos em alga marinha com arroz de sushi coberto fina camada de salmão) e o Nigiri Vasto Belly (barriga de salmão selado e maçaricado com zest de limão siciliano e flor de sal).

Resultado surpreendente



Elias Bachá acredita que o sucesso da cozinha refinada é fruto de uma operação meticulosa. “Da procedência dos insumos, logística e acondicionamento até os preparativos e atendimento, tudo é padronizado, certificado e acompanhado de perto. O resultado tem sido surpreendente, são nossos clientes satisfeitos e retornando para dividir mais momentos especiais conosco. Estamos muito felizes no mercado local”, avalia.



O Vasto funciona para o jantar de segunda a sábado e para o almoço de quinta a domingo. Além do cardápio tradicional, durante o dia é servido o menu executivo com uma seleção de entrada, prato principal e sobremesa pelos preços promocionais de R$ 69,90, R$ 89,90 ou R$ 109,90 – a depender da opção de principal escolhida. Todas as refeições contam com música ao vivo.

O restaurante também recebe eventos sociais e corporativos, com estrutura completa de áudio e vídeo, e menus customizados para cada experiência.



Serviço



Vasto BH (@vastobh)

Rua Francisco Deslandes, 900 – Anchieta

(31) 3972-4042

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino