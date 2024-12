Com a chegada do fim do ano, cresce a procura por espaços para confraternizações, sejam elas corporativas ou sociais. O período, marcado por celebrações, movimenta bares, restaurantes e casas de eventos, que se preparam para atender à alta demanda com pacotes personalizados e serviços exclusivos.



"São ambientes reservados, com privacidade e segurança, com tudo o que um bom evento precisa. Isso proporciona praticidade para os organizadores e também uma experiência diferenciada e acolhedora para os convidados", salienta a proprietária do restaurante japonês el MAI, Carolina Caram.

A seguir, listamos 13 lugares em Belo Horizonte para as confraternizações em dezembro.

Babel

De frente para a Praça Raul Soares, no Centro da cidade, o Babel oferece itens como o Bolinho de Galinhada (R$ 42), a Tábua de Frios (R$ 60), que traz queijos especiais (chevrotin e alagoa) e itens da charcutaria italiana, como bresaola e copa lombo; e uma releitura abrasileirada do Fish n’ Chips (R$ 52).

Alfredo Lanna, proprietário do Babel, explica que o nível de reservas para este fim de ano já superou o do ano passado: "As reservas para confraternizações já dobraram em relação a 2023, com busca intensa até para janeiro. Para atender à demanda, aumentamos em 50% o quadro de funcionários de produção de alimentos e atendimento. Às sextas-feiras, a partir de dezembro, são os dias mais procurados", afirma.

A Tilápia, o Mexido Babel e o Feijão Tropeiro compõem o cardápio do restaurante Instagram/Reprodução

Avenida Bias Fortes, 1160 - Lourdes

@babelbh



Bebedouro Bar e Fogo

O Bebedouro é outro local versátil para receber sua confraternização. Com espaços reservados para isso, como o Cine Light Wine, uma grande mesa onde dá para passar vídeos no telão, os dois salões do bar podem ser modulados para eventos.

A casa também tem uma grande variedade de pratos, com o ponto forte na carne (picanha, fraldinha com mostarda, mignon com gorgonzola, T-Bone e tomahawk com manteiga de ervas) e pratos feitos na parrilla. Tem também grande variedade de drinques e pacotes completos para atender todos os gostos.

As opções bovinas se destacam no Bebedouro Bar e Fogo Vapor Comunicação/Divulgação

Otacílio Negrão de Lima 1835 – São Luiz

@bebedourobarefogo

Casa Calixto

Outro local que também estima aumento de faturamento nesse fim de ano é a recém-inaugurada Casa Calixto. O proprietário, Reginaldo Calixto, afirma que as expectativas estão muito positivas.

"O aumento significativo de reservas reflete o interesse de todos em desfrutar de alta gastronomia em um ambiente sofisticado. Essa tendência reforça as expectativas de um crescimento expressivo neste final de ano, confirmando que o restaurante está no caminho certo", salienta.





Ele explica: "Adaptamos o espaço para atender grupos de diferentes tamanhos, assegurando uma experiência impecável para todos. Para manter a qualidade, ajustamos as configurações operacionais, com foco no fluxo de atendimento e na logística da cozinha", destaca.

Pappardelle di Cordeiro da Casa Calixto é composto pela paleta de cordeiro assada em baixa temperatura, tomate confit, azeitona portuguesa e fonduta de queijo Instagram/Reprodução

Calixto ressalta que os pacotes personalizados para empresas e grupos, incluindo menus exclusivos adaptados às preferências dos clientes e a possibilidade de personalização do ambiente, estão entre os diferenciais da casa. "Menus selecionados, espaços privativos para maior conforto e privacidade e planos de consumo fixo de bebidas, como vinhos, cervejas, coquetéis e espumantes, proporcionando uma experiência sofisticada, são algumas das opções que oferecemos", finaliza.





Rua Padre Odorico, 81 – São Pedro

@casacalixtobh



Coco Bambu

Reconhecido por celebrar a culinária brasileira, o Coco Bambu oferece um serviço para eventos privados, sociais e corporativos em todas as unidades de Belo Horizonte e Contagem. Divisórias retráteis permitem máxima personalização do tamanho dos ambientes exclusivos, adaptando-se à necessidade de cada confraternização, para um público de até 500 pessoas. O espaço é bem decorado, equipado com sistema audiovisual completo, incluindo TVs de 75 polegadas, projetores, microfones, wi-fi e tratamento acústico, além de ser climatizado, acessível e contar com gerador próprio.





O restaurante também oferece um menu para o evento personalizado a partir de seu cardápio, que inclui desde frutos do mar, como camarão, lagosta, polvo, mexilhões, até carnes e massas, com opções à la carte ou bufê, volante ou happy hour. Para beber, coquetéis clássicos e autorais, cerveja, vinho e opções não alcoólicas.

O Camarão Capri é feito com camarões grelhados envolvidos em fettuccine, berinjela, abobrinha, tomate seco, creme de leite fresco e molho pesto de manjericão Instagram/Reprodução

Rua Francisco Deslandes, 900 - Anchieta

BR-356, 3049 - Rooftop - Belvedere

Av. Pres. Carlos Luz, 2001 - Caiçaras

Av. Cristiano Machado, 4000 - União

Av. General David Sarnoff, 5160 - Cidade Industrial, Contagem

@cocobambuoficial



el MAI

Uma das principais casas de alta gastronomia asiática de BH, o el MAI tem um salão especial para eventos privados em seu segundo andar, que proporciona uma atmosfera casual, moderna e aconchegante. O espaço acomoda até 28 pessoas e conta com varanda ampla, pé direito alto e ambiente climatizado, serviço de manobrista, TV de 75 polegadas, atendimento exclusivo e internet.

O cardápio do el MAI tem pratos como camarões com arroz negro e risoto de cogumelo Instagram/Reprodução

O menu é personalizado para cada ocasião, seguindo a proposta da casa de trazer ingredientes selecionados, em preparos contemporâneos elaborados a partir da tradição oriental. Além de um tradicional sushi bar e opções quentes, estão disponíveis iguarias como vieiras, wagyu, foie gras e os nobres atuns Bluefin e Yellowfin.





R. Prof. Antônio Aleixo, 592 - Lourdes

@elmaigastro







Gastrô Hub

O Gastrô é um dos poucos restaurantes que reúne quatro culinárias diferentes em um só lugar: "A nossa cozinha é dividida - temos parte japonesa no lado externo, chinesa, italiana e brasileira dentro, o que é um atrativo muito bacana", diz.





Gestor do Gastrô Hub, o chef Anderson Makwey explica que um dos diferenciais da casa é o novo espaço para eventos corporativos e sociais, que comporta até 70 pessoas. "Esse espaço, localizado na parte inferior do restaurante, tem entrada independente, banheiros e uma cozinha exclusiva, o que tem atraído bastante atenção de quem os procura", destaca. A parte de cima também pode ser reservada em uma área privativa, sendo possível realizar vários eventos corporativos ao mesmo tempo.

Segundo ele, a expectativa de aumento de faturamento para o final de ano, em comparação ao ano passado, é muito positiva: "Embora não tenhamos números exatos, estimamos um crescimento de cerca de 20% a 30%. O restaurante está em ascensão e acreditamos que esse intervalo reflete bem o nosso potencial de crescimento", afirma.

As guiozas do Gastrô Hub homenageiam a gastronomia chinesa Instagram/Reprodução

Anderson ressalta ainda que o restaurante tem se preparado para atender ao aumento de demanda nesta época. "Temos feito adaptações tanto na cozinha quanto no atendimento. Com o crescimento no número de frequentadores, contratamos novos profissionais para garantir que o padrão de qualidade seja mantido, tanto em eventos quanto no funcionamento regular do restaurante, no almoço e no jantar", diz.





O gestor salienta ainda que no Gastrô Hub são oferecidos pacotes especiais para empresas e grupos. "Nossos pacotes incluem entrada, prato principal, sobremesa e opções de bebidas, com valores fixos. Além disso, disponibilizamos rodízio de petiscos, ideal para happy hours, com oito tipos de opções. Outra novidade é o coffee break, pensado para reuniões e palestras pela manhã, seguido de almoço", explica.

Av. do Contorno, 4667 – Serra

@gastrohub.bh



Montê

Aliando hospitalidade, sabores da comida mineira e ambiente dançante, o Montê Bar é perfeito para eventos descontraídos. A casa oferece três modalidades de serviço exclusivo: reserva de área privada no salão principal; aluguel da antessala com entrada independente e capacidade para até 120 pessoas; e locação exclusiva de todo o espaço, de segunda a quinta-feira. Com capacidade para até 450 pessoas, o Montê disponibiliza serviço completo de bufê, equipe de atendimento, som e luz de alta qualidade.

O Montê oferece diferentes pratos e petiscos para os clientes Instagram/Reprodução

A estrutura permite personalização de decoração e criação de experiências exclusivas, como drinques personalizados e pratos preparados ao vivo, assinados pelo chef Victor Hugo Zulliani. Para grupos maiores, o espaço também oferece uma mesa de frios como cortesia durante as primeiras horas do evento.

Praça Rui Barbosa, 104 - Centro

@monte.beaga



Omília

Outro proprietário animado com a chegada das festas de fim de ano é o chef Gabriel Trillo, do Omilía: "Estamos preparando uma opção de menu fechado para a data. Além disso, contamos com nosso mezanino pra eventos exclusivos e um espaço amplo. As expectativas são boas, e esperamos um aumento de 20% a 30% no faturamento em novembro e dezembro", conta.

Para o final de ano, o local promove um menu degustação, que consiste em três tempos: uma entrada, um prato principal e uma sobremesa individual: "O prato principal acompanha uma taça de vinho que harmoniza com a comida. O plano custa 129 reais por pessoa, e em casos de aniversários, o aniversariante não paga o menu pra reservas de acima de 10 pessoas".

Corte de boi na parrilla, arroz com alho e brócolis compõem o menu do Omília Instagram/Reprodução

Além disso, o Omília conta com um portfólio de eventos preparado para atender eventos de todos os tamanhos: "Temos pacotes com petiscos à vontade, prato principal, sobremesa, bebida alcoólica inclusa, a partir de 250 reais por pessoa", diz Gabriel. Com uma área privativa para pequenas confraternizações (até 50 pessoas), o mezanino possui banheiro exclusivo para quem reserva o espaço.

Alameda do Morro, 72, Loja 1 - Vila da Serra, Nova Lima



@omiliarestaurante

Porks

Na rede Porks, o sistema da casa favorece pequenas ou grandes empresas que desejam um espaço mais despojado, sempre com música ao vivo, pratos individuais ou para compartilhar, drinques e promoções de chope. Na unidade Casarão, dependências podem ser reservadas para a empresa.

A Batata tropeira do Porks é feita com batata rústica coberta por pernil desfiado e molho barbecue Instagram/Reprodução

O novo cardápio é composto por filé com gorgonzola, porção feita com alcatra em tiras ao molho de queijo gorgonzola e acompanhado de batata frita; batata Tropeira, batata rústica coberta com pernil desfiado e molho barbecue; e Hot Wings, meio da asa de frango frito com tempero levemente picante.

Praça Tiradentes, 51

Rua Fernandes Tourinho nº 19, Loja 4 - Savassi

Rua Castelo de Alenquer, 50 – Castelo

@porks_brasil

Raja Steakhouse

O Raja está de cara nova. Dois ambientes importantes são a sala privada, onde pode haver reuniões para até 30 pessoas, equipadas com televisores, para palestras, confraternizações, eventos familiares, casamentos, aniversários e chá revelação, de uma maneira reservada, independente do salão e com cardápios exclusivos, feitos de acordo com o interesse e a necessidade do cliente.

No Raja, o T-Bone Angus é uma excelente opção para os apreciadores de um bom churrasco Instagram/Reprodução

No salão principal, a casa pode atender eventos de até 600 pessoas. O cardápio é variado, com diversas opções de carnes, mais de 30 opções de salada, tropeiro, e bacalhau - é possível fechar pacotes com open bar, com chope, drinques liberados de acordo com o interesse do cliente, com a máxima personalização possível.

Av. Raja Gabaglia, 2271 – São Bento

@rajasteakhouse



Seu Bias

O Seu Bias oferece um ambiente acolhedor para eventos que unem tradição mineira e qualidade gastronômica. Com capacidade para até 300 pessoas, o restaurante pode ser reservado total ou parcialmente, em seus diferentes ambientes que permitem experiências distintas, desde a romântica e intimista adega, até o amplo quintal, e elegante salão principal.

O Seu Bias fornece brunch aos fins de semana Instagram/Reprodução

O serviço de cozinha e bar podem ser customizados, com cozinha assinada pelo chef Mário Portella, coquetéis do mixologista Vitor Moretti e harmonização com vinhos pelo sommelier Arthur Aquino. Os eventos ainda podem contar com suporte audiovisual de parceiros do local e decoração personalizada, além de música ao vivo e ambientação exclusiva, garantindo uma experiência única e alinhada com o desejo de cada cliente.

Av. Bias Fortes, 161 - Lourdes

@seubias_



Vasto

O Vasto é conhecido por seu cardápio sofisticado, assinado pela chef Daniela Barreira. Especializado em carnes de alta qualidade, com cortes de raças britânicas e wagyu, além de frutos do mar e opções de culinária japonesa, o restaurante oferece uma experiência gastronômica diferenciada em um ambiente contemporâneo e refinado.

O cardápio do Vasto possui o Denver Steak, unindo o sabor da carne macia e marmorizada acompanhado de batata frita Instagram/Reprodução

Com capacidade para até 120 pessoas, o restaurante possui estrutura ideal para eventos corporativos e sociais, contando com sistema audiovisual completo – incluindo TVs de 75 polegadas, projetores, microfones e wi-fi – além de acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida. O espaço permite decoração personalizada mediante avaliação prévia, e o cardápio para eventos é totalmente adaptável, com opções harmonizadas com pacotes de bebidas selecionadas.

Rua Francisco Deslandes, 900, Anchieta Garden Shopping

@vastobh





Vino

Bernardo Baggio, proprietário do Vino, acredita que os principais atrativos para o final de ano são os ambientes reservados e climatizados, a música ao vivo com uma atmosfera informal e divertida, os menus fechados por preços fixos além do open bar com até 12 rótulos de diversos países por um preço fixo.

"A gente tenta trazer um pouco dessa cultura de bar, bem brasileira e muito forte em BH", diz. O ambiente descontraído é aliado ao consumo de vinhos, criando um espaço propício seja para confraternização corporativa ou para eventos entre amigos.

O Vino apresenta diferentes risotos, como o de camarão Instagram/Reprodução

Para eventos maiores, o cliente pode escolher os pratos, as entradas e as sobremesas que ele mais gosta do cardápio, a partir de um preço fixo para um menu fechado: "Dessa forma, a pessoa já chega sabendo quanto ela vai gastar. É algo bem dinâmico e fácil para atender grupos maiores", completa.

R. Sergipe, 1341 - Savassi

@vinobhsavassi

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino