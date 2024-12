Semana de festa no Mercado da Lagoinha. Até sexta-feira (13/12), o espaço na Região Noroeste de Belo Horizonte se transforma em palco de uma celebração gastronômica e cultural com a segunda etapa do Festival Fartura Belo Horizonte. O evento, que faz parte das comemorações de uma década da Plataforma Fartura Gastronomia do Brasil, estende sua programação à semana do aniversário da capital mineira, destacando a rica conexão entre a culinária e a cultura que moldam a história da cidade. Além de reunir renomados chefs, produtores locais e artistas, a iniciativa reforça o papel da capital mineira como um dos principais centros gastronômicos do país.





"Fechar o ano em casa é muito significativo para o Fartura. Os 10 anos do projeto fizeram com que a gente revisse todos os passos até aqui para desenhar tudo aquilo que ainda queremos falar sobre gastronomia e cultura brasileira", conta Carolina Daher, curadora do evento.

A programação gastronômica conta com palestras e debates acerca do universo culinário, além das cozinhas ao vivo para que o público experimente as receitas, com pratos disponíveis para a venda.

Participam chefs mineiros como Pedro Barbosa, confeiteiro, ex-participante do programa "Mestre do Sabor" e responsável pela Uaiê, que tem sorvetes com ingredientes sazonais e sabores brasileiros. O chef irá preparar picles de chuchu e gengibre com tempurá de berinjela, abobrinha e quiabo com emulsão de alho assado.





O chef Pedro Barbosa é ex-participante do programa Mestre do Sabor Gustavo Andrade/Divulgação

A cozinha mineira legítima de Valdelícia Coimbra, da "Delícias da Val", com mais de 40 anos de experiência com as panelas, estará presente no evento com seu clássico tacho, pronto para servir muitos pratos com o Baião de Minas. A mineiridade também se faz presente com a participação de Caetano Sobrinho, um veterano dos festivais Fartura e chef dos restaurantes Caê e Timbuca, que prepara arroz de pato.

À frente dos restaurantes Per Lui, Odoyá e Pastaio, Yves Saliba cozinha profissionalmente há 12 anos e leva sua experiência para o Festival Fartura com a moqueca de peixe e camarão. Já Maria Clara Magalhães, boleira e chef do Matula Cozinha, tem a gastronomia afetiva como pilar. No festival, leva suas receitas com sabor de comida de verdade, de casa de mãe, resgatando a memória das melhores reuniões em torno da mesa com entradinhas para o Natal, como o salpicão de frango defumado.

Palestras

A expertise de Edson Puiati, que foi o responsável pela criação e implantação do curso superior de gastronomia no Centro Universitário UNA e hoje atua como diretor de hospitalidade e gastronomia do sistema Fecomércio-MG, será compartilhada no festival. Na palestra aberta ao público "Belo Horizonte: Cidade Criativa da Gastronomia - práticas alimentares e gastronomia", o diretor se junta a Larissa Pardim de Souza (Trilha da Comida Mineira e Belorizontina, Belo Horizonte) e Fernanda Fonseca na terça-feira (10), às 17h.

De fora, vêm nomes como David Hertz, de São Paulo, cozinheiro, empreendedor social e co-fundador da "Gastromotiva", tema de sua palestra. David usou sua formação na área como ferramenta para gerar impacto social e, desde 2006, vem trabalhando no combate à fome e insegurança alimentar e na promoção da educação na área da gastronomia para geração de renda.





Confira a programação

Terça-feira, 10 de dezembro

10h: Sabores mineiros: aula interativa para diversificar o café da tarde

Mariana Gontijo (Roça Grande, Belo Horizonte)

13h: Espetinho de banana-da-terra com queijo coalho e melado de cana

Eduardo Batista (Sistema Fecomércio MG)

13h30: Guia Alimentar da População Brasileira

Daniela Perdigão Oliveira (Mesa Brasil Sistema Fecomércio MG)

14h: Coquetelaria

Filipe Brasil, mixologista

14h30: Montagem de mesa: do Bistrô ao Jantar Fino – Etiqueta à mesa

competidor Daniel Mariano e Maicon de Sá (Sistema Fecomércio MG)

15h30: Coquetelaria

Filipe Brasil, mixologista

16h: Entradinhas para o Natal: clássicos revisitados

Maria Clara Magalhães (Matula, Belo Horizonte, MG)

17h: Belo Horizonte: Cidade Criativa da Gastronomia – práticas alimentares e gastronomia

Edson Puiati (Sistema Fecomércio MG)

Larissa Pardim de Souza (Trilha da Comida Mineira e Belorizontina, Belo Horizonte)

Fernanda Fonseca

18h: A comida local como um valor contemporâneo que conecta tradição e inovação

Carolina Figueira (Sistema Fecomércio MG), Juliana Duarte (Cozinha Santo Antônio, Belo Horizonte, MG) e Caetano Sobrinho (Caê Restaurante Bar, Belo Horizonte, MG)

19h: O milho e a mandioca como protagonistas da mesa mineira

Eduardo Batista (Sistema Fecomércio MG) e Débora Raiza Silva (UEMG)

19h30: Arroz de pato

Caetano Sobrinho (Caê Restaurante Bar, Belo Horizonte, MG)

Quarta-feira, 11 de dezembro

10h: Introdução à fermentação e conservação de alimentos

Carolina Dini (cebolanamanteiga) (Belo Horizonte, MG)

13h: Baião de Minas

Chef Valdelicia Coimbra

13h30: Alimentação Infantil

Daniela Perdigão Oliveira (Mesa Brasil Sistema Fecomércio MG)

14h30: Introdução à fermentação de alimentos

Carolina Dini

15h: Coquetelaria - Filipe Brasil, Mixologista

15h30: Formalizando negócios de alimentação: passos para se tornar um microempreendedor individual

Juliana Versuti (Contabilidade Versuti, Belo Horizonte)

16h30: A comida vegana como ferramenta inclusiva e acessível

Luiz Gustavo Costa e Ana Clara de Oliveira (Bejí Sushi Veg, Belo Horizonte)

16h30: Coquetelaria - Filipe Brasil, Mixologista

17h: DJ Aida

17h30: Mulheres na gastronomia: um papel transformador e inovador

Giovana Beliene (Sistema Fecomércio MG), Márcia Nunes (Dona Lucinha, Belo Horizonte), Bruna Rezende (A Porca Voadora, Belo Horizonte), Tainá Moura (AA Wine Experience, Belo Horizonte) e Nuria Vieira (Coletivo Mães Gentis, Raposos)

19h: Ragu de carne de panela com purê de baroa e crocante de torresmo

Frederico Divino (Sistema Fecomércio MG)

19h: DJ Aida

20h: Thamiris Cunha Trio

21h: DJ Aida

Quinta-feira, 12 de dezembro

10h: Cozinhar, trocar e realizar

Patrícia Brito

10h: Ficha técnica e controle de custos em um empreendimento gastronômico

Yves Saliba (Odoyá, Perlui e Pastaio, Belo Horizonte)

13h: Moqueca de peixe e camarão

Chef Yves Saliba (Odoyá, Perlui e Pastaio, Belo Horizonte)

13h30: Alimentação Consciente

Josiane Torido (Mesa Brasil Sistema Fecomércio MG)

14h30: Sabores e Saberes Ancestrais: Quilombos, Comidas Festivas e Tradições Afro-brasileiras

Mestra Kelma Zenaide (Kitutu Gastronomia Afro-brasileira, Belo Horizonte, MG) e Makota Kidoialê (Kilombo Manzo, Belo Horizonte, MG)

15h: Coquetelaria - Filipe Brasil, Mixologista

15h30: Queijo Minas Artesanal

João Bello (Queijo Bello, Belo Horizonte)

16h30: Coquetelaria - Filipe Brasil, Mixologista

16h30: A gastronomia social da Gastromotiva

David Hertz (Gastromotiva, São Paulo)

17h30: DJ Aida

17h30: A tradição e a cultura nas comidas dos bares e botecos de Belo Horizonte

Marcus Monteiro (Sistema Fecomércio MG), Bernardo Cançado (Oncêvai e Rádio Itatiaia, Belo Horizonte), Caio Lourenço (Torresmo Sensual, Belo Horizonte) e Luciana Ferreira (Sesc – Mercado das Flores)

19h: Arroz caldoso de maçã de peito

Eduardo Batista (Sistema Fecomércio MG)

19h: DJ Aida

20h: Tocaia

21h: DJ Aida

Sexta-feira, 13 de dezembro

8h: Coquetelaria - Guilherme Costa e Thales Campomizzi (Cachaçaria Lamparina, Belo Horizonte)

9h: Compartilhando experiências: trajetória gastronômica, empreendedorismo, desafios e progressos no mundo dos negócios

Leandro Dornas (Minas Demais – Restaurante Empório, Belo Horizonte) e Alessandro Almeida (Cria Café, Belo Horizonte)

09h30: Coquetelaria - Guilherme Costa e Thales Campomizzi (Cachaçaria Lamparina, Belo Horizonte, MG)

10h: A criatividade na mesa doce de Minas Gerais

Bruno Alvarenga (Sistema Fecomércio MG), Sá Marina (Sá Marina Pâtisserie Tupiniquim, Belo Horizonte) e Maíra Bittencourt (Mesa Brasil – Sistema Fecomércio MG)

11h: Cozinhando com Pedro

Pedro Barbosa (Uaiê, Belo Horizonte)

Tropeiro tradicional e vegano

Kelma Zanaide (Kitutu Gastronomia Afro-brasileira, Belo Horizonte)

18h30: Bagatelas

Sobre a plataforma

Fartura – Gastronomia do Brasil é a principal plataforma gastronômica do país, que consiste em pesquisa, compartilhamento de conteúdo e produção de eventos no setor. As Expedições Fartura acontecem desde 2012 e já visitaram todo o território nacional em mais de 100 mil quilômetros rodados em busca de histórias e receitas, que dão origem a livros e filmes premiados, além de conteúdo para a web. Essa pesquisa baseia também a curadoria dos eventos, que já aconteceram em todas as regiões brasileiras.

SERVIÇO

Festival Fartura Belo Horizonte - Segunda Etapa

Até 13 de dezembro, acesso gratuito

10/12 (terça-feira): 10h às 20h

11/12 (quarta-feira): 10h às 22h

12/12 (quinta-feira) : 10h às 22h

13/12 (sexta-feira) - a definir

Mercado da Lagoinha – Cresan (Avenida Presidente Antônio Carlos, 821 - Lagoinha)

Mais informações no site e no Instagram

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino