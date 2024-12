Nada de peru, arroz com passas e pernil assado. O novo prato sensação da ceia natalina dos brasileiros é o tradicional churrasco. Segundo pesquisa do CRM&Insights da BRF, a churrasqueira faz parte de 30% das ceias brasileiras.





O estudo levou em conta 5.276.968 menções da palavra “churrasco”, no período de janeiro de 2021 a dezembro de 2023, nas redes sociais e portais de notícias. O levantamento ainda apontou os cortes de carnes favoritos dos brasileiros: picanha, linguiça e costela.











Outro estudo do grupo BRF mostrou que o churrasco aparece em sétimo lugar entre as “Receitas com gosto de Natal”, com 7.446 menções nas redes sociais. Com isso, o prato figura entre clássicos da data, como o peru e o tender e à frente de clássicos como a farofa, a lentilha e o frango assado.





A pesquisa revela ainda que, fora das celebrações natalinas, o brasileiro tem dias favoritos para curtir um churrasco. O domingo aparece em primeiro lugar com 129.963 menções, seguido pelo sábado e a sexta-feira.

Crescimento em relação a 2021

A tendência apontada pela BRF também aparece em um levantamento da Kantar, que mostra que 33% das casas brasileiras planeja assar carne na brasa nas festas de fim de ano. O número representa um aumento de 10% em relação a 2021, período analisado pela pesquisa.









O estudo ainda mostra que 29 milhões de brasileiros fazem churrasco toda semana. A maior parte das carnes consumidas - 60% - é bovina. Aves e linguiças também dominam as churrasqueiras pelo país.