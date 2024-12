Bonequinho de biscoito de gengibre, árvore, bola, bengala, em algumas cenas o Papai Noel. A coleção da Pera Limonera traz um olhar lúdico para os doces de Natal, tanto nas formas quanto nas estampas. São produtos pensados para presentear.

“O nosso lema é encantar o cliente com o extraordinário, desde a embalagem até quando ele come e quer mais. Queremos que as pessoas se lembrem de quem a presenteou, eternizando essa memória”, aponta a criadora, Fernanda Albert.

A caixa vermelha guarda mini bonequinhos de biscoito de gengibre, os chamados gingerbreads, que só aparecem nesta época do ano. Moldados com chocolate ao leite maciço, ganham crocância com pedaços do biscoito belga speculoos (caramelizado com especiarias) e contraste com um toque de flor de sal. Eles são inteiramente pintados de dourado para remeter ao brilho da data.



A árvore de Natal se transforma em “turrón”, ou torrone, no bom português. A ideia é cortar os pedaços do chocolate dark milk (mistura do ao leite e do meio amargo) com castanhas e frutas secas diversas (amêndoa, avelã, pistache e cranberry) e compartilhar. Ela também existe em versão mini, maciça de chocolate ao leite e chocolate branco com drágeas de açúcar nas cores natalinas.

Balas de licor



Se tem árvore, também tem que ter bolas. Na Pera Limonera, elas são de chocolate, maciças ou recheadas com ganache cremosa de chocolate ao leite.

As embalagens são grandes atrativos da Pera Limonera, que sempre cria cores e desenhos de acordo com o tema Pera Limonera/Divulgação

Com “licença poética”, também podemos enxergar as bolas natalinas nas balinhas de licor sortidas banhadas no chocolate ao leite, que, inclusive, está entre os best-sellers desde o início da marca. Os sabores são menta, anis, cereja, laranja e abacaxi, e a diversão está na surpresa ao morder.



Outro símbolo do Natal presente na coleção é a bengala em chocolate ao leite crocante de castanha de caju. “Fazemos um caramelo duro de castanha de caju, trituramos e misturamos ao chocolate”, explica.



O Papai Noel, claro, não fica de fora da festa. Dá o ar da graça nas divertidas estampas das barras de chocolate. Os tabletes de 100g vestidos para o Natal são vendidos em quatro sabores: ao leite pop rocks, caramelo salgado, amargo com menta e 80% cacau com sal defumado.

Chocotone



Também não falta na coleção de Natal o chocotone, em três tamanhos. O maior tem 1kg de pura gostosura. É chamado de Duo por ser recheado com ganache de chocolate e caramelo cremoso com flor de sal. Na cobertura, uma camada de chocolate dark milk e pérolas douradas de chocolate. A versão mini, de 160g, é recheada com ganache de chocolate ao leite e coberta com chocolate ao leite e pérolas de chocolate tingidas de vermelho.

Dentro das caixas para presentear, estão doces, como a bengala e a bola, que mostram um lado lúdico da data Pera Limonera/Divulgação



Ainda tem os bites, que são pedaços quadradinhos cobertos com chocolate ao leite e um toque de flor de sal. É para comer como se fosse pipoca.



Fora os produtos temáticos, as balas de caramelo viraram a sensação deste Natal. “Criamos sabores bem natalinos, que você não consegue encontrar em outros lugares”, destaca. Os recheios podem ser de flor de sal, chocolate com pistache, chocolate com amêndoas e nozes. Outro queridinho é o bombom Gianduiotto, de chocolate recheado com pasta pura de avelã, que derrete facilmente na boca.

Ganache ao leite para recheio de chocotone

Chocotone da Pera Limonera Pera Limonera/Divulgação



Ingredientes

1 chocotone de aproximadamente 160g;

250g de chocolate ao leite;

200g de creme de leite;

60g glucose



Modo de fazer

Derreta o chocolate ao leite.

Aqueça o creme de leite e a glucose juntos.

Verta a mistura sobre o chocolate ao leite já derretido e emulsione.

Corte a base do chocotone e retire parte do seu miolo.

Preencha a cavidade com a ganache.

Use as partes retiradas do miolo para fechar o chocotone.

Serviço

Pera Limonera (@peralimonera.br)

(31) 99137-6693