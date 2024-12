Presente em lanches rápidos, festas infantis e refeições práticas, a salsicha é um dos alimentos mais populares no Brasil. No entanto, o consumo excessivo desse embutido tem levantado preocupações devido aos altos teores de sódio, conservantes e gorduras saturadas, associados a riscos para a saúde, como doenças cardiovasculares e até câncer, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Diante disso, cresce o interesse por alternativas mais saudáveis e nutritivas, que podem substituir a salsicha no cardápio sem abrir mão do sabor e da praticidade.

Salsichas industrializadas são alimentos ultraprocessados e, por isso, são pobres em nutrientes essenciais à saúde, como vitaminas, minerais e fibras. Isso pode levar a um desequilíbrio nutricional se consumidas regularmente em vez de alimentos mais nutritivos.

Anna Pellegrinelli, professora de nutrição da Faseh, explica: "A salsicha, embora tenha um sabor agradável, é um alimento nada saudável por conter alto teor de sódio, gorduras saturadas e trans, além dos corantes e conservantes artificiais".



Muitos produtos de salsicha contêm nitritos e nitratos, que são usados como conservantes. Quando cozidos em altas temperaturas, esses compostos podem se transformar em nitrosaminas, que têm sido associadas a um aumento no risco de certos tipos de câncer. "Além disso, na composição da salsicha, são utilizados cortes de carne inferiores. Isso resulta em uma qualidade nutricional inferior em comparação com carnes frescas e de alta qualidade", completa Anna.







O consumo regular de carnes processadas, incluindo salsichas, tem sido associado a um aumento do risco de doenças crônicas, como diabetes tipo 2, doenças cardíacas e câncer colorretal, de acordo com estudos de saúde pública.

Lista de substitutos

Para substituir a salsicha industrializada por opções frescas e artesanais, Carol Conceição Haddad, professora de Gastronomia da Una, indica algumas alternativas:







Salsichas Artesanais de Carne

Procure salsichas feitas com carne de alta qualidade, sem aditivos artificiais, conservantes ou ingredientes processados. Elas podem ser feitas de carne suína, bovina ou aves. Procure por salsichas artesanais em açougues locais ou produtores que utilizem carne de animais criados de forma sustentável.

Salsichas de Frango ou Peru

Salsichas feitas com frango ou peru podem ser uma opção mais leve e com menos gordura. Escolha versões que sejam feitas com carne fresca e temperos naturais. Busque marcas que utilizem ingredientes orgânicos e evitem conservantes.

Salsichas Veganas ou Vegetarianas

Existem diversas opções de salsichas feitas à base de plantas, como as de tofu, seitan, grão-de-bico ou lentilhas, que podem ser ricas em proteínas e fibras. Experimente marcas artesanais que utilizam ingredientes frescos e naturais, sem aditivos artificiais.

Linguiças Artesanais

Linguiças, como a linguiça de calabresa, de porco ou de frango, podem ser uma boa alternativa. Elas são frequentemente feitas de carne fresca e temperos naturais. Opte por linguiças de produtores locais que utilizem carne de qualidade e temperos caseiros.

Salsichas de Grãos e Legumes

Salsichas feitas com uma mistura de grãos, legumes e especiarias. Essas opções são nutritivas e oferecem uma boa variedade de sabores. Experimente fazer em casa usando grãos como feijão, lentilhas ou quinoa, misturados com temperos e moldados em formato de salsicha.

Dicas de preparação

Use ervas frescas, especiarias e marinadas para realçar o sabor das salsichas artesanais.

As salsichas artesanais geralmente ficam deliciosas quando grelhadas ou assadas, permitindo que os sabores se intensifiquem.

Sirva com pães artesanais, molhos caseiros e acompanhamentos frescos, como saladas ou vegetais grelhados, para uma refeição mais completa.

