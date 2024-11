Depois do sucesso da primeira edição da Rua do Queijo e do Patrimônio, a celebração retorna de amanhã (29/11) a domingo (1º de dezembro) no Mercado de Origem, Bairro Olhos D'Água, Região Oeste de Belo Horizonte, reunindo produtores das regiões caracterizadas pelo Queijo Minas Artesanal, reforçando a tradição, a técnica e a dedicação envolvidas em sua criação. O evento gratuito será realizada a poucos dias de uma conquista importante para a iguaria da cultura mineira, que pode ser reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO.

Com o conceito "O Sabor que Faz História", que homenageia a importância cultural e a trajetória única do queijo, o evento conta com a presença de produtores das 10 regiões produtoras do Queijo Minas Artesanal (QMA). São elas: Serro; Araxá; Triângulo; Cerrado; Serra do Salitre; Canastra; Diamantina; Serra da Ibitipoca; Entre Serras e Vertentes. Os queijos de maturação de 30, 60, 90 ou mais dias estarão disponíveis para degustação e venda.





UAI Chef lança versão gratuita com descontos de até 50% em bares e restaurantes. Baixe agora o aplicativo e aproveite!

A Parrilla Costello apresenta o 'Fricco': tortinha de batata com queijo canastra e provolone Mercado de Origem/Divulgação

Festival Gastronômico

Os restaurantes do Mercado de Origem participam da Rua do Queijo e do Patrimônio com pratos que homenageiam o QMA. Chefs tiveram a missão de criar receitas realçando o sabor único desse produto, conectando tradição e inovação. Veja quais são:

Butiquim de Origem - 1º Piso

Quanto mais queijo, mais queijo (croquete de mix de queijos acompanhado de geleia de goiabada com pimenta) - R$ 25,90



Cantina Renata Castro - Rooftop

Fettuccine no Queijo Grana Padano (Fettuccine preparado na peça de grana padano acompanhado de Brasato) - R$ 78



Cava Zé Ribeiro - Subsolo 2

Panelinha de Queijo Brulée (Queijo Brie brulée acompanhado de pão brioche e presunto parma) - R$ 45





Colt Grill - 1º Piso

Bolinho de Carne Mineiro (Bolinhos de carne recheados e cobertos com queijo, acompanha molho de barbecue de goiabada) - R$ 39,90



Donna - Rooftop

Pork and Cheese (Batata recheada com creme de queijo acompanhada de picanha suína defumada e crocante de bacon) - R$ 34,90



Estância - 1º Piso

Pão com Linguiça e Queijo (Pão semi-italiano, alface, tomate, linguiça e queijo) - R$ 24,90



Happy Fudge - 1º Piso

Fudge Mineiro (Fudge de chocolate branco com cream cheese coberto com geleia de frutas vermelhas) - R$ 6 / unidade



Indian Spice - Rooftop

Ricotta Masala (Ricotta cozida em temperos indianos acompanhada de arroz de açafrão) - R$ 45,00



Origem Caipira - 1º Piso

Pão de Queijo com Linguiça e muito queijo (pão de queijo recheado com linguiça caipira, geleia de pimenta com mel e queijo canastra ralado) - R$ 28,90

Pão de queijo com linguiça e muito queijo é a aposta do restaurante Origem Caipira para o evento Mercado de Origem/Divulgação



Paratacho - Rooftop

Bolinha de queijo ao molho de goiabada - R$ 52,90



Parilla Costello - Rooftop

Fricco (Tortinha de batata, queijo canastra e provolone, acompanha geleia vermelha da casa, aioli de trufa e presunto parma) - R$ 55



Pinga e Frita - 3º Piso

Sorvete das Gerais (Sorvete de requeijão de raspa com coulis de goiabada) - R$ 22



Quatro Cantos de Minas - 1º Piso

Fondue Mineiro (Queijos artesanais mineiros fundidos em tacho) - R$ 35



Rita Café - 1º Piso

Pão de Queijo Romeu e Julieta (Com queijo derretido e goiabada cremosa) - R$ 18



Salute - Rooftop

Acarajé Mineiro (Pulled Pork ao barbecue de goiabada acompanhado de creme de queijo, bolinho de feijão e queijo meia cura) - R$ 129



Tio Chico - 3º Piso

Ancho do Chico (Ancho com espaguete ao molho gorgonzola) - R$ 45,99



Tudo de Minas - 1º Piso

Fondue Mineiro (Angu, queijo canastra, toucinho e cheiro verde) - R$ 69,90



Uainer - 3º Piso

Salumeria (Parma, salaminho, copa lombo, queijo alagoa, queijo canastra, muçarela de búfala, azeitonas pretas, tomate confit, vegetais tostados, pão do dia e geleia de frutas) - R$ 78



Ulisses - Rooftop

Arroz Piamontese (Com queijo minas, parmesão e catupiry gratinado) - R$ 52,90



Vida Leve - 3º Piso

Provoleta Especial (Queijo provolone grelhado com especiarias) - R$ 28

Patrimônio da Humanidade

A expectativa é alta para a reunião da UNESCO no Paraguai, marcada para a próxima quinta-feira, 4 de dezembro, onde o modo de fazer o Queijo Minas Artesanal (QMA) deve ser consagrado como Patrimônio da Humanidade. Se isso acontecer, será um marco não apenas para o queijo, mas para toda a cultura brasileira, tornando-o o primeiro queijo do mundo a receber tal honraria e o único alimento com nome regional a alcançar esse status. A tradição secular dos queijeiros é uma manifestação rica da cultura popular brasileira, refletindo a identidade de Minas Gerais e transformando essa premiação em uma celebração por todo o país.

"O movimento surgiu em 2002, quando o modo de fazer o Queijo Minas Artesanal da Região do Serro foi registrado como Patrimônio Cultural e Imaterial de Minas Gerais pelo IEPHA. Em 2008, o modo de fazer o Queijo foi registrado como Patrimônio do Brasil. Nesse cenário, em 2022, começamos a buscar o reconhecimento dos os nossos 'modos de fazer', um saber passado de geração a geração, como patrimônio da humanidade pela UNESCO", conta José Ozólio, produtor do evento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

SERVIÇO

2ª Rua do Queijo e do Patrimônio

29, 30 de novembro e 01 de dezembro

8h às 20h

Mercado de Origem: Rua Adriano Chaves Matos, 447 - Olhos D’água

Entrada gratuita

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino