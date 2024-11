Para comemorar os 150 anos da imigração italiana no Brasil, o Festival de História (fHist) apresenta a edição especial "Conexões Ítalo-Brasileiras", de quinta-feira a sábado (28 e 30 de novembro). O Palácio das Artes, em Belo Horizonte, transforma-se em um palco de uma gama de atividades literárias, historiográficas e culturais, incluindo apresentações artísticas e oficinas gastronômicas. Os eventos são gratuitos e com classificação livre para todos os públicos, atraindo jovens e adultos.





Nesta edição, o festival investiga como a imigração italiana em terras mineiras foi muito além do trabalho nas lavouras de café e nos canteiros de obras para erguer BH, capital inaugurada ainda em construção, em 1894, com ajuda de milhares de italianos.

"Assim como os brasileiros, os italianos valorizam e enaltecem fortemente sua cultura, sua gastronomia e suas tradições populares. Portanto, ao compilar essa diversidade de atividades, apreciadas tanto pela Itália quanto pelo Brasil, o fHist deste ano contribui para fortalecer os laços entre os dois povos", avalia Valentino Rizzioli, presidente da Câmara de Comércio Italiana do estado.





Vamos falar de comida





A Feira Gastronômica será realizada na sexta-feira (29/11), das 10h às 21h, e no sábado (30/11), das 9h às 16h, em um espaço montado nos jardins do Palácio das Artes. Enquanto ocorrem mesas de debate, palestras e oficinas, o público poderá degustar iguarias na feira, como tortas, pestos e pães.

Um dos produtos da Aromi Di Toscana é o pesto de manjericão fHist/Divulgação

A feira é dedicada a produtos italianos de excelência, com marcas mineiras como Mole Antonelliana (confeitaria), Liber Wines (vinhos), Aromi di Toscani (massas, tortas, doces e bebidas) e produtos de Andradas, no Sul de Minas, como queijos, vinhos e doces.

Pizzaiolos italianos

Os pizzaiolos italianos Simone Pranda e Massimo Buschini, respectivamente, marcam presença no evento fHist/Divulgação

O evento conta com a presença dos pizzaiolos Massimo Buschibi e Simone Piranda, convidados italianos, para a realização de showcooking (apresentação no palco de preparo de pratos italianos com degustação). Os pratos serão revelados na hora, como uma surpresa para o público. Os chefs italianos Angela Daniele e Giuseppe Buschini também participam da ação.

As inscrições para o showcooking serão realizadas na hora. Recomenda-se chegar com 30 minutos de antecedência para garantir a vaga.





No fHist, também serão ofertadas aulas de gastronomia em parceria com o Senac para os visitantes. As inscrições são limitadas e devem ser realizadas no local, com 15 minutos de antecedência. A Carreta-Escola do Senac ficará estacionada no Parque Municipal para essa atividade, que reproduz sobre rodas "laboratórios didáticos". Quatro edições do "Saberes e Sabores" estão planejadas.

As aulas exploram o tema "Cozinha italiana e os benefícios da dieta mediterrânea na saúde", falando dos benefícios da dieta mediterrânea para a saúde, integrando a culinária italiana com o tradicional toque mineiro na gastronomia e utilizando produtos locais como insumos principais. Os encontros acontecerão nos dias 29 e 30, sempre às 10h30 e às 14h.

Veja a programação das aulas-show

Sexta-feira, 29

10h30 - Docente: Giovana Beliene

Preparo: Robalo mediterrâneo com tesouros da Amazônia





14h30 - Docente: Eduardo Batista

Preparo: Crostini de creme de feijão e salada fresca





Sábado, 30

10h30 - Docente: Eduardo Batista

Preparo: Cuscuz com legumes de lá e cá



11h30 - Show Cooking: Chef Simone Pranda

Participação especial de Rafael Teixeira de Mattos, nutricionista do Senac





14h30 - Docente: Giuseppe Gerundino

Preparo ainda não divulgado

SERVIÇO

Festival de História (fHist) — Conexões Ítalo-Brasileiras

28/11 (quinta-feira) a 30/11 (sábado)

Palácio das Artes - Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro

A entrada e as atividades são gratuitas

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino