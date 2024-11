O novo cardápio do Porks complementa as promoções de Black Friday

Uma das datas mais aguardadas do comércio, a Black Friday não se limita à última sexta-feira do mês - neste ano, dia 29. Restaurantes e lojas de diferentes produtos gastronômicos já estão com promoções exclusivas para atrair consumidores em busca de boas oportunidades. Além dos descontos expressivos em cardápios e produtos, os negócios estão investindo em estratégias criativas para se destacar e conquistar clientes.

A seguir, veja como aproveitar o melhor da Black Friday em Belo Horizonte.

Bubble Mix

A Bubble Mix é uma rede de bubble tea, bebida de origem taiwanesa que une chás por infusão e pérolas de tapioca caramelizadas. Para atender e refrescar os consumidores que buscam as melhores promoções nas lojas durante a data, as lojas realizam a Black Week: a cada dia da semana, um sabor com desconto de R$ 5. Na sexta-feira (29), os descontos serão aplicados a quatro bebidas, com limite de compra de um item por pessoa.

Os sabores são Tiger Mate (base de chá mate, calda de açúcar mascavo e muita pérola de tapioca), Frutas vermelhas (base de chá de hibisco e xarope de morango, finalizado com poppings de blueberry), Moranguxo (danoninho, leite condensado, poppings de morango, chantili e confeitos coloridos) e Yakult Maçã Verde (chá verde ao xarope da fruta e a bebida láctea).





Quatro sabores da Bubble Mix terão desconto de R$ 5 na Black Friday Instagram/Reprodução

Rua Pernambuco, 1099, Savassi

(31) 3567-4700

@bbm.bhsavassi

Porks

As unidades Castelo e Casarão oferecem até domingo (1º de dezembro) chope pela metade do preço: de R$ 10 por apenas R$ 5. A promoção vale para o chope pilsen, de segunda a sexta até às 20h e no sábado até às 18h.

Nas unidades Savassi e Praça Tiradentes, até quinta-feira (28) o chope será servido por apenas R$ 1 (chope Pilsen 300ml, tamanho P, das 17h até às 18h).

Para acompanhar, além dos clássicos para os amantes da carne de porco, a rede tem novidades, como a porção de filé com gorgonzola (alcatra em tiras ao molho de queijo gorgonzola e acompanhado de batata frita).

Nas unidades Savassi e Praça Tiradentes do Porks, o chope sai a R$ 1 até quinta (28/11) Edy Fernandes/Divulgação

Porks Castelo

Rua Castelo de Alenquer, 50 – Bairro Castelo

@porkscastelo

Porks Casarão

Av. Álvares Cabral, 534, Lourdes

@porkscasarao

Porks Savassi

Rua Fernandes Tourinho, 19, Savassi

@porks_savassi

Porks Praça Tiradentes

Av. Brasil, 1348, Funcionários

@porks_pcatiradentes

Raja Steakhouse

A churrascaria tem promoção especial até sexta-feira (29/11). O rodízio completo de segunda a sexta, com três horas liberadas de chope, sai a R$159,90 por pessoa. O rodízio para casal, no jantar, também de segunda a sexta, sai a R$ 259,90. É só entrar no site e adquirir o cupom.

A casa oferece também gifts de presente no valor de R$ 100. "Sabemos que novembro é um mês de muitas confraternizações, reunião de grupos de amigos e celebrações. Por isso, resolvemos criar boas oportunidades aqui na casa", conta o proprietário Breno Duarte.

A churrascaria Raja Steakhouse é conhecida pelas carnes suculentas, como o assado de tiras Instagram/Reprodução

Av. Raja Gabáglia, 2271, São Bento

(31) 3337-7778

@rajasteakhouse

Liber Wines

A importadora Liber Wines começou no ramo do e-commerce em 2019 e hoje trabalha com 94 rótulos de 20 produtores de países diversos como França, Itália, Portugal, Espanha, Chile e Brasil. A proposta é trazer vinhos de terroir, que falam de onde veem, sendo a grande maioria de viticultura orgânica.

Na loja, rótulos como “Altus Cabernet Sauvignon”, “Dino Dardanelli Tannat”, “Anaia Blanco de Agrelo” e “Gualtallary Malbec” estão com 15% de desconto na “Black Wine”, até sexta-feira (29).





Rua Major Lopes, 613 - São Pedro

(31) 2534-0070

@liberwinesbr

Kalapa Chocolates

A marca criada em 2018 fabrica chocolates "bean to bar", fazendo referência ao processo de produção de chocolate que começa no campo e vai até a prateleira, além de utilizar apenas matéria-prima nacional. As promoções, que valem até quinta-feira (28/11), incluem os "Slow Friday" kits, com até 15% de desconto, como o Kit Degustação composto por 10 barras de 60g cada que envolvem chocolates brancos, ao leite, intensos, com e sem misturas.

A Kalapa também oferece cupom de desconto para a primeira compra Instagram/Reprodução

Os sabores incluem: bandioca e flor de sal (branco), mate com limão (branco), tahine e nips de cupuaçu (branco), leite de coco tostado (61%), castanha baru e cumaru (61%), laranja e azeite de oliva (65%), flor de sal e limão siciliano (70%), 70% cacau premiado, 82% cacau açúcar de coco e 100% cacau.

A empresa também oferece 20% off no Chá de Cacau (30g), um chá feito com cascas de cacau orgânico para infusão de fácil preparo, com sabor delicado e aroma de chocolate. Outras promoções podem ser encontradas no site e no Instagram.





Barolio Pizzaria

A pizza da Barolio já foi premiada três vezes como a melhor de BH. Sabores como Amalfitana (molho de tomates pelati, muçarela de búfala, parmesão, basílico, Parma, cogumelos Paris e Brie), Marinara (molho de tomates pelati, parmesão, alho e orégano) e Monte Epomeo (creme de cebola, muçarela de búfala fresca, muçarela de búfala defumada, parmesão, linguiça desconstruída e tomilho) compõem o cardápio do local.

Na sexta-feira, o restaurante oferece 50% de desconto para pedidos de delivery no site da marca ou no aplicativo com o cupom BLACKBAROLIO.





Alameda Oscar Niemeyer, 1033 - Vila da Serra

@baroliobh

American Cookies

Na American Cookies, rede especializada em cookies artesanais, os clientes podem aproveitar os descontos da Black Friday (exclusivamente na sexta) de até 40% na compra do segundo produto. A promoção vale tanto para a loja física tanto para o delivery.





O cookie de Oreo, da American Cookies, estará na promoção durante a Black Friday Andreia Mariele/Divulgação

Entre os best-sellers estão os Clássicos (a partir de R$ 15) New York - Cookie de baunilha com nozes e pedaços de chocolate meio amargo; e o Red Velvet – Cookie vermelho de cacau com pedaços de chocolate branco.

Já na seleção de Ultra-Recheados (a partir de R$ 16), destaque para o Eclipse - Cookie de cacau com pedaços de chocolate meio amargo e ultra recheio de brigadeiro de leite ninho com creme de avelã Nutella; e Oreo – Cookie de cacau com pedaços de chocolate meio amargo e ultra recheio de brigadeiro gourmet de chocolate branco.

Belo Horizonte (delivery)

Nova Lima (Rua Ministro Orizombo Nonato, 215, Vila da Serra)

@americancookiesbrasil

