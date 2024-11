Usuários brincam com situações que acontecem durante a data

A Black Friday acontece nesta sexta-feira (29/11). Além das promoções, diversos usuários das mídias sociais postam memes sobre a data, principalmente de supostos golpes que aparecem por aí.





Dentre as publicações, há reclamações de descontos baixos e até mesmo falta de dinheiro para gastar na época e promoções. Um dos personagens mais comuns entre os memes é o Julius, personagem da série "Todo Mundo Odeia o Chris", conhecido por não gastar seu dinheiro.

Confira alguns memes que marcaram as edições anteriores:





Memes da Black Friday

As lojas se preparando pra Black Fraude pic.twitter.com/zK8ixk7eOk — ???????????? ???????????????? (@jon_jonz) November 23, 2023

sera se tem alguma promoçao de estabilidade emocional nessa black friday hoje — ??cε?d? (@lacerda) November 24, 2023

pulando todos os posts sobre black friday em todas as redes pois não tenho dinheiro pic.twitter.com/Hw9Ch5ixWZ — riaaaaad (@pharraelrrr) November 24, 2023

Black friday ou black fraude?

Na dúvida, sigo o Julius. pic.twitter.com/S3t8t4zTve — Felipe Facin Lavarda (@felipelavarda) November 24, 2023





Procon também participa





Em anos anteriores, até mesmo o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) decidiu postar um meme em seu perfil. A publicação também serviu de alerta para os consumidores, que podem cair em golpes.

Uma das dicas é verificar se a conexão do site é segura (https://), que pode ajudar a evitar em links suspeitos. Muitos golpistas criam sites idênticos aos das lojas, mas com pequenos erros de digitação no endereço para enganar clientes.